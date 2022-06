La communauté financière mobilisera 40 sociétés émettrices canadiennes pour un alignement sur la transition vers zéro émission nette





Aujourd'hui, Engagement climatique Canada (ECC) a annoncé le nom des entreprises composant sa Liste des priorités ? quarante sociétés inscrites à Bourse de Toronto (TSX) qui participeront stratégiquement à une initiative dirigée par le secteur financier visant à harmoniser les attentes en matière de gouvernance des risques climatiques, de divulgation et de transition vers une économie canadienne à faibles émissions de carbone.

Au cours des prochains mois, des dialogues de mobilisation avec le conseil d'administration et les hauts dirigeants de ces organisations seront lancés afin de stimuler le changement organisationnel. Grâce à un dialogue constructif, les quarante entreprises de la liste seront encouragées à :

divulguer leurs données climatiques conformément aux meilleures normes du Groupe de travail sur les informations financières relatives aux changements climatiques (TCFD)?;

élaborer et mettre en oeuvre des stratégies globales pour réduire les émissions de GES dans toutes les chaînes de valeur?;

aligner leurs activités de plaidoyer, y compris celles menées par l'intermédiaire d'associations industrielles, sur les objectifs de l'Accord de Paris?;

définir la responsabilité et la surveillance des risques et des occasions liés au changement climatique?;

fixer des objectifs mesurables pertinents pour leurs secteurs.

Les entreprises de la Liste des priorités d'ECC ont été désignées comme étant les principaux émetteurs déclarés ou estimés à la Bourse de Toronto (TSX) ou ayant une occasion importante de contribuer à la transition vers un avenir à faible émission de carbone et de devenir un chef de file de l'action climatique sectorielle et corporative au Canada. Ces entreprises sont actives dans l'ensemble de l'économie canadienne dans les secteurs du pétrole et du gaz, des services publics, de l'exploitation minière, de l'agriculture et de l'alimentation, des transports, des matériaux, de l'industrie et les biens de consommation. Six autres entreprises canadiennes (CNRL, Enbridge, Imperial Oil, Suncor, TC Energy et Teck) sont déjà mobilisées dans le cadre de Climate Action 100+ (CA100+), une initiative mondiale qui a servi d'inspiration à ECC.

« Les principaux investisseurs du Canada veulent soutenir le secteur des entreprises dans l'économie en transition et comprennent le pouvoir d'une approche collaborative, a déclaré Barbara Zvan, chef de la direction du University Pension Plan et présidente du Comité directeur d'ECC. Il est essentiel d'établir des partenariats afin de s'engager de façon constructive et constante avec les principaux émetteurs pour assurer le succès de la transition du Canada vers une économie à faibles émissions de carbone et la prospérité à long terme des collectivités canadiennes, alors que nous nous dirigeons vers un monde sans émissions. »

« Il n'y a pas de marge dans la transition climatique, a déclaré Kevin Thomas, chef de la direction de SHARE, un réseau d'investisseurs qui coordonne l'engagement auprès des entreprises et la recherche pour ECC. Aucun secteur canadien ne sera épargné par le changement climatique, et chacun a un rôle à jouer. Nous attendrons des plans d'action climatiques ambitieux de la part de toutes les entreprises ciblées, dans tous les secteurs. Nos participants sont sérieux, et nous attendons des entreprises figurant sur notre liste qu'elles le soient aussi. Il est temps d'agir vite et ?d'arranger' les choses. »

« Il est primordial que les investisseurs travaillent ensemble pour aligner le capital sur le développement durable et inclusif au Canada, a déclaré Patricia Fletcher, chef de la direction de l'AIR, l'association industrielle canadienne pour l'investissement responsable qui soutient les efforts administratifs et de communication d'ECC. Nous gagnons régulièrement du terrain alors que les investisseurs se joignent aux émetteurs dans le cadre de l'initiative ECC et vont de l'avant en ayant des conversations significatives avec les émetteurs désignés au Canada. Nous sommes en voie d'établir un plan directeur canadien unique pour l'action climatique, dirigé par les investisseurs. »

La Liste des priorités des entreprises d'ECC :

Pétrole et gaz | Énergie (25 % des entreprises de la liste des priorités) : Cenovus Energy Inc.?; Pembina Pipeline Corp.?; Crescent Point Energy Corp.?; MEG Energy Corp.?; Keyera Corp.?; Tourmaline Oil Corp.?; Whitecap Resources Inc.?; Vermilion Energy Inc.?; Enerplus Corp.?; et ARC Resources Ltd.

Services publics | Services publics (20 % des entreprises de la liste des priorités) : Emera Inc.?; TransAlta Corp.?; Fortis Inc.?; Capital Power Corp.?; Atco Ltd.; Brookfield Infrastructure Partners?; AltaGas Ltd.; et Superior Plus Corp.

Mines | Matériaux (20 % des entreprises de la liste des priorités) : Nutrien Ltd.; Barrick Gold Corp.; First Quantum Minerals Ltd.; Kinross Gold Corp.; Lundin Mining Corp. ; B2Gold Corp.?; Turquoise Hill Resources Ltd.; et Hudbay Minerals.

Agriculture et alimentation | Biens de consommation de base (12,5 % des entreprises de la liste des priorités) : Alimentation Couche-Tard Inc.?; Saputo Inc.?; Les Compagnies Loblaw Ltée.; Empire Company Ltd.; et Metro Inc.

Transport | Industrie (7,5 % des entreprises de la liste des priorités) : Air Canada?; Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada?; et Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée.

Autres | Produits industriels, matériaux et biens de consommation (15 % des entreprises des priorités) : GFL Environnement Inc.?; Waste Connections Inc.?; Methanex Corp.?; Stelco Holdings Inc.?; West Fraser Timber Co Ltd.?; et Magna International Inc.

Engagement climatique Canada (ECC) a été formellement lancé en octobre 2021 en tant que premier programme canadien d'engagement auprès des entreprises, dirigé par le secteur financier, pour accélérer la transition du Canada vers un avenir à faible émission de carbone. Le programme est coordonné par plusieurs réseaux d'investisseurs dont l'Association pour l'investissement responsable (AIR), l'Association des actionnaires pour la recherche et l'éducation (SHARE) et Ceres. Les Principes pour l'investissement responsable (PRI) soutenus par l'ONU endossent également ECC. L'AIR et SHARE servent de Secrétariat conjoint, et l'Initiative a tiré parti du leadership stratégique de Barbara Zvan, qui a été membre du Groupe d'experts du Canada sur la finance durable et qui est actuellement présidente du Comité directeur.

Inspiré par le Groupe d'experts et sa recommandation d'établir un programme national de mobilisation, semblable à l'initiative CA100+, ECC a été mis sur pied pour soutenir un dialogue plus large et plus cohérent entre les investisseurs et les émetteurs canadiens sur les risques et les occasions climatiques.

