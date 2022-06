Alium introduit une licence de portefeuille de brevets Open RAN





Alium, coentreprise entre MPEG LA et Unified Patents, a annoncé aujourd'hui la disponibilité de la licence de portefeuille de brevets Open RAN (« Licence Open RAN » ou « Licence »), le premier pool de brevets à répondre à l'incertitude en matière de licences dans l'espace d'infrastructure RAN (« Radio Access Network »). Open RAN réduit les coûts et augmente la concurrence, offrant aux opérateurs de réseaux un contrôle et une flexibilité accrus dans le déploiement des réseaux 4G et 5G de prochaine génération ; et l'accessibilité aux brevets essentiels rendue possible par la licence Open RAN soutient l'adoption d'Open RAN.

« Open RAN est une technologie révolutionnaire, prête à s'épanouir et à se développer avec la disponibilité d'une licence de pool offrant un accès abordable, la liberté d'exploitation, la réduction des risques de litige et la certitude commerciale pour les fournisseurs et les utilisateurs », a déclaré Larry Horn, directeur d'Alium. « Avec son potentiel d'accélérer l'adoption et la croissance du marché Open RAN, la licence de pool Alium contribuera à accélérer l'adoption de la 5G et la fourniture de services 5G au public ».

« Alium est fière d'introduire un certain nombre de fonctionnalités innovantes dans le paysage des licences de brevets », a déclaré Kevin Jakel, directeur d'Alium. « L'utilisation d'un outil basé sur l'IA pour déterminer les allocations de redevances permet la participation gratuite des titulaires de brevets et assure la faisabilité d'un pool de brevets, avec des dizaines de milliers de brevets qui ne seraient pas possibles autrement. En outre, Alium fournit un programme de qualité de brevet, conçu pour promouvoir la confiance du marché dans la norme Open RAN. Nous félicitons le groupe initial de leaders technologiques pour leur clairvoyance en se lançant dans cette initiative révolutionnaire ».

Les titulaires initiaux de la licence Open RAN d'Alium sont Acer Incorporated ; AT&T Intellectual Property, LLC ; Cable Television Laboratories, Inc. ; Comcast Cable Communications, LLC ; Godo Kaisha IP Bridge 1 ; Koninklijke Philips N.V. ; Meta Platforms, Inc. ; Mitsubishi Electric Corporation ; Pantech Corporation (y compris Pantech Wireless, LLC) ; SK Telecom Co., Ltd. ; et Verizon Patent and Licensing Inc.

La Licence de portefeuille de brevets Open RAN et un résumé des modalités de la Licence peuvent être obtenus ici.

L'objectif d'Alium consiste à offrir à tous, aux mêmes conditions, et sous une licence unique, un accès mondial au plus grand nombre possible de brevets essentiels Open RAN. Par conséquent, Alium se félicite de la participation de toute partie ayant au moins un brevet essentiel à la norme Open RAN. Pour plus d'informations, veuillez consulter https://www.alium-llc.com/licensors.

Alium, une coentreprise entre MPEG LA et Unified Patents, soutient Open RAN avec le premier pool de brevets pour l'infrastructure de télécommunications. Open RAN offre aux opérateurs de réseaux un contrôle et une flexibilité accrus dans le déploiement des réseaux 4G et 5G de nouvelle génération, et le pool de brevets Alium fournit une solution unique à l'incertitude et au risque posés par des dizaines de milliers de brevets détenus par de nombreux titulaires de brevets, qui couvrent les fonctionnalités normalisées de couche physique inférieure 3GPP exécutées par les unités radio appliquant la division de l'architecture de bande de base 7-2x de l'O-RAN Alliance.

