Le Théâtre La Roulotte est de retour pour la saison estivale 2022 - Dès le 27 juin, dans un parc près de chez vous!





MONTRÉAL, le 8 juin 2022 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal est heureuse d'annoncer le retour du mythique Théâtre La Roulotte cet été! La pièce Le Nez est une adaptation libre du texte de l'auteur Nicolas Gogol, réalisée par Philippe Robert. Les 50 représentations gratuites sillonneront les parcs montréalais du 27 juin au 19 août pour vous offrir des moments magiques en famille.

Le Nez , adaptation libre du texte de Nicolas Gogol

Un matin d'été, monsieur Pierre, professeur, découvre à son réveil que son nez a disparu! Paniqué, il se lance aussitôt dans une quête effrénée à travers la ville afin de le retrouver. Avec l'aide d'une jeune fille espiègle prénommée Anna, il tentera ainsi par tous les moyens de faire son chemin à travers les rouages absurdes d'une société qui le dépasse. Qui sommes-nous dans le regard des autres? Qui sommes-nous au-delà de ce regard? Ce sont à ces questions que s'attaque, de manière loufoque et touchante, cette fable surréaliste.

Retrouvez la programmation complète du Théâtre de la Roulotte en ligne!

La Roulotte, c'est...

50 représentations par saison dans 39 parcs des 19 arrondissements de Montréal;

25 000 spectateurs, jeunes et familles;

Un tremplin pour la relève : toutes les productions font appel à des diplômé.es en jeu du Conservatoire d'art dramatique de Montréal et à des étudiant.es et diplômé.es en interprétation et en production de l'École nationale de théâtre du Canada ;

; Plusieurs y ont eu leur première expérience théâtrale et sont devenus des acteurs établis : Yvon Deschamps , Julien Poulin , Robert Gravel , Jean-Louis Millette , Gilles Latulippe , Marie Eykel , Gabriel Arcand , Yvan Ponton , Benoit McGinnis , Vincent-Guillaume Otis , Léane Labrèche-Dor, Sonia Cordeau , Anne-Élisabeth Bossé, François Barbeau et plusieurs autres.

« Dans les parcs de Montréal depuis 1953, le Théâtre La Roulotte est certainement le plus vieux théâtre pour enfants au Québec. C'est à travers lui que plus d'un million de jeunes de plusieurs générations ont eu un premier contact avec la magie du théâtre. Je souhaite une excellente saison aux jeunes artistes qui feront partie de notre production post-pandémie! Aux Montréalaises et Montréalais de tous les âges et de tous les quartiers, je vous souhaite des moments uniques! », a déclaré la responsable de la culture et du patrimoine au comité exécutif, Ericka Alneus

« La culture est une priorité pour notre gouvernement. C'est pourquoi nous investissons dans les ententes de développement culturel en partenariat avec les villes du Québec. Le projet du Théâtre La Roulotte contribue à l'émergence d'une relève talentueuse et créative, dont nous pouvons être fiers! », a souligné la ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy.

Philippe Robert

Diplômé de l'École nationale de théâtre du Canada en interprétation (2006), Philippe Robert est actif à la fois comme comédien, auteur et metteur en scène. Il a joué dans près d'une quarantaine de productions, dont Le bizarre incident du chien pendant la nuit (Théâtre Jean Duceppe), Le Schpountz (Théâtre du Rideau vert), Un chêne (Théâtre Prospero) et D'Artagnan et les trois mousquetaires (Théâtre Denise-Pelletier). Pour le jeune public, il a notamment collaboré avec Le Carrousel (Des pieds et des mains), le Théâtre Tout à Trac (Alice au pays des merveilles), le Théâtre Advienne que pourra (Sherlock Holmes et le chien des Baskerville) et le Théâtre Le Clou (Les Zurbains 2010). Sa pratique l'a amené à jouer partout au Canada et aux États-Unis, ainsi qu'en France, en Espagne et en Chine. Son adaptation de Tom Sawyer pour le Théâtre Advienne que pourra est présentement en tournée partout au Québec. En 2022, il signe pour la même compagnie le texte et la mise en scène du conte théâtral et musical Éloi, le hautbois qui avait perdu son La. Le Nez est la deuxième production du Théâtre La Roulotte qu'il écrit et met en scène, après Le rêve de Monsieur Paul - L'autre histoire de la Roulotte (2021).

Dans les parcs, tout l'été

Le Nez

D'après la nouvelle de l'auteur Nicolas Gogol

Adaptation et mise en scène : Philippe Robert

Distribution : Pierre-Luc Giroux , Doriane Lens-Pitt, Charlie Monty , Caroline Tosti , Ismaïl Zourhlal

, Doriane Lens-Pitt, , , Ismaïl Zourhlal Assistance à la mise en scène : Erika Maheu-Chapman

Scénographie et accessoires : Anne-Sophie Gaudet

Costumes, maquillages et coiffures : Erika Parra Bernal

Musique et conception sonore : Ludovic Bonnier

Direction de production : Félix- Antoine Gauthier

Direction technique de création : Ophélie Lacasse

Assistance à la direction technique et technicien de tournée : Christophe St-Denis

Direction et régie de tournée : Elise Neil

Des ateliers participatifs et créatifs en bibliothèque

Le Théâtre La Roulotte présente des ateliers participatifs et créatifs en bibliothèque, où l'on permettra aux enfants d'être bizarres, de découvrir et de se questionner en s'amusant ! En lien avec la pièce Le Nez, l'atelier de 50 minutes propose aux enfants de 6 à 11 ans un jeu de piste où l'on se questionnera avec imagination et sensibilité sur l'identité, sur notre propre perception et celle de l'autre, ainsi que sur la force de nos différences. Gratuit, sur réservation.

À propos du Théâtre de la Roulotte

La Roulotte est née en 1952 d'une collaboration entre Claude Robillard, directeur des Parcs de Montréal et le comédien et metteur en scène Paul Buissonneau, qui y a d'abord présenté des adaptations de contes connus, dans un style « commedia dell'arte ». La Roulotte sillonne les parcs de la ville depuis 70 ans. On peut dire du plus vieux théâtre pour enfants au Québec qu'il a offert à plus d'un million de jeunes de plusieurs générations un premier contact avec la magie du théâtre.

Découvrez le Théâtre La Roulotte sur le web

Suivez le Théâtre La Roulotte sur Facebook

La Roulotte à travers les âges, lisez l'article des Archives de Montréal

Le Théâtre La Roulotte est une production de la Ville de Montréal, en partenariat avec l'École nationale du théâtre du Canada, le Conservatoire d'art dramatique de Montréal et le Centre des auteurs dramatiques (CEAD). Le Théâtre La Roulotte est financé par le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal. Remerciements particuliers au Parc olympique pour son soutien quant au lieu des répétitions.

PHOTOS

Téléchargement en ligne.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Communiqué envoyé le 8 juin 2022 à 07:00 et diffusé par :