Accedian Lance Skylight Interceptor, une solution Network Detection et Response





Une plateforme unique de sécurité défensive et d'analyse forensics harmonise les opérations IT et sécurité

MONTREAL, 8 juin 2022 /PRNewswire/ -- Accedian , le leader en solution d'analyse de performance et de l'expérience utilisateur annonce aujourd'hui le lancement de Skylight Interceptortm, la solution cloud de Network Detection and Response (NDR). Ce nouveau venu au sein de la famille Skylight marque l'entrée de la société Accedian dans le marché de la cybersécurité.

Skylight Interceptor aide les grandes entreprises et opérateurs à protéger leurs réseaux grâce aux remontées d'incidents prioritaires, contextualisés et enrichis permettant l'accélération de la détection et de la réponse aux menaces de sécurité. Les organisations peuvent ainsi identifier les menaces zero-day les plus sophistiquées échappant aux solutions de sécurité conventionnelles.

Skylight Interceptor s'appuie sur 17 années d'expérience de performance réseau et d'analyse: déployée au coeur des réseaux les plus larges et les plus complexes du globe, notre solution fournit les données les plus contextualisées, détaillées et précises pour une visibilité enrichie.

Notre solution réunit les services informatique et sécurité autour d'une plateforme commune et complète les solutions de sécurité existantes par l'ajout d'une dimension essentielle et nouvelle dans l'approche cyberdéfense des organisations.

Avec Skylight Interceptor les organisations peuvent:

Se protéger des attaques de demain...aujourd'hui: Skylight Interceptor fournit une visibilité accrue du trafic réseau en capturant et corrélant des métadonnées issues des flux nord-sud et est-ouest du réseau, protégeant ainsi des attaques zero-day que d'autres solutions de sécurité ne détectent pas.

Skylight Interceptor fournit une visibilité accrue du trafic réseau en capturant et corrélant des métadonnées issues des flux nord-sud et est-ouest du réseau, protégeant ainsi des attaques zero-day que d'autres solutions de sécurité ne détectent pas. Simplifier la sécurité de défense (threat hunting) et l'analyse forensics: captez un ensemble de données de trafic réseau de haute qualité pour le threat hunting et recherchez les données forensic en quelques secondes seulement. La solution corrèle les évènements en incidents grâce à l'IA et au Machine Learning générant ainsi des alertes de cybermenaces légitimes et pertinentes permettant de préserver un précieux temps de réponse critique et les ressources SOC.

captez un ensemble de données de trafic réseau de haute qualité pour le et recherchez les données en quelques secondes seulement. La solution corrèle les évènements en incidents grâce à l'IA et au Machine Learning générant ainsi des alertes de cybermenaces légitimes et pertinentes permettant de préserver un précieux temps de réponse critique et les ressources SOC. Etendez l'approche Zero Trust: Skylight Interceptor aide les entreprises à étendre davantage leur Architecture Zero Trust pour y inclure une couche vitale et nouvelle aux intégrations des données en temps réel. Ce nouvel outil puissant peut enrichir avec précision et accélérer le triage et l'évaluation des menaces.

Russell Cook, Directeur Général chez Sire affirme: « Depuis presque 30 ans, nous fournissons des services d'infogérance aux entreprises pour qu'elles tirent parti de leur IT. Nos clients ont besoin d'une visibilité inégalée et de contrôle pour garder un temps d'avance sur les menaces en constante évolution. Skylight Interceptor permet à nos clients à la fois une détection et réponse du réseau (NDR) en temps réel et une visibilité de la performance réseau sur la même plateforme ».

Richard Piasentin, Directeur Marketing et Directeur de la Stratégie chez Accedian affirme: « Skylight Interceptor aide les organisations à éliminer les angles morts indétectables par les périmètre de sécurité traditionnels et cela dans cloud, on-premises et sur les sites distants grâce à l'utilisation des mêmes sensors Skylight déployés pour la performance et l'analyse. Skylight Interceptor s'appuie sur les années d'expérience d'Accedian pour délivrer une véritable solution NetSecOps ».

A propos d'Accedian

Numéro un mondial de l'analyse des performances et de la gestion de l'expérience utilisateur, Accedian accompagne ses clients dans l'optimisation et la sécurisation de leur infrastructure numérique et de la productivité de leurs utilisateurs finaux.

Accedian offre à ses clients une vue exhaustive et de bout en bout de leurs réseaux et leur infrastructure informatique, ainsi que des données d'une granularité exceptionnelle, qui leur permettent de comprendre l'expérience de chaque utilisateur mais aussi de protéger et satisfaire leurs propres clients, en toutes circonstances.

Accedian fournit des solutions aux plus grandes entreprises dans le monde entier depuis plus de 15 ans.

Pour plus d'information visitez accedian.com

