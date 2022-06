AVIS AUX MÉDIAS - Le gouvernement du Canada lancera les travaux de construction du nouveau centre énergétique de Gatineau modernisé





GATINEAU, QC, le 8 juin 2022 /CNW/ - Dans le cadre de la Semaine canadienne de l'environnement, l'honorable Filomena Tassi, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, et l'honorable Greg Fergus, secrétaire parlementaire du premier ministre et de la présidente du Conseil du Trésor ainsi que député de Hull-Aylmer, annonceront le début des travaux de construction du nouveau centre énergétique de Gatineau modernisé. Le lancement sera suivi d'une période de questions avec les médias.

Date : Le jeudi 9 juin 2022 Heure : 11 h 30 (heure de l'Est) Emplacement : Imprimerie nationale et chaufferie

45, boulevard Sacré-Coeur

Gatineau (Québec)

Renseignements à l'intention des médias

Les médias qui désirent assister à l'événement doivent s'inscrire auprès des Relations avec les médias à l'adresse [email protected] avant 9 h le jeudi 9 juin.

Les médias qui souhaitent participer en personne sont priés d'utiliser l'entrée est, à droite de l'Imprimerie nationale pour se diriger à l'arrière vers la chaufferie. Des places de stationnement sont disponibles.

Une téléconférence est aussi disponible pour les médias qui souhaitent participer à distance :

Numéro sans frais (Canada et États-Unis) : 1-866-206-0153

Numéro pour les appels locaux : 613-954-9003

Code d'accès : 5518865#

Remarque : Pour optimiser la qualité audio de l'interprétation simultanée, nous invitons les journalistes à utiliser si possible une ligne filaire ou un microphone (écouteurs ou casque d'écoute), et à éviter le mode haut-parleur en attendant de poser des questions.

Suivez-nous sur Twitter

Suivez-nous sur Facebook

SOURCE Services publics et Approvisionnement Canada

Communiqué envoyé le 8 juin 2022 à 08:00 et diffusé par :