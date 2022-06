CyberMDX de Forescout remporte un prix aux Fortress Cyber Security Awards 2022





Le Business Intelligence Group a annoncé aujourd'hui que CyberMDX, une société de Forescout, le chef de file de la cybersécurité automatisée, a remporté un prix aux Fortress Cyber Security Awards 2022, dans la catégorie Leadership. Le programme de prix de l'industrie vise à identifier et à récompenser les principales entreprises et produits mondiaux qui s'efforcent de protéger nos données et nos actifs électroniques face à la menace croissante des hackers.

Forescout, qui a acquis CyberMDX plus tôt cette année, offre une cybersécurité automatisée continue pour les actifs de type IT, OT, IoT et IoMT via sa plateforme cloud Forescout Continuum. En acquérant CyberMDX, Forescout a étendu sa position de leader dans le domaine de la sécurité des dispositifs médicaux, sa mission étant de protéger la qualité des soins de santé dans le monde entier. Sa nouvelle Healthcare Security Suite offre une visibilité des actifs, une prévention des menaces réseau et des analyses opérationnelles pour les appareils IT, OT, IoT et IoMT connectés. La solution aide également les clients à identifier les vulnérabilités des actifs, afin qu'ils puissent rapidement remédier aux problèmes d'actifs et prévenir les cyberincidents. La solution a par ailleurs été conçue pour s'intégrer aux environnements existants des clients grâce à son architecture évolutive et facile à déployer.

Pour les organisations de soins de santé, le maintien de leur cadre de sécurité est de la plus haute importance dans l'environnement actuel. La Healthcare Security Suite de CyberMDX sur la plateforme Continuum prend en charge les cadres de sécurité de ses clients en automatisant la découverte, l'évaluation et la gouvernance continues de tous les cyberactifs connectés, afin d'atténuer les risques et de favoriser l'automatisation et l'efficacité de l'entreprise.

« Le fait de rejoindre Forescout nous a permis d'étendre notre capacité à protéger les choses qui elles-mêmes protègent les vies humaines », a déclaré Azi Cohen, ancien PDG de CyberMDX et désormais responsable de la technologie IoMT chez Forescout. « Face à la recrudescence des attaques contre les prestataires de soins de santé pendant la pandémie, nous nous sommes concentrés sur les moyens de leur apporter une aide plus immédiate et facilement accessible couvrant l'ensemble de leurs actifs médicaux ainsi que leurs infrastructures informatiques traditionnelles. Nous avons innové pour offrir des choix exploitables d'atténuation des risques qui ont été automatisés dans le produit. L'équipe a travaillé très dur pour mettre le produit sur le marché rapidement, il est donc particulièrement satisfaisant d'obtenir cette reconnaissance. »

« Nous sommes très heureux de nommer CyberMDX de Forescout parmi les lauréats du programme Fortress Cyber Security Awards 2022 », a déclaré Maria Jimenez, responsable des nominations, Business Intelligence Group. « Alors que notre société continue d'évoluer et de devenir plus dépendante des réseaux et des données, des entreprises comme Forescout sont essentielles pour apporter la protection et la confiance qu'exigent les consommateurs. »

Pour plus d'informations sur la Healthcare Security Suite de CyberMDX, rendez-vous sur https://www.forescout.com/solutions/healthcare/. Pour plus d'informations sur les prix annuels Fortress Cyber Security Awards, rendez-vous sur https://www.bintelligence.com/fortress-cyber-security-awards.

À propos de Forescout

Forescout Technologies, Inc. fournit une cybersécurité automatisée sur le terrain numérique, en maintenant un alignement continu des cadres de sécurité des clients avec leurs réalités numériques, et ce pour tous les types d'actifs (IT, OT, IoT, IoMT). La plateforme Forescout Continuum offre une visibilité complète des actifs, une conformité continue, une segmentation du réseau et une base solide pour le modèle Zero Trust. Depuis plus de 20 ans, des organisations du classement Fortune 100 et des agences gouvernementales font confiance à Forescout pour leur apporter une cybersécurité automatisée à grande échelle. Forescout fournit à ses clients une intelligence basée sur les données pour détecter avec précision les risques, et remédier rapidement aux cybermenaces sans perturber les actifs critiques de l'entreprise.

À propos du Business Intelligence Group www.bintelligence.com

Le Business Intelligence Group a été fondé avec pour mission de reconnaître les véritables talents et les performances supérieures dans le monde de l'entreprise. Contrairement aux autres programmes de prix de l'industrie, ces programmes sont jugés par des dirigeants d'entreprise, c'est-à-dire des personnes qui détiennent l'expérience et les connaissances. Le système de notation exclusif et unique de l'organisation permet de mesurer de façon sélective les performances sur plusieurs secteurs d'activité, et de reconnaître les entreprises dont les accomplissements dépassent ceux de leurs pairs.

