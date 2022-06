Ithra Dubai annonce la mise en vente des très convoitées One&Only Private Homes et "The Residences" de One Za'abeel





Ithra Dubai, l'un des promoteurs immobiliers et gestionnaires d'actifs pionniers, entièrement détenu par Investment Corporation of Dubai, a annoncé la vente très attendue des One&Only Private Homes et The Residences de One Za'abeel, à l'adresse la plus emblématique de Dubaï.

One Za'abeel, le projet à usage mixte plusieurs fois primé, est destiné à devenir l'une des icônes architecturales les plus reconnaissables des Émirats Arabes Unis, située en plein centre d'affaires de Dubaï. Une merveille d'ingénierie avec le plus long bâtiment en porte-à-faux du monde, ce projet est prévu de recevoir un GUINNESS WORLD RECORDtm.

Suspendu perpendiculairement aux deux tours à une hauteur d'environ 100 mètres et pesant 13 000 tonnes, The Link accueillera plusieurs expériences engageantes et comprendra des lieux de divertissement captivants, des repas avec des chefs célèbres, une piscine à débordement, une terrasse d'observation avec des vues ininterrompues à 360? sur Dubaï, et une expérience immersive sur sol en verre.

La tour One Za'abeel propose 94 One&Only Private Homes à vendre, le summum de la vie urbaine dans le premier complexe urbain vertical au monde géré par la marque ultra-luxueuse One&Only. Situées dans certaines des destinations les plus prisées au monde, les One&Only Private Homes offrent des sanctuaires résidentiels privés haut de gamme, dont le One Za'abeel ne fait pas exception. Reflétant l'architecture, le design et les éléments de style de vie qui font la renommée de One&Only, les One&Only Private Homes offrent un accès inégalé aux centres de villégiature de classe mondiale de la collection d'hospitalité de luxe, ainsi qu'une série d'avantages exclusifs.

Les résidences de One Za'abeel's abritent 264 appartements avec un emplacement stratégique et des installations somptueuses. Les résidences à vendre comprennent des appartements simples et des duplex de 1, 2, 3 et 4 chambres et un penthouse de 5 chambres.

Dans ce chef-d'oeuvre à usage mixte, des espaces de bureaux de luxe d'une superficie de 26 000 mètres carrés sont disponibles à la location, ainsi que trois étages d'espaces commerciaux, de restauration et de loisirs au Podium, d'une superficie de 12 000 mètres carrés.

Stratégiquement situé au coeur de la ville, à l'intersection de la célèbre Sheikh Zayed Road et du quartier d'affaires de Dubaï, One Za'abeel est la porte d'entrée du district financier international de Dubaï, à proximité du Dubai World Trade Centre, de Burj Khalifa et de l'aéroport international de Dubaï.

"Avec son architecture fascinante, son emplacement central et son offre exceptionnelle, One Za'abeel est un lieu exceptionnel pour vivre, travailler et passer du temps libre dans l'une des adresses les plus prisées de Dubaï, considérées comme un véritable reflet de l'esprit ambitieux de Dubaï", a déclaré Issam Galadari, Directeur et PDG d'Ithra Dubai.

Conformément à l'objectif net zéro des Émirats Arabes Unis pour l'année 2050, le projet de développement vise à atteindre les normes de développement durable les plus élevées en mettant en oeuvre les exigences de la certification Gold LEED dans sa conception et sa fonctionnalité.

Ithra Dubai LLC, entièrement détenue par Investment Corporation of Dubai (ICD), développe et gère un portefeuille de projets immobiliers pionniers à Dubaï et sur les principaux marchés internationaux. Ses projets sont conçus pour adopter la diversité, façonner des communautés heureuses et apporter la prospérité au plus grand nombre. Ithra Dubai vise à offrir des projets de développement à usage mixte à une échelle ambitieuse, qui intègrent des concepts de vente au détail, commerciaux, résidentiels et de loisirs de classe mondiale.

