Le portail Novartis Pro réinvente l'échange de connaissances en matière de soins aux patients, le tout grâce au fruit d'une collaboration transparente entre les médecins et l'industrie pharmaceutique





Fruit de plus de 120 consultations avec des professionnels de la santé, le portail Novartis Pro est un centre numérique unique conçu pour fournir aux professionnels de la santé un soutien personnalisé et en temps réel au quotidien.

DORVAL, QC, le 8 juin 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, Novartis Pharma Canada inc. lance le portail Novartis Pro, une nouvelle ressource numérique médicale intégrale destinée aux professionnels de la santé. Développé en collaboration avec plus de 120 médecins, Novartis Pro permettra aux professionnels de la santé d'accéder à un soutien sur mesure en temps réel et à des connaissances et des ressources numériques servant à améliorer leurs opérations quotidiennes et la vie des patients à travers le Canada.

Dans le contexte actuel, la pandémie a accéléré l'adoption d'une approche numérique des soins aux patients chez les professionnels de la santé, et Novartis a accueilli de nombreux commentaires de la part des médecins selon lesquels ils souhaitaient un accès plus rapide aux ressources, dans un emplacement numérique central tout-en-un et en temps réel. Véhicule de progrès médical, le portail Novartis Pro répond à cet impératif. Novartis réinvente la manière dont les connaissances sont transmises entre l'industrie pharmaceutique et les professionnels de la santé, le tout pour le bien des patients. Grâce à cette nouvelle ressource numérique, Novartis offre aux professionnels de la santé en tout temps et tout lieu un accès rapide à un large éventail de fonctions précieuses afin d'améliorer leur pratique et les soins aux patients.

« Le portail Novartis Pro sera certainement un outil inestimable pour les médecins: il contribuera à faciliter l'accès au soutien et aux informations médicales essentielles », a déclaré la Dr Tara Lad, MD FRCPC Neurologue généraliste avec un intérêt particulier pour la sclérose en plaques « Le fait de disposer d'options de communication à la demande me permet d'accéder facilement et rapidement aux ressources dont j'ai besoin, au moment où j'en ai besoin; bref, cela donne aux professionnels de la santé comme moi une ressource des plus précieuses qui soient : du temps. »

Novartis Pro offre un accès rapide et facile au contenu et aux services numériques destinés aux médecins dans cinq domaines (produits, ressources d'apprentissage, soutien à la pratique, domaine thérapeutique et communauté) et consolide les informations médicales - lesquelles sont souvent dispersées dans de nombreuses sources - en un seul endroit centralisé. Le résultat est une expérience de collecte de connaissances plus efficace pour les médecins, leur permettant de passer plus de temps avec les patients.

« Novartis s'est donné comme mission de mettre au point le portail Novartis Pro en collaboration avec plus de 120 professionnels de la santé. C'était essentiel à nos yeux », a avancé Ben Massingham, vice-président, Transformation et innovation. « Notre objectif pour le portail Novartis Pro était de créer un outil réellement utile que les professionnels de la santé réclamaient et qui répondrait à leurs besoins. Ce portail marque une autre étape d'innovation de Novartis qui soutient les professionnels de la santé et leurs patients, tout en comblant les lacunes dans les soins. »

Le portail Novartis Pro tire parti de gestionnaires de l'engagement scientifique offrant des conseils en direct et à la demande du lundi au vendredi de 9 heures à 17 heures (HNE). Chaque gestionnaire est équipé afin de répondre aux questions médicales dans le domaine thérapeutique et de guider les utilisateurs vers les informations dont ils ont besoin sur le portail, y compris les sessions de webinaires interactifs et les baladodiffusions et vidéos à la demande.

Le portail Novartis Pro sera d'abord lancé en mettant l'accent sur les neurosciences, la rhumatologie étant le prochain domaine thérapeutique dont l'ajout est prévu pour l'automne 2022. Les professionnels de la santé peuvent s'inscrire au portail Novartis Pro dès maintenant à l'adresse suivante : https://bit.ly/3NnbGJHG.

À propos de Novartis au Canada

Novartis Pharma Canada inc., un chef de file dans le domaine de la santé, se consacre à la recherche, à la mise au point et à la commercialisation de produits novateurs dans le but d'améliorer le bien-être de tous les Canadiens. Au cours des cinq dernières années, nous avons investi en moyenne 47 millions de dollars en recherche et développement au Canada. Située à Dorval, au Québec, Novartis Pharma Canada inc. est une société affiliée à Novartis AG qui propose des solutions thérapeutiques novatrices destinées à répondre aux besoins en constante évolution des patients et des populations dans le monde entier. Elle compte environ 1 000 employés au Canada. L'entreprise est fière de son engagement en faveur de la diversité et se félicite d'offrir un environnement inclusif et inspirant. Novartis figure fièrement sur la liste des 50 Meilleurs lieux de travail au Canada de Great Place to Work®. Elle a également été nommée comme l'un des Meilleurs lieux de travailMC de 2021 pour les femmes au pays et l'un des Meilleurs lieux de travail pour le bien-être mental. Pour en savoir davantage, veuillez visiter www.novartis.ca.

