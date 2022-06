AVIS AUX MÉDIAS - Les croupiers et croupières du Casino de Montréal manifesteront devant le siège social de Loto-Québec





MONTRÉAL, le 8 juin 2022 /CNW Telbec/ - Plusieurs centaines de croupiers et croupières en grève du Casino de Montréal manifesteront ce mercredi de 11 h à 16 h devant le siège social de Loto-Québec à Montréal pour réclamer une convention collective équitable. Ils seront accompagnés de nombreux autres membres du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) issus de différents secteurs d'activité.

La convention collective des 545 croupiers et croupières est échue depuis le 31 mars 2020. Une grève générale illimitée a été déclenchée le 21 mai 2022. Le point d'achoppement majeur est la santé-sécurité au travail, alors que le syndicat réclame le maintien des temps de récupération adéquats dont ils disposent depuis deux ans, d'où le thème des grévistes : « Misez sur notre santé ».

QUI, QUOI : Manifestation des croupiers et croupières en grève du Casino de Montréal,

accompagnés de nombreux autres membres du SCFP issus de différents secteurs d'activité



QUAND, OÙ : Ce mercredi 8 juin de 11 h à 16 h

Devant le siège social de Loto-Québec à Montréal

500, rue Sherbrooke Ouest





Comptant plus de 125 000 membres au Québec, le SCFP représente 3475 membres dans les sociétés d'État et organismes publics québécois. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Communiqué envoyé le 8 juin 2022 à 06:00 et diffusé par :