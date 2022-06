NetApp simplifie les opérations de cloud hybride, assure une protection contre les menaces de logiciels rançonneurs et contribue à l'accélération de la transition des charges de travail VMware vers le cloud





NetApp® (NASDAQ : NTAP), société mondiale de logiciels centrée sur les données et basée dans le cloud, a annoncé aujourd'hui plusieurs solutions et innovations continues visant à conférer aux entreprises davantage de simplicité, de sécurité et de flexibilité pour leurs environnements multicloud hybrides.

Ces nouvelles capacités incluent une meilleure protection contre les logiciels rançonneurs, un stockage cloud hybride dans le cadre d'un abonnement unique, une gestion unifiée dans une seule interface utilisateur, ainsi qu'une étroite collaboration avec VMware, facilitant la transition des charges de travail vers le cloud.

À l'heure où les entreprises acquièrent des services de cloud public pour améliorer leurs centres de données existants sur site, ces infrastructures combinées deviennent de plus en plus disparates, discordantes et fragmentées au fil du temps. Ces silos multicloud sont intrinsèquement plus complexes à gérer, compte tenu de la nécessité de gérer de multiples environnements disparates.

NetApp fournit aujourd'hui une expérience unifiée et cohérente en matière de multicloud hybride, permettant aux clients d'exécuter et de gérer une seule plateforme couvrant un ensemble allant des clouds sur site jusqu'aux plus grands clouds de la planète.

« Tandis que les organisations explorent aujourd'hui la promesse liée aux environnements multicloud hybrides, elles souhaitent éviter les difficultés de complexité, de sécurité et de rentabilité », a déclaré Ronen Schwartz, vice-président principal, Cloud Volumes Service chez NetApp. « Grâce à l'expérience simplifiée offerte par NetApp en matière de gestion et de consommation, les organisations peuvent bénéficier d'une amélioration en termes de sécurité, de facilité de gestion, de vitesse des opérations, et d'économies de coûts. Ceci leur permet en fin de compte d'être plus réactives face aux besoins croissants de leur activité, via une fourniture plus rapide de capacités, ainsi que le maintien d'une disponibilité et protection des données, où qu'elles se situent. »

Les améliorations apportées au portefeuille de cloud hybride de NetApp en termes de simplicité, de sécurité et de flexibilité incluent :

Expérience de simplicité de premier plan dans le secteur en matière de cloud hybride ?

En fournissant tous les éléments « en tant que service », NetApp simplifie et optimise les environnements de cloud hybride, grâce à de nouvelles capacités parmi lesquelles :

Stockage en tant que service (Storage-as-a-Service, STaaS) en matière de cloud hybride, dans le cadre d'un seul abonnement flexible via Keystone. Les organisations peuvent migrer de manière flexible les charges de travail en direction et en provenance du cloud, dans le cadre d'un contrat unique.

En plus de gérer et d'assurer un suivi du stockage ainsi que de la protection, gouvernance et hiérarchisation des données dans les environnements multicloud, Cloud Manager peut désormais gérer les services Keystone, assurer un suivi des licences de logiciels, surveiller la santé des infrastructures, et fournir des recommandations proactives qui optimisent les coûts et la protection des données via des actions automatisées.

« Les organisations recherchent aujourd'hui de la flexibilité à la fois sur site et auprès des fournisseurs de cloud et investissent dans des modèles de consommation en tant que service pour y parvenir », a déclaré Scott Sinclair, directeur de la pratique chez ESG. « L'approche de NetApp avec Keystone cible ce besoin, en apportant une simplicité et flexibilité en matière de cloud hybride, ce qui permet aux utilisateurs d'accélérer leurs objectifs informatiques via une gestion, orchestration et facturation regroupées dans un seul abonnement et une seule expérience. Le modèle d'abonnement transférable de Keystone soutient également la planification d'une future migration cloud en direction de n'importe quel fournisseur majeur de cloud, avec une capacité de stockage et une protection intégrée des données de niveau entreprise. »

Cyber-résilience pour le cloud hybride d'aujourd'hui ?

Depuis quelques années, la montée en puissance des logiciels rançonneurs constitue un problème croissant pour les entreprises. L'étude IDC 2021 relative aux logiciels rançonneurs, intitulée "Ransomware Study: Where You Are Matters!"1 a révélé que plus d'un tiers des organisations à travers le monde avaient subi une attaque ou violation par logiciel rançonneur, qui avait bloqué l'accès aux systèmes ou aux données, au cours des 12 mois précédents.

Grâce aux nouvelles et puissantes capacités de cyber-résilience de NetApp, qui incluent la protection contre les logiciels rançonneurs, la protection des données, et la sécurité, les organisations peuvent lutter contre les accès d'utilisateurs non autorisés et contre les menaces que les attaques par logiciels rançonneurs représentent pour les données. Les clients peuvent protéger une multitude de charges de travail, d'applications d'entreprise, de charges de travail virtualisées et d'applications conteneurisées modernes contre les violations de sécurité, détecter rapidement les attaques, et récupérer sans tarder les données, avant de subir le moindre impact sur leurs opérations.

Accélération de la transformation cloud des entreprises ?

NetApp permet aux clients de « se moderniser en direction du cloud », en utilisant un entrepôt de données supplémentaire pour les charges de travail à forte intensité de données et exigeantes en termes de stockage, exécutées dans un environnement de cloud unique ou un environnement multicloud. NetApp est aujourd'hui le seul fournisseur de services de stockage cloud à être certifié et à devenir compatible avec une utilisation en tant qu'entrepôt externe de données pour les environnements cloud VMware fonctionnant dans les plus grands clouds publics.

« Dans tous les secteurs, les organisations utilisent une combinaison de VMware et NetApp en tant que plateforme de choix pour la fourniture de charges de travail essentielles à l'activité », a déclaré Narayan Bharadwaj, vice-président des solutions cloud chez VMware. « NetApp est désormais en capacité de fournir les mêmes niveaux de gestion des données de catégorie entreprise que ceux dont nos clients mutuels bénéficient depuis des dizaines d'années sur site pour les charges de travail exécutées dans n'importe lequel des grands clouds publics. »

