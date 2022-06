Anycubic lance Kobra Plus, une solution professionnelle de taille et rapide pour les utilisateurs avancés





SHENZHEN, Chine, 8 juin 2022 /PRNewswire/ -- Anycubic, l'une des principales marques internationales d'imprimantes 3D, a annoncé le lancement de Kobra Plus, la dernière imprimante 3D de la série Kobra. Ce lancement s'accompagne également de la présentation de deux nouveaux filaments d'impression.

Grâce à sa capacité supérieure d'impression à grande vitesse, l'Anycubic Kobra Plus est un outil professionnel simple d'utilisation qui permet aux utilisateurs avancés d'obtenir rapidement les meilleurs résultats d'impression possibles par rapport aux autres plateformes d'impression.

« Kobra Plus est une version avancée de la gamme de produits Kobra. En améliorant les caractéristiques les plus importantes de la Mega X, nous avons réussi à conserver la vitesse d'impression rapide de la Kobra Plus avec une meilleure stabilité, a expliqué James Ouyang, vice-président d'Anycubic.

Elle permet aux utilisateurs avancés de l'impression 3D d'obtenir rapidement les meilleurs résultats d'impression et de donner libre cours à leur imagination grâce à une plus grande dimension d'impression. Le matériel de notre système de nivellement Anycubic LeviQ est tout aussi efficace pour faire progresser les utilisateurs vers la phase suivante. »

Liberté d'impression

La Kobra Plus présente une dimension d'impression de 300 x 300 x 350 mm qui satisfait à différents besoins. Le volume total de fabrication offre plus d'espace et de liberté aux utilisateurs et leur permet de créer toutes sortes de formes cubiques. Ils peuvent ainsi imprimer de nombreux objets en une fois et réaliser leurs souhaits avec un minimum d'impressions.

Anycubic LeviQ

L'Anycubic Kobra Plus propose aux utilisateurs avancés un taux de réussite nettement supérieur grâce au système de nivellement Anycubic LeviQ. Le système Anycubic LeviQ détecte automatiquement un maillage à 25 points sur la plateforme d'impression pour compenser les irrégularités du plateau chauffant, ce qui facilite la mise à niveau. Les utilisateurs peuvent alors se concentrer davantage sur la création et profiter d'une expérience d'impression ergonomique avec un seul bouton de contrôle.

Incroyable vitesse d'impression

La vitesse d'impression est passée à 80-100 mm/s, soit deux fois plus que les appareils concurrents (la vitesse moyenne est d'environ 50 mm/s). Kobra Plus utilise toujours une extrudeuse Bowden indépendante afin de garantir la stabilité et la rapidité de l'impression. La barre chauffante en métal de 45 W fait fondre les filaments et les doubles ventilateurs de refroidissement tournent à une vitesse maximale de 6 000 tours par minute pour refroidir le modèle. La conception à double axe Z assure une impression rapide et une meilleure stabilité de l'imprimante, et les doubles engrenages métalliques garantissent un déplacement fluide du filament.

Modules complémentaires ergonomiques

La plateforme d'impression est constituée de verre carborundum qui permet de fixer les pièces sur la plateforme pendant l'impression. Une fois refroidies, les pièces imprimées se détachent facilement. De plus, un capteur d'usure du filament détecte les surplus de filaments, et les utilisateurs peuvent reprendre l'impression même après une remise sous tension.

Deux nouveaux filaments d'impression 3D

Anycubic est à la pointe d'une expérience d'impression 3D complète et, parallèlement au lancement du Kobra Plus, la société propose également deux nouveaux types de filaments afin d'élargir les possibilités d'impression 3D. Les utilisateurs peuvent choisir parmi deux filaments de texture unique, les filaments PLA soyeux et mats, ainsi que plusieurs tons et couleurs.

Prix et disponibilité

La commercialisation de l'imprimante 3D Kobra Plus débutera à 10 h EDT le 15 juin 2022, soit 16 h CEST le 15 juin 2022 sur la boutique Anycubic officielle, sur Amazon, eBay et AliExpress. Anycubic va proposer un prix spécial de 399 dollars américains pour chacune des 2 000 premières imprimantes vendues, qui passera à 499 dollars américains à l'issue de la promotion. Pour recevoir la notification de cette promotion, inscrivez-vous sur la boutique Anycubic.

À propos d'Anycubic

Anycubic est une entreprise leader dans l'industrie de l'impression 3D, spécialisée dans la R&D, la fabrication et la vente d'imprimantes 3D, fournissant de nombreuses imprimantes abordables, hautement performantes et intelligentes pour différents clients, consommateurs, amateurs, écoles et concepteurs de produits. Depuis notre création en 2015 et avec notre souhait de liberté de création, nous nous sommes engagés à propulser la technologie d'impression 3D afin de permettre aux personnes de tous horizons de laisser libre cours à leur imagination et de transformer la créativité en réalité.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1833019/image_5014020_21181625.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1834106/983dfccce373fc0ea429fda2723d269_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 8 juin 2022 à 08:00 et diffusé par :