ManpowerGroup Talent Solutions reconnue comme une entreprise des plus performantes et un chef de file mondial dans l'impartition du processus de recrutement par Everest Group

Reconnue pour l'envergure et la portée de ses offres de services à l'échelle mondiale ainsi que ses avancées en matière de veille stratégique

MILWAUKEE, 8 juin 2022 /CNW/ - ManpowerGroup Talent Solutions (NYSE : MAN) a été reconnue comme étant un chef de file mondial dans l'impartition du processus de recrutement pour la douzième année dans le cadre de l'évaluation PEAK Matrix® d'Everest Group. Elle figure également sur une liste des entreprises les plus performantes à l'échelle mondiale, soit les meilleures entreprises d'impartition du processus de recrutement selon le mouvement d'une année à l'autre dans l'évaluation PEAK Matrix. Talent Solutions a également été reconnue comme chef de file en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (EMOA).

Cette année, Everest Group a reconnu l'envergure et la portée de l'offre mondiale de Talent Solutions, en citant son excellent rendement et sa présence diversifiée dans l'ensemble des principales régions, ainsi que ses investissements continus dans des solutions de main-d'oeuvre évolutives et dans IntelliReach, un portail libre-service de données et d'analyses.

« Aujourd'hui plus que jamais, les entreprises ont besoin de solutions sophistiquées en matière de gestion des talents et de veille stratégique pour obtenir, gérer et mettre à l'épreuve leurs stratégies de gestion des talents à l'échelle mondiale, a déclaré Stefano Scabbio, chef de marque mondiale chez Talent Solutions. Face à une pénurie de talents sans précédent à l'échelle mondiale qui ne montre aucun signe d'essoufflement, Talent Solutions aide les embaucheurs à travailler plus rapidement et efficacement dans un environnement imprévisible. »

« Les employeurs du monde entier font face à des défis sans précédent. C'est un honneur d'être reconnu à l'échelle mondiale ainsi que dans l'EMOA alors que le climat géopolitique et économique est aussi difficile, a déclaré Marceline Beijer, cheffe de marque mondiale de l'impartition du processus de recrutement chez Talent Solutions. Au cours de la dernière année, nous avons été en mesure d'accélérer l'engagement auprès d'un plus grand nombre d'industries et d'étendre notre soutien à un large éventail d'entreprises qui cherchent à embaucher les talents dont elles ont besoin. »

Talent Solutions est reconnue par Everest Group pour sa grande capacité de conseiller, son expérience au service d'un large éventail d'acheteurs de toutes les tailles et ses investissements continus dans sa pile technologique. Cela comprend la solution automatisée Rapid Recruit et IntelliReach.

« La présence de Talent Solutions à l'échelle mondiale, sa grande connaissance du domaine et sa gamme complète de solutions en matière de technologie et d'analyse lui ont permis de créer un vaste portefeuille d'impartition du processus de recrutement, a déclaré Aniruddha Kulkarni, directrice de la pratique au sein d'Everest Group. Ses investissements continus et ciblés dans l'amélioration de sa pile technologique et analytique, ainsi que ses services de consultation et de conseils, l'ont aidé à se positionner comme chef de file et entreprise des plus performantes dans le cadre de l'évaluation PEAK Matrix® 2022 d'Everest Group en matière d'impartition du processus de recrutement à l'échelle mondiale et en tant que chef de file dans le cadre de l'évaluation PEAK Matrix® 2022 d'Everest Group en matière d'impartition du processus de recrutement dans l'EMOA. »

L'évaluation PEAK Matrix d'Everest Group est un cadre d'évaluation détaillé qui évalue les capacités de prestation selon sept dimensions : adoption sur le marché, composition du portefeuille, valeur offerte, vision et stratégie, portée des services offerts, innovation et investissement et rayon de livraison.

Pour en savoir plus sur ManpowerGroup Talent Solutions, visitez www.talentsolutions.manpowergroup.com .

