Solutions Mieux-être LifeWorks lance son programme de TCCi en réponse à la vague d'épuisement professionnel qui sévit chez les travailleurs de la santé





Solutions Mieux-être LifeWorks, un chef de file mondial en solutions de mieux-être virtuelles et présentielles, lance aujourd'hui un nouveau programme de thérapie cognitivo-comportementale sur Internet (TCCi) guidée par un thérapeute qui s'adresse aux travailleurs de la santé atteints d'épuisement professionnel. Ce programme spécialisé est disponible au Canada et aux États-Unis au moyen de la TCCi de LifeWorks, la plateforme de soins numériques en santé mentale de l'entreprise. Il vise à aider les travailleurs de la santé à détecter les signes d'épuisement professionnel et à leur apporter du soutien alors que le monde entier commence à se remettre de la pandémie de COVID-19.

Principales caractéristiques

Réunit des exercices thérapeutiques, effectués de façon autonome, avec une assistance confidentielle offerte par un thérapeute autorisé afin de gérer les symptômes d'épuisement professionnel avant qu'ils s'aggravent.

Propose du contenu destiné aux travailleurs de la santé, notamment des articles sur la gestion de l'usure de compassion, le traumatisme indirect, l'accès au soutien et la stigmatisation accrue.

Offre des délais plus courts et un meilleur accès que la thérapie classique en personne, tout en conservant la même efficacité clinique.

Garantit un soutien en situation de crise pendant une année entière au moyen de l'appli ou du site Web ? accès immédiat et en tout temps après l'inscription.

Complète d'autres modalités thérapeutiques, comme le counseling de courte durée, offertes dans le cadre des programmes d'aide aux employés et à la famille et du soutien traditionnel en personne.

Les employeurs peuvent ajouter la TCCi de LifeWorks à leurs services de soutien en santé mentale actuels.

Commentaires de Neil King, président, Solutions en santé intégrées, et vice-président exécutif, LifeWorks

« Solutions Mieux-être LifeWorks a toujours cru dans le pouvoir de la technologie afin de produire des résultats positifs dans la vie des gens. Grâce à la plateforme numérique de TCCi de LifeWorks, nous pouvons à présent atteindre un plus grand nombre de personnes sans contraintes géographiques et mieux répondre au besoin accru de soutien en santé mentale de manière opportune et efficace. Maintenant que nous avons un programme axé sur l'épuisement professionnel dans le domaine de la santé, nous pouvons proposer ce même soutien, accessible, fondé sur des preuves et guidé par des thérapeutes aux travailleurs de la santé, que la pandémie a durement touchés alors qu'ils faisaient déjà face à des défis uniques liés à leur profession et avaient du mal à obtenir du soutien en santé mentale. »

À propos de Solutions Mieux-être LifeWorks

Solutions Mieux-être LifeWorks est un chef de file mondial en solutions virtuelles et présentielles qui favorisent le mieux-être global des gens. Nous offrons un continuum de soins personnalisé pour aider nos clients à veiller au mieux-être de leurs employés et, ainsi, à contribuer au succès de leur entreprise.

