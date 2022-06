NetWitness lance des offres XDR complètes pour la sécurité de nouvelle génération





NetWitness, fournisseur de confiance mondiale de technologies de cybersécurité et de réponse aux incidents, a annoncé aujourd'hui NetWitness XDR, une famille de produits et de capacités offrant une détection et une réponse complètes sur site, dans le cloud ou en tant qu'hybride des deux. Cette nouvelle offre et architecture de produit offre la gamme complète d'options de déploiement que les entreprises recherchent aujourd'hui pour répondre à leurs besoins et cas d'utilisation uniques en matière de cybersécurité.

NetWitness XDR offre un ensemble robuste de fonctionnalités, permettant une détection et une réponse étendues (Extended Detection and Response, XDR) et aidant les clients à garder une longueur d'avance sur les cybermenaces les plus sophistiquées. Celles-ci comprennent :

Collecte, données et visibilité unifiées sur plusieurs couches de sécurité Enrichissement automatique des données à l'aide de toute source technique ou commerciale Large éventail d'outils de technologies de détection, y compris, mais sans s'y limiter, l'analyse comportementale avancée Renseignements externes et internes sur les menaces, pour identifier les risques de sécurité connus et les acteurs de la menace Outils de contexte, de visualisation et d'investigation vraiment perspicaces Outils et méthodologies de chasse aux menaces pour identifier les menaces jusqu'alors inconnues Processus d'enquête et d'intervention en cas d'incident hautement reproductibles et mesurables Large éventail d'options de réponse automatisées et humaines

« NetWitness a bénéficié de la confiance de certaines des organisations les plus sensibles à la sécurité au monde, en raison de sa capacité unique à surveiller l'ensemble de la surface d'attaque sur le réseau, les terminaux, le cloud, l'IoT, les journaux et plus encore », a déclaré Rohit Ghai, PDG de RSA et NetWitness. « Nous fournissons la capacité XDR sur le marché depuis plusieurs années et aujourd'hui, nous sommes ravis d'annoncer de nouvelles innovations dans la plate-forme et de la réintroduire sur le marché sous le nom de NetWitness XDR ».

Dans le cadre de ce nouveau modèle, NetWitness XDR sera composé de trois lignes de produits principales, qui présentent sa prise en charge unique et puissante pour tous les cas d'utilisation XDR. NetWitness Platform XDR 12 est la dernière version majeure de NetWitness Platform. Cette pile technologique, généralement déployée sous forme de logiciel géré par le client ou hébergée par des fournisseurs de services de sécurité (Managed Security Service Provider, MSSP), a été améliorée pour se concentrer sur les capacités de détection qui identifient les menaces plus rapidement et réduisent leur impact. La nouvelle version SaaS native du cloud de la société sera connue sous le nom de NetWitness Vision XDR et est actuellement en préversion de conception. La troisième gamme de produits, NetWitness XDR Cloud Services, est un ensemble d'applications SaaS optionnelles qui tirent parti de la nature élastique inhérente au cloud pour fournir des composants flexibles et rentables qui peuvent être utilisés afin d'augmenter Platform XDR ou Vision XDR.

« Notre approche axée sur le réseau nous permet de nous démarquer dans cet espace émergent et met en évidence la capacité de NetWitness XDR à détecter le nombre croissant de systèmes et d'appareils des clients », a déclaré Kevin Bowers, directeur de la gestion des produits et de la recherche. « Nous adhérons à la conviction que le meilleur XDR doit être consommable sur site, dans le cloud et hybride ».

Développé initialement en 1996, NetWitness a commencé comme un projet de recherche parrainé par le gouvernement pour inspecter les paquets réseau à la recherche de cybermenaces et les outils pour les détecter et y répondre. Depuis lors, la technologie n'a cessé d'évoluer et d'innover pour faire face aux attaques les plus complexes d'aujourd'hui. NetWitness propose désormais des composants entièrement intégrés pour la détection et la réponse au réseau, aux journaux, aux terminaux et à l'IoT qui pilotent sa plate-forme d'orchestration des renseignements sur les menaces et de la sécurité, NetWitness Orchestrator. Avec sa longue histoire et sa présence mondiale, NetWitness XDR s'intègre directement aux outils les plus critiques et les plus largement déployés au monde, ainsi qu'à de nombreuses solutions spécialisées et spécifiques à l'industrie.

NetWitness XDR organisera des démonstrations sur son stand à la conférence RSA cette année pour Platform XDR et Vision XDR.

Pour en savoir plus, visitez www.netwitness.com.

À PROPOS DE NetWitness

NetWitness, une entreprise du groupe RSA®, fournit des fonctionnalités complètes et hautement évolutives de détection et de réponse aux menaces pour les organisations du monde entier. La plate-forme NetWitness offre une visibilité complète combinée à des informations appliquées sur les menaces et à des analyses du comportement des utilisateurs pour détecter, hiérarchiser, enquêter sur les menaces, et automatiser la réponse. Cela permet aux analystes de sécurité d'être plus efficaces et de garder une longueur d'avance sur les menaces qui ont un impact sur l'entreprise. Pour plus de renseignements, consultez le site netwitness.com.

