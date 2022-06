Annonce du Fungible Storage Cluster avec prise en charge de VMware vSphere





Fungible Inc., la société spécialisée dans l'infrastructure composable dynamique, a annoncé aujourd'hui une nouvelle version de Fungible Storage Cluster® (FSC) 4.1, prenant en charge les environnements VMware vSphere® nécessitant des performances élevées.

Les machines virtuelles offrent une flexibilité inégalée lorsqu'il s'agit de gérer les environnements de calcul complexes et changeants. Les charges de travail exécutées dans des environnements virtualisés donnent lieu à des exigences de stockage variées. Pour les charges de travail exigeantes, la baie 100 % flash (all-flash array) haute performance de Fungible basée sur NVMe/TCP est désormais certifiée pour vSphere et disponible pour les environnements virtualisés VMware. La dernière version (4.1) permettra aux clients de découvrir la gérabilité supérieure de vSphere combinée aux hautes performances du Storage Cluster de Fungible.

« NVMe/TCP permet aux clients de vSphere d'accélérer leurs performances de stockage tout en tirant parti des investissements existants et en réduisant la complexité », a déclaré Marc Fleischmann, directeur de la technologie Cloud chez VMware. « Grâce à la collaboration avec des entreprises innovantes comme Fungible, VMware continue de se bâtir un écosystème de classe mondiale de partenaires technologiques de façon à offrir de la flexibilité et du choix à nos clients pour répondre à leurs besoins commerciaux. »

Les clients peuvent connecter le stockage FSC à leurs serveurs ESXi avec NVMe/TCP et obtenir ce qui pourrait être pris pour un stockage local. Même s'il s'agit d'une ressource partagée, les performances qui en résultent sont presque identiques à celles offertes par un stockage local, permettant de bénéficier d'avantages économiques à la hauteur des avantages en termes de performances.

« Au sein du centre de données, VMware vSphere est l'infrastructure de virtualisation de choix pour une variété de charges de travail critiques et sensibles à la performance », a déclaré Eric Burgener, vice-président de la recherche, des systèmes d'infrastructure, des plateformes et des technologies chez IDC. « À l'heure où les organisations informatiques déploient davantage de charges de travail nécessitant un calcul et un stockage accélérés, l'utilisation d'une infrastructure composable et désagrégée (composable, disaggregated infrastructure, CDI) comme celle que propose de Fungible sera déployée plus souvent pour permettre une utilisation plus efficace de ces types de ressources dans les environnements VMware. IDC s'attend à ce que le marché global des CDI dépasse les 4,8 milliards USD d'ici 2025. »

« VMware est depuis longtemps à l'avant-garde de l'amélioration de la flexibilité et de l'utilisation des infrastructures de centres de données. Désormais, avec la dernière version de notre Fungible Storage Cluster certifié vSphere, les utilisateurs de VMware peuvent encore améliorer leur capacité à régler les charges de travail exigeantes pour obtenir des performances et une flexibilité optimales », a confié pour sa part Pradeep Sindhu, co-fondateur et chief data officer de Fungible. « Les compromis entre flexibilité et performance ne sont plus nécessaires. L'appariement de VMware avec NVMe/TCP pour l'accès au stockage avec notre Storage Cluster alimenté par DPU permet aux clients de VMware de répondre aux exigences de performances des applications modernes d'aujourd'hui. »

Avec FSC, les utilisateurs de vSphere peuvent également réaliser des économies sur les coûts de stockage, car le codage d'effacement de FSC fournit une protection des données robuste qui peut être moins coûteuse que la réplication RF1 ou RF2 traditionnelle. En outre, l'infrastructure de données composable de Fungible permet de composer le stockage pour s'adapter aux besoins actuels, et de le recomposer pour faire face à l'évolution des besoins, offrant une protection exceptionnelle des investissements.

À propos de Fungible :

Basée dans la Silicon Valley, Fungible, la première société spécialisée dans l'infrastructure composable dynamique au monde, crée des solutions visant à cloudifier les centres de données du monde en utilisant le Fungible DPUtm pour connecter les processeurs, les GPU et le stockage via NVMe/TCP sur des réseaux IP/Ethernet standard. Fungible vise à révolutionner les performances, la rentabilité, la fiabilité et la sécurité des centres de données évolutifs. Visitez Fungible pour en apprendre davantage. Suivez-nous sur Twitter et LinkedIn.

Fungible et Fungible FSC sont des marques déposées de Fungible, Inc. VMware et vSphere sont des marques déposées ou des marques commerciales de VMware, Inc. aux États-Unis et dans d'autres juridictions. Cet article est susceptible de contenir des hyperliens vers des sites Web non-VMware créés et maintenus par des tiers qui sont seuls responsables du contenu desdits sites Web.

