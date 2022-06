TekSavvy annonce des solutions de communications unifiées pour les entreprises





Dynamisez votre entreprise avec une solution de canal de communication intégrée, partout et en tout temps, à l'aide d'une plateforme simple.

CHATHAM, ON, le 8 juin 2022 /CNW/ - TekSavvy Solutions Inc. (TekSavvy), le plus important fournisseur indépendant de services Internet (« FSI ») au Canada, annonce aujourd'hui la disponibilité à l'échelle nationale de ses solutions de communications unifiées pour les entreprises. Le marché mondial et la main-d'oeuvre répartie d'aujourd'hui ont besoin d'outils de collaboration et de communication qui habilitent les entreprises et soutiennent leurs objectifs de croissance. TekSavvy élimine le casse-tête que représente le déploiement d'une collaboration personnalisée et d'une gestion des appels pour mettre en contact les équipes, les partenaires et les clients, où qu'ils se trouvent.

Les communications unifiées pour les entreprises des Solutions pour entreprises de TekSavvy intègrent les appels vocaux, les vidéoconférences et la messagerie instantanée (sur les forfaits admissibles) dans un seul forfait extensible. Collaborez au rythme des affaires en répondant à des appels de vos partenaires sur votre téléphone cellulaire, en envoyant des messages instantanés à vos coéquipiers ou en recevant des télécopies dans votre boîte de réception. Profitez de fonctions de communications unifiées comme la « Continuité d'activité » pour vous assurer que lorsque l'improbable se produit et que vos téléphones sont inaccessibles, les appels entrants peuvent être automatiquement acheminés à un numéro secondaire, ce qui permet de garder les lignes de communication critiques ouvertes.

« De nos jours, pour réussir, il est essentiel d'aller rejoindre les partenaires et les clients là où ils se trouvent, a déclaré Ary Batista, vice-président, Stratégie et développement d'affaires chez TekSavvy. Les communications unifiées sont la pierre angulaire d'une stratégie de croissance connectée et collaborative. »

« Apporter des solutions de calibre professionnel aux petites et moyennes entreprises témoigne de notre mission en tant qu'entreprise technologique, a déclaré Charlie Burns, chef des technologies. La croissance et le succès de nos clients alimentent la vision et l'innovation qui motivent nos équipes. »

Les forfaits de communications unifiées de TekSavvy sont configurables pour répondre aux besoins de nos clients. Les fonctionnalités clés de traitement des appels, de répartiteurs automatisés, d'audioconférence et de vidéoconférence sont réunies pour permettre un flux de travail continu. Conçues dans l'optique de la sécurité et de la facilité d'administration, les communications unifiées éliminent les irritants et fournissent les outils de communication nécessaires pour élever le niveau des équipes très performantes. En combinant les solutions d'affaires de TekSavvy avec l'expertise de notre Centre d'assistance technique (CAT), nos clients peuvent se concentrer sur leurs propres clients et faire croître leur entreprise.

À propos de TekSavvy

Les Solutions pour entreprises de TekSavvy sont fières d'offrir des services de télécommunication fiables aux Canadiens depuis plus de 20 ans. L'entreprise a reçu de nombreux prix pour la qualité de son service et pour son engagement à défendre les droits à l'accès à Internet des consommateurs. Possédant des bureaux à Chatham et à Toronto, en Ontario, ainsi qu'à Gatineau, au Québec, ainsi qu'un effectif réparti et décentralisé, TekSavvy est la plus grande entreprise indépendante de services de télécommunications au Canada. Elle compte des clients résidentiels et commerciaux d'un océan à l'autre.

