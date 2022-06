LE FESTIVAL GRAND PRIX SUR CRESCENT EST DE RETOUR ET PLUS GRAND QUE JAMAIS !





NOTEZ VOTRE CALENDRIER POUR LES 16, 17 et 18 JUIN !

MONTRÉAL, le 8 juin 2022 /CNW Telbec/ - Faites tourner vos moteurs ! Mise-o-jeu par Loto-Québec Festival Grand Prix sur Crescent, présenté par Corona et en collaboration avec le Groupe Brivia et Shop Santé, est de retour pour lancer l'été avec son édition la plus colossale à ce jour ! Cette fin de semaine de Grand Prix ravivera le centre-ville de Montréal comme jamais auparavant avec des voitures exotiques, une compétition d'arrêt aux puits de célébrités et des spectacles électrisants les 16, 17 et 18 juin.

Mise-o-jeu par Loto-Québec mettra de l'avant une zone de divertissement et de jeux dans un conteneur pop-up VIP, lors de cet événement de trois jours. Ce sera l'endroit où se trouver sur Crescent pour les personnes de 18 ans et plus. Les festivaliers se régaleront de délicieux mocktails offerts par le Casino de Montréal et auront la chance de parier en direct sur leurs pilotes préférés pendant le déroulement du Grand Prix. Pour ceux qui sont prêts à relever le défi, la zone Mise-o-jeu proposera également une compétition de simulateur de course avec un tableau de classement en direct, ainsi que plusieurs prix alléchants et bien plus encore.

La scène Corona de Labatt sera l'attraction principale du festival à l'angle du boulevard de Maisonneuve et de la rue Crescent. Une série de spectacles gratuits seront offerts par Cloud 9 Funk Project, GCR, Joshua (hommage à U2), l'invité spécial Andrew Beg et son groupe Havens vendredi à 20h15 et Freddie James Project pour clôturer la 21e édition le samedi soir. Rendez-vous sur www.CrescentGrandPrix.com pour découvrir la programmation complète.

« Depuis notre dernier événement en 2019, nous avons travaillé pendant la fermeture pour que cet événement soit le meilleur à ce jour et nous sommes ravis de voir l'intérêt massif du monde des affaires de s'associer avec nous ! », a déclaré Brian Fogt, président de BBF Promotions et Événements. « Nous voulons remercier nos fidèles partenaires Labatt et Brivia et souhaitons la bienvenue à Mise-o-jeu de Loto-Québec, Shop Santé et bien d'autres. »

« Nous sommes fiers de revenir au Festival Grand Prix sur Crescent et de soutenir l'un des événements les plus attendus de la ville qui contribue activement à l'économie et à la vitalité de notre métropole, surtout après deux ans de pause », a déclaré Kheng Ly, fondateur, président et chef de la direction du Groupe Brivia.

Venez découvrir le tout nouveau commanditaire Shop Santé, un leader de l'industrie des suppléments sportifs au Québec. Ils ont un concept unique de vente en vrac et proposent une épicerie saine. Visitez leur kiosque et voyez ce qu'ils ont à offrir !

Le toast officiel de la Formule 1®, Ferrari Trento, fera partie du Festival Grand Prix sur Crescent en tant que vin mousseux officiel ! Venez déguster ce vin mousseux délectable directement dans leur kiosque ! La rue Crescent s'animera avec les simulateurs de course de Digital Motorsports ! Immergez-vous dans le monde de la course avec une expérience à haute vitesse dans un cockpit digne des meilleurs pilotes !

Shell vous propose une activation amusante avec sa voiture de course officielle et divers jeux d'arcade. Nous vous invitons également à visiter Parts Avatar, le site Web de pièces de voitures qui est LA solution pour toutes les réparations de véhicules; ils seront sur place avec deux superbes voitures.

Le Festival accueille cette année le groupe Dilawri, le plus grand groupe automobile du Canada, sur la rue Crescent avec une exposition de leurs meilleures voitures de sport de luxe et plus encore ! Il n'y a pas de meilleur moment pour admirer leurs véhicules uniques.

À ne pas manquer, la compétition d'arrêt aux puits ! La compétition des célébrités donne le coup d'envoi au festival le jeudi 16 juin à 13 h, où des athlètes de haut niveau, des olympiens, des comédiens et des personnalités de la télévision testent leurs compétences en matière de changement de pneus. Elle restera ouverte toute la fin de semaine pour les visiteurs.

Le Festival est également fier d'annoncer que Hugo Girard, l'homme le plus fort du monde, est le porte-parole de l'événement.

Voulez-vous savoir comment vous entraîner comme un combattant professionnel ? Certains des meilleurs boxeurs du Groupe Yvon Michel monteront sur la scène Corona le vendredi 17 juin à 16 h 30. Kim Clavel, Wilfred Seyi et Mathieu Germain nous montreront comment faire !

Geloso présentera les nombreuses saveurs de sa très populaire boisson estivale Pepito Sangria. Les visiteurs pourront aviver leurs papilles gustatives et redécouvrir cette boisson tant aimée du public.

« Les deux dernières années n'ont pas été faciles pour nos commerçants. Nous ressentons l'excitation et l'enthousiasme en vue de la préparation da meilleure fin de semaine de l'été. Les Montréalais et les touristes profiteront de la fête comme jamais auparavant tout en stimulant notre économie locale », a déclaré Steve Siozios, président de l'Association des marchands de la rue Crescent.

Compétition d'arrêt aux puits des célébrités, le jeudi 16 juin à 13 h sur la rue Crescent :

Hugo Girard , Homme le plus fort du monde

, Homme le plus fort du monde Maxim Comtois , LNH - Ducks d'Anaheim

, LNH - Ducks d'Anaheim Kim Clavel, titre canadien de la WBC (poids mi-mouches)

Alexis Barrière, champion canadien (poids lourd)

Karl Wolf , chanteur et auteur-compositeur canadien

, chanteur et auteur-compositeur canadien Olivier Dion , chanteur et auteur-compositeur canadien

, chanteur et auteur-compositeur canadien Jessie Eldridge , médaillée d'or, équipe olympique canadienne de hockey

, médaillée d'or, équipe olympique canadienne de hockey Marie-PhilipPoulin, médaillée d'or, équipe olympique canadienne de hockey

Zack Fucale , LNH - Capitals de Washington / Bears de Hershey

