IKEA rappelle la cafetière expresso METALLISK de 0,4 l pour table de cuisson avec soupape de sécurité en acier inoxydable, marquée des estampilles de date 2040 à 2204, car elle risque d'exploser en cours d'utilisation





BURLINGTON, ON, le 8 juin 2022 /CNW/ - IKEA prie à tous ses clients ayant acheté une cafetière expresso METALLISK de 0,4 l pour table de cuisson avec soupape de sécurité en acier inoxydable, marquée des estampilles de date 2040 à 2204 (aass), de cesser de l'utiliser immédiatement et de communiquer avec IKEA pour un remboursement intégral.

La sécurité est une priorité absolue pour IKEA. Tous nos articles sont testés et conformes aux normes et à la législation en vigueur. Malgré cela, nous rappelons la cafetière expresso pour table de cuisson METALLISK de 0,4 l avec une soupape de sécurité en acier inoxydable et une estampille de date comprise entre 2040 et 2204 (aass), car elle présente un risque d'explosion lors de son utilisation. Le risque a augmenté après un changement de matériau et de construction au niveau de la soupape de sécurité. Par conséquent, seuls les articles équipés de la soupape de sécurité en acier inoxydable (de couleur argentée/grise) sont concernés par le rappel. Aucun autre article n'est concerné par ce rappel.

La cafetière expresso METALLISK de 0,4 l pour table de cuisson avec soupape de sécurité en acier inoxydable, marquée des estampilles de date 2040 à 2204 (aass), peut être rapportée dans n'importe quel magasin IKEA, où elle sera intégralement remboursée. Il n'est pas nécessaire d'avoir une preuve d'achat (reçu), et il n'y a pas de date limite pour retourner l'article.

Pour plus d'informations, veuillez visiter le www.fr.IKEA.ca ou appeler IKEA sans frais au 1-800-661-9807.

IKEA s'excuse pour tout inconvénient causé par ce rappel.

