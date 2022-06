Energy Dome parvient à lancer la première centrale de stockage énergétique de longue durée au monde dont le fonctionnement repose sur une batterie au CO2





Energy Dome, le fournisseur de premier plan de capacités de stockage énergétique de longue durée à l'échelle industrielle, a annoncé aujourd'hui le lancement réussi de sa première centrale à batterie au CO2 sur l'île italienne de Sardaigne. Cette étape importante nous indique que les derniers risques liés à la technologie de batterie au CO2 ont été écartés, alors qu'Energy Dome entre dans sa phase de mise à échelle commerciale et devient le fournisseur de la première technologie de stockage énergétique de longue durée du marché en proposant une alternative fiable aux énergies fossiles dans le cadre d'une production électrique de base acheminable à l'international.

La phase initiale des opérations a permis de confirmer les performances de la batterie au CO2 ainsi que ses capacités de stockage énergétique de longue durée, tout en garantissant un rendement cyclique hautement compétitif, sans dégradation ni dépendance envers quelque site que ce soit. Le projet sarde d'installation de démonstration a prouvé l'efficacité de ce processus innovant ayant recours à des équipements standard disponibles à partir d'une chaîne logistique établie au niveau mondial, ce qui montre que le déploiement international rapide de la batterie au CO2 est désormais possible sans aucun blocage.

« Je suis fier de notre équipe dévouée et de nos résultats. Nous sommes maintenant en mesure d'apporter une solution au problème le plus urgent de notre époque, soit le changement climatique », a déclaré le fondateur et PDG d'Energy Dome, Claudio Spadacini. « Notre technologie révolutionnaire, la batterie au CO2, est désormais disponible dans le commerce pour produire rentablement de l'énergie renouvelable acheminable à l'échelle mondiale. »

Les batteries au CO2 d'Energy Dome peuvent être rapidement déployées n'importe où dans le monde à moins de la moitié du prix des installations de stockage de mêmes dimensions à batteries à lithium-ion. De plus, Energy Dome utilise des matériaux facilement accessibles comme le dioxyde de carbone, l'acier et l'eau. L'entreprise se prépare désormais à ouvrir sa centrale à part entière d'une capacité de 20 MW/200 MWh. Son premier projet commercial, Commercial Operation Date, devrait être déployé d'ici fin 2023.

Energy Dome a démarré son activité en février 2020 et est passée du concept aux tests complets à une échelle de plusieurs mégawatts en à peine un peu plus de deux ans. Pour y parvenir, l'entreprise a fait appel aux compétences d'une équipe d'experts en turbomachinerie, ingénierie des procédés et production d'énergie ayant déjà à son actif des projets éprouvés de conception de turbines d'un nouveau genre à la base de projets énergétiques d'une capacité de plus de 500 MW. Ce lancement couronné de succès est aussi partiellement dû à la nature unique du procédé d'Energy Dome, qui intègre des composantes déjà connues à un nouveau processus industriel axé sur la transformation thermodynamique du CO2.

L'entreprise a déjà conclu plusieurs accords commerciaux, notamment avec le groupe italien A2A, pour la construction d'une première centrale d'une capacité de 20 MW/5 MWh. Plus tôt dans l'année, Energy Dome avait également signé un contrat de licence non exclusif avec Ansaldo Energia, l'important constructeur de composants et de centrales électriques, dans le but de mettre en oeuvre des projets de stockage énergétique de longue durée en Italie, en Allemagne, au Moyen-Orient et en Afrique.

Le plan d'Energy Dome est soutenu par des investisseurs, dont la société européenne de capital-risque spécialisée dans la deeptech 360 Capital, ainsi que par Barclays, Novum Capital Partners et Third Derivative.

Pour financer ce rapide déploiement à l'échelle commerciale, Energy Dome prévoit d'organiser une levée de fonds de série B, à la recherche d'éventuels investisseurs intéressés par sa technologie révolutionnaire de stockage énergétique.

À propos d'Energy Dome

Energy Dome est un fournisseur de solutions de stockage énergétique qui libère le potentiel des énergies renouvelables en rendant l'énergie solaire et éolienne acheminable à l'aide d'une batterie au CO2. Sous l'impulsion d'une équipe présentant un bilan éprouvé en matière d'innovation dans le secteur énergétique, la technologie de stockage énergétique à faible coût d'Energy Dome contribue à accélérer la transition mondiale vers les énergies renouvelables en permettant une meilleure pénétration de celles-ci sur le réseau. En 2022, l'entreprise a remporté le prestigieux concours Bloomberg New Energy Finance (BNEF) Pioneers dans la catégorie « fourniture continue d'énergie zéro émission ». Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur www.energydome.com.

