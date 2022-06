La destinée s'accomplit dans la gigantesque mise à jour d'été en deux parties de MapleStory Destiny : Remastered et Destiny: Homecoming





MapleStory, le MMORPG 2D gratuit à défilement latéral original de Nexon avec un style de jeu agressivement mignon, annonce la première de sa mise à jour d'été en deux parties, « Destiny: Remastered », qui débarquer a dans le jeu le 15 juin, et qui débordera d'événements spéciaux, offrira des tâches des Explorateurs repensées, ainsi qu'un pack cadeau pour ceux qui se préinscriront avant le 13 juin !

ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX

L'été ne serait tout simplement pas l'été dans MapleStory sans des événements spéciaux dans le jeu ! Il est temps que la saison de la musique et de la majesté commence, alors que la nouvelle amie Stella arrive pour découvrir Maple World de première main. Il y a une multitude de récompenses à collecter pendant les soirées musicales d'été de Starlight Symphony, en plus du retour de Tera Burning Plus et de Burning World. En plus de tout cela, si vous préenregistrez un personnage (celui-ci devra avoir atteint le niveau 61 ou plus) avant 11 h, heure avancée du Pacifique, le 13 juin, vous profiterez d'un pack cadeau spécial Destiny, comprenant des animaux de compagnie Lil Symphony, Angelic Alphabet Damage Skin, un tas de Melody Coins pour obtenir une longueur d'avance dans Starlight Symphony, et une tenue de magicien de la Forêt sacrée !

REFONTE DES EXPLORATEURS

La catégorie des personnages d'Explorateurs dans MapleStory constitue l'épine dorsale du jeu depuis dix-sept ans. Ces 14 tâches d'Explorateur uniques bénéficient d'une refonte complète des animations, de compétences améliorées, de nouveaux segments de récit, et plus encore.

La refonte de l'Explorateur profite aux personnages suivants :

Guerrier : Héros, Paladin, Chevalier obscur

: Héros, Paladin, Chevalier obscur Magicien : Maître de l'arc (Feu/Poison), Maître de l'arc (Glace/Foudre), Évêque

: Maître de l'arc (Feu/Poison), Maître de l'arc (Glace/Foudre), Évêque Archer : Maître archer, Tireur d'élite

: Maître archer, Tireur d'élite Voleur : Seigneur de la nuit, Combattant de l'ombre, Double lame

: Seigneur de la nuit, Combattant de l'ombre, Double lame Pirate : Corsaire, Boucanier, Canonnier

DES AMÉLIORATIONS À FOISON

La mise à jour « Destiny: Remastered » comprend des améliorations supplémentaires, de nouveaux accessoires ainsi que des difficultés spéciales pour les boss afin que tout le monde puisse profiter d'une meilleure expérience Maple :

Plus de Livres de maîtrise ! - Les Livres de maîtrise ne seront plus nécessaires pour déverrouiller les compétences de la 4e tâche.

! - Les Livres de maîtrise ne seront plus nécessaires pour déverrouiller les compétences de la 4e tâche. Ensemble d'accessoires pour le Boss de l'aube - Obtenez un nouvel ensemble d'accessoires auprès des boss pour forger un nouvel ensemble puissant.

- Obtenez un nouvel ensemble d'accessoires auprès des boss pour forger un nouvel ensemble puissant. Nouvelles difficultés spéciales pour les boss - Affrontez Chosen Seren et Verus Hilla en mode normal et vainquez Will en mode difficulté facile.

APERÇU DE LA BEAN BRIGADE DE « DESTINY: REMASTERED »

Les membres du programme de créateurs de contenu de MapleStory, la Bean Brigade, travailleront d'arrache-pied sur les serveurs de test dès aujourd'hui pour donner aux Maplers un aperçu de tous les changements et mises à jour passionnants dont fera l'objet « Destiny: Remastered ». Suivez la page Twitch dédiée de la Bean Brigade du 7 au 10 juin.

MISE À JOUR D'ÉTÉ DEUXIÈME PARTIE

Dernier point mais non des moindres, la deuxième partie de la mise à jour d'été, « Destiny : Homecoming » arrivera le 20 juillet avec de toutes nouvelles fonctionnalités permettant aux Maplers d'acheter et de décorer leur propre maison ! Apportez la preuve de votre goût exquis et de votre style de décoration intérieure et faites l'envie de tous les autres propriétaires de Maple World. Toujours dans la deuxième partie, Watcher Kalos vous attend au sommet la Tour sans fin de Karote. Gagnez la bataille contre ce redoutable boss pour obtenir un nouvel Équipement éternel !

Prenez votre crème solaire et découvrez tout ce qu'il y aura à faire à MapleStory cet été !

