Les sites administrés par Parcs Canada à l'Île-du-Prince-Édouard lancent officiellement la saison touristique estivale 2022 !

Préparez-vous à vous créer des souvenirs tout en découvrant la nature et en vous rapprochant de l'histoire

CHARLOTTETOWN, PE, le 8 juin 2022 /CNW/ - Le réseau d'aires protégées gérées par Parcs Canada est une porte d'entrée sur la nature, l'histoire et 450 000 km² de souvenirs d'un océan à l'autre.

Le parc national de l'Île-du-Prince-Édouard (Î.-P.-É.) est heureux d'accueillir les visiteurs pour la saison estivale 2022. À partir du 9 juin, les guérites, les plages, les aires de fréquentation diurne, les sentiers et toutes les installations sanitaires seront ouverts. Le centre d'interprétation à Greenwich sera ouvert de 9 h à 17 h tous les jours. Cette année, les visiteurs pourront profiter :

de nouveaux déambulateurs des sentiers accessibles peuvent être réservés en appelant le 902-566-5070 ; trois sont disponibles : un au camping de Cavendish , un au camping de Stanhope et un à Greenwich ;

, un au camping de et un à ; des aires de fréquentation diurnes, des installations sanitaires et des douches qui seront ouvertes 24 heures sur 24 ;

des services de sauveteurs qui reprennent les 29 et 30 juin sur les plages surveillées du parc national de l'Île-du-Prince-Édouard ;

de l'entrée gratuite au parc le jour de la fête du Canada ;

; des occasions d'en apprendre davantage sur l'histoire et les cultures autochtones; notamment grâce aux programmes Promesse au parc, A'Tuken et au programme d'interprétation mi'kmaq offerts à Greenwich et au lieu historique national de Skmaqn--Port-la- Joye--Fort Amherst (à partir de juillet).

La saison de camping débute le 7 juin au parc national de l'Île-du-Prince-Édouard. Du 7 au 15 juin, de 9 h à 19 h, les kiosques des terrains de camping de Cavendish et de Stanhope seront ouverts pour la vente « hâtive » des laissez-passer saisonniers du parc national de l'Î.-P.-É.

Le site patrimonial Green Gables - y compris les terrains, les sentiers, la maison Green Gables et le centre d'accueil - est ouvert de 9 h à 17 h tous les jours. En plus des visites guidées et de l'interprétation sur place, des programmes spéciaux en soirée seront à nouveau disponibles cette année :

« Visite sans cordons » sera offert tous les jours de 17 h 30 à 18 h 30, du 22 juin à la fête du Travail



« Une visite cordiale » sera offert de 19 h à 20 h tous les jeudis, vendredis et samedis du 2 juillet à la fête du Travail

Pour les détails et les mises à jour, visitez parcscanada.gc.ca/greengables.

Les terrains et sentiers au lieu historique national Skmaqn--Port-la-Joye--Fort Amherst sont ouverts, et les installations sanitaires rouvrent le 13 juin. Le centre d'accueil rouvre le 1er juillet et le programme d'interprétation mi'kmaq commence en juillet (consultez le site Web plus tard ce mois-ci pour plus d'informations). Pour les détails et les mises à jour, visitez parcscanada.gc.ca/skmaqn.

Le parc national de l'Île-du-Prince-Édouard, le site patrimonial Green Gables et le lieu historique national Skmaqn--Port-la-Joye--Fort Amherst fournissent le cadre parfait pour des expériences mémorables et sûres. Qu'ils soient à la recherche d'aventures, de plaisir pour toute la famille, d'une occasion d'explorer la nature et l'histoire, ou d'une pause dans leur quotidien, d'innombrables expériences uniques répondent aux besoins des visiteurs.

Comme la santé et la sécurité des visiteurs et des employés sont de la plus haute importance, Parcs Canada continue de suivre les conseils, les directives et les exigences des autorités et des experts en santé publique, afin de limiter la propagation de la COVID-19. Les visiteurs des sites administrés par Parcs Canada remarqueront que les membres de l'équipe de Parcs Canada continuent de porter des masques pour le moment afin que tous les visiteurs se sentent en sécurité et bienvenus. Conformément aux règlements de la province de l'Î.-P.-É., le port du masque est optionnel, mais recommandé dans les espaces publics intérieurs.

