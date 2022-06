Yingli Solar à nouveau fabricant BNEF de niveau 1





BAODING, Chine, 8 juin 2022 /PRNewswire/ -- Yingli Solar, société leader dans le domaine de l'énergie solaire, a annoncé qu'elle a été classée comme fabricant de modules Tier 1 par Bloomberg New Energy Finance dans sa publication du deuxième trimestre 2022. Ce système de classification est développé par BloombergNEF pour classer les fabricants de modules en fonction de leur capacité de financement.

Yingli Solar a gagné la confiance des clients du monde entier grâce à la stabilité de ses produits et après plus de 30 GW fournis, installés et en exploitation partout dans le monde. Dans le rapport « RETC PV Module Index », Yingli Solar a remporté le prix « High Achiever » (Très Performant) et a été marqué avec un « + » au classement BloomebergNEF, ce qui indique que les produits Yingli sont largement reconnus sur le marché mondial.

« Grâce aux progrès technologiques constants, Yingli a toujours fourni aux clients de meilleurs produits et services. Nous pensons que ce classement au Tier 1 renforcera également la confiance des investisseurs et du marché en Yingli », a déclaré M. Xulong Yin, Président de Yingli. Yingli s'engage à développer des produits à haute efficacité. La construction de la ligne de production de cellules de type N Panda commencera en juin, et permettra de créer une solution PV quatre-en-un qui intègre le développement technologique et la formulation standard, ainsi que le contrôle de la qualité, l'utilisation industrielle et la coopération de services. »

