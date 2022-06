ATTABOY À NEW YORK NOMMÉ NORTH AMERICA'S BEST BAR ALORS QUE LA PREMIÈRE LISTE DES NORTH AMERICA'S 50 BEST BARS EST RÉVÉLÉE





La liste des North America's 50 Best Bars 2022 a été annoncée lors d'une cérémonie de remise des prix en direct à New York

Attaboy , New York , est couronné n° 1 au tout premier classement des North America's 50 Best Bars, parrainé par Perrier

, , est couronné n° 1 au tout premier classement des 50 Best Bars, parrainé par Perrier La liste comprend 29 bars distingués des États-Unis, 11 basés au Mexique, 8 représentant le Canada et 2 élevant la scène des boissons des Caraïbes

et 2 élevant la scène des boissons des Caraïbes Le Handshake Speakeasy de Mexico City revendique le n° 2 et le titre de The Best Bar in Mexico , avec Licorería Limantour , également dans la capitale mexicaine, qui arrive au n° 3

de revendique le n° 2 et le titre de The Best Bar in , avec , également dans la capitale mexicaine, qui arrive au n° 3 Civil Liberties , Toronto , au n° 10, est nommé The Best Bar in Canada

, , au n° 10, est nommé The Best Bar in La Factoría à Porto Rico, n° 12, est saluée comme The Best Bar in the Caribbean

à Porto Rico, n° 12, est saluée comme The Best Bar in the La pionnière des boissons Christina Veira de Toronto est célébrée comme la Roku Industry Icon

de est célébrée comme la Roku Industry Icon The Bamboo Room , Chicago , est mis en évidence comme Campari One To Watch

, , est mis en évidence comme Campari One To Watch Zapote Bar , Playa del Carmen, reçoit le prix de London Essence Best New Opening

, Playa del Carmen, reçoit le prix de London Essence Best New Opening Bar Kismet de Halifax , remporte le Ketel One Sustainable Bar Award

de , remporte le Ketel One Sustainable Bar Award Mace, New York , remporte le titre Siete Misterios Best Cocktail Menu

La liste inaugurale des North America's 50 Best Bars, parrainée par Perrier, a été annoncée lors d'une cérémonie de remise des prix en direct le 7 juin 2022 au Capitale à New York. Le nouveau classement annuel présente des bars de toute l'Amérique du Nord, avec l'Attaboy de New York couronné n° 1 comme The Best Bar in North America.

Fondé par les légendes du cocktail Sam Ross et Michael McIlroy, Attaboy rend hommage à son prédécesseur, Milk & Honey. L'équipe du bar, dirigée par Haley Traub, salue le regretté Sasha Petraske avec des expériences incomparables de boissons sur mesure.

Le Handshake Speakeasy (n° 2) de Mexico City revendique le titre de The Best Bar in Mexico. Civil Liberties (n° 10) de Toronto remporte le prix de The Best Bar in Canada, tandis que La Factoría de Puerto Rico (n° 12) remporte le prix de The Best Bar in the Caribbean. Pour la liste complète, cliquez sur ici .

Mark Sansom, directeur du contenu pour North America's 50 Best Bars, a déclaré: « Nous levons notre chapeau à Attaboy, qui célèbre maintenant 10 années illustres. Sous la direction exubérante de Haley Traub, nous voyons cet héritage briller de mille feux dans l'avenir. Nous félicitons tous les bars de la liste inaugurale des North America's 50 Best Bars. »