Le site Web de Parcs Canada contient des renseignements détaillés sur ce à quoi les visiteurs peuvent s'attendre, sur la façon de préparer une visite et sur les services pouvant être offerts. Les visiteurs sont invités à télécharger le guide du visiteur et le guide des sentiers sur leur appareil avant leur visite. Les visiteurs sont priés de planifier leur voyage en consultant le site Web avant de partir, de respecter les conseils des experts en santé publique, et de respecter toute la signalisation et les directives des employés de Parcs Canada.

Citations

« Le parc national de l'Île-du-Prince-Édouard, le site patrimonial Green Gables et le lieu historique national Skmaqn--Port-la-Joye--Fort Amherst sont une source de fierté pour notre collectivité. Qu'il s'agisse de la joie et de la relaxation inégalées que procure une journée de plage parfaite, d'une randonnée revigorante sur un sentier panoramique ou de l'envoûtement de votre coeur et de votre esprit par un programme d'interprétation captivant, il y en a pour tous les goûts. Je suis impatient de voir les visiteurs, venus de près ou de loin, faire l'expérience des nombreux volets du parc national de l'Île-du-Prince-Édouard et découvrir la magie du site patrimonial Green Gables et de la région environnante, encore cette année. »

Heath MacDonald

Député de Malpeque

« L'Agence Parcs Canada est fière de proposer aux visiteurs des expériences enrichissantes et de grande qualité, à l'échelle du pays. L'équipe de Parcs Canada travaille assidûment pour que chaque personne reparte avec des souvenirs inoubliables. Nous sommes ravis d'accueillir les nouveaux visiteurs et ceux qui reviennent au parc national de l'Île-du-Prince-Édouard et au site patrimonial Green Gables, cette saison, pour les aider à créer de nouveaux souvenirs et à découvrir tout ce que ces lieux précieux ont à offrir. »

Ron Hallman

Président et directeur général, Parcs Canada

Les faits en bref

Le parc national de l'Île-du-Prince-Édouard est l'un des plus petits parcs nationaux du Canada , avec une superficie d'environ 23,84 km 2 . Le parc s'étend le long de la côte nord de l'Île-du-Prince-Édouard sur environ 40 km entre Cavendish et la péninsule de Greenwich .

, avec une superficie d'environ 23,84 km . Le parc s'étend le long de la côte nord de l'Île-du-Prince-Édouard sur environ 40 km entre et la péninsule de . Vous utilisez un véhicule électrique ? Dix-huit bornes de recharge pour véhicules électriques sont à la disposition des visiteurs dans l'ensemble des sites administrés par Parcs Canada à l'Île-du-Prince-Édouard. Elles se trouvent au :

Lieu historique national Ardgowan, Charlottetown (2)

Site patrimonial Green Gables, Cavendish (6)

Parc national de l'Î.-P.-É. à Brackley Beach (6) et à Greenwich (4)

(6) et à (4) Une fermeture totale du secteur des dunes est en vigueur dans le parc national de l'Île-du-Prince-Édouard. Cela signifie qu'il est interdit de marcher sur les dunes (à partir de l'endroit où la pente commence à se former), y compris toutes les zones de végétation. La protection des dunes dans le parc national de l'Île-du-Prince-Édouard est une priorité pour Parcs Canada. Les dunes forment un habitat naturel important pour diverses espèces et agissent comme un écran de protection naturel contre les effets des tempêtes et des vagues. Chacun a un rôle à jouer dans la protection du parc national de l'Île-du-Prince-Édouard contre les effets des changements climatiques. Les visiteurs doivent respecter toutes les consignes indiquées sur les panneaux « Ne marchez pas sur les dunes » et éviter de marcher sur les dunes même s'il n'y a ni panneau ni barrière.

Vous cherchez à ramener une partie de Parcs Canada à la maison ? La boutique en ligne de Parcs Canada répond à tous vos besoins en matière de souvenirs, proposant des produits dérivés officiels de Parcs Canada. Arrêtez-vous à notre boutique de cadeaux dans un des kiosques des terrains de camping pour acheter un souvenir de votre visite. Toutes les recettes découlant des achats effectués au parc national de l'Î.-P.-É. appuieront les programmes et les efforts de conservation à l'échelle locale.

Liens connexes

