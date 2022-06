L'UICN et Huawei appellent à une plus grande adoption de la technologie pour protéger la nature





Faisant écho au thème « Une seule Terre » de la Journée mondiale de l'environnement le 5 juin, l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), Huawei et des partenaires mondiaux ont exploré le rôle de la technologie dans la conservation de la nature lors du sommet Tech for a Better Planet (La technologie pour une meilleure planète).

SHENZHEN, Chine, 7 juin 2022 /CNW/ - L'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), Huawei et les partenaires du projet de conservation se sont réunis aujourd'hui pour appeler à un effort mondial accru pour mettre au point et déployer de nouvelles technologies afin de mieux protéger la Terre.

Les deux partenaires ont organisé le sommet en ligne « Tech for a Better Planet » pour démontrer comment la technologie peut grandement améliorer les résultats en matière de conservation de la nature, en dévoilant de nouvelles technologies numériques qui deviendront des catalyseurs essentiels de la protection de l'environnement.

Le processus de réponse aux menaces environnementales a fait prendre conscience que la technologie peut faire une différence cruciale dans la conservation de la nature.

« Nous pensons que la technologie numérique est un élément clé de la protection de l'environnement, a déclaré Tao Jingwen, directeur du conseil d'administration et directeur du comité de développement durable de Huawei. Tous les secteurs de la société devraient travailler ensemble dans un environnement de marché ouvert et collaboratif pour appliquer les innovations technologiques aux industries et transformer les nouvelles technologies en solutions et services qui peuvent aider à construire une planète verte. »

Huawei promeut le développement vert dans les industries grâce aux innovations dans les technologies de l'information et des télécommunications (TIC) qui soutiennent le parcours mondial vers l'objectif de carboneutralité. Du côté de l'approvisionnement énergétique, l'entreprise a intégré l'électronique de puissance et les technologies numériques pour accélérer le développement des énergies renouvelables. Sur le plan de la consommation d'énergie, Huawei continuera d'innover dans le domaine des technologies d'économie d'énergie afin d'améliorer continuellement l'efficacité énergétique des infrastructures TIC, ce qui permettra d'économiser de l'énergie et de réduire les émissions dans les industries.

Huawei a également formé des partenariats à long terme pour améliorer les résultats de la conservation de la nature en mettant au point des solutions technologiques qui peuvent mieux comprendre la nature et aboutir à des mesures plus efficaces pour protéger la biodiversité dans une vaste gamme d'écosystèmes. En 2020, l'UICN et Huawei ont lancé le projet mondial Tech4Nature et ont depuis lancé des projets pilotes basés sur la norme de la Liste verte de l'UICN en Suisse, en Espagne, en Chine, au Mexique et à Maurice.

Au large des côtes de Maurice, l'UICN, Huawei et Ecomode Society ont déployé le premier système sous-marin dans l'océan Indien occidental capable de surveiller les écosystèmes des récifs coralliens en temps réel. L'objectif du projet est de restaurer les écosystèmes de récifs coralliens hautement menacés en cultivant des coraux vivants dans des pépinières, en les transplantant et en surveillant la croissance, les conditions de l'eau et les menaces comme les algues. La solution comprend des caméras sous-marines avec des objectifs spéciaux, des capteurs, un réseau 4G pour transporter des données et le recours à l'intelligence artificielle pour interpréter les résultats. À ce jour, près de 10 000 fragments de corail ont été transplantés dans des récifs dégradés, avec un total de 25 000 prévus pour la fin de 2022.

« Le projet Tech4Nature du partenariat UICN-Huawei est un bon exemple de projet innovant entre les secteurs de la conservation et des TIC pour réaliser le potentiel de transformation de l'utilisation appropriée de la technologie numérique afin d'avoir un impact sur la conservation de la nature par zone », a déclaré Stewart Maginnis, directeur général adjoint du programme de l'UICN.

L'UICN positionne la combinaison de « Technologie, Données et Innovation » comme élément central pour atteindre les objectifs ambitieux du Programme de l'UICN Nature 2030. L'organisation estime également que les innovations en matière de détection de données, de mégadonnées, d'apprentissage automatique et d'intelligence artificielle peuvent améliorer considérablement les connaissances et les idées sur des domaines d'impact tels que la terre, l'eau, les océans et le climat. En retour, cela aidera les intervenants à concevoir des mesures de conservation et des systèmes de surveillance mieux fondés pour les espèces et les écosystèmes.

Également lors du sommet, des experts et des défenseurs de l'environnement et des sciences, notamment Ecomode Society, WWF Italie, Berlevåg jeger og fiskeforening, Shan Shui Nature Conservation Center et Huawei Digital Energy Product Line ont partagé leurs idées et leurs pratiques mondiales relativement au changement climatique et à la conservation des ressources naturelles.

Visitez le sommet Tech for a Better Planet pour en savoir plus.

À propos de l'UICN (Union internationale pour la conservation de la nature)

L'UICN est une union membre composée uniquement d'organisations gouvernementales et de la société civile. Elle fournit aux organisations publiques, privées et non gouvernementales les connaissances et les outils qui permettent au progrès humain, au développement économique et à la conservation de la nature d'avoir lieu ensemble.

Créée en 1948, l'UICN est devenue le réseau environnemental le plus vaste et le plus diversifié au monde. Il exploite l'expérience, les ressources et la portée de plus de 1 400 organisations membres et la contribution de quelque 18 000 experts. L'UICN est l'autorité mondiale sur le statut de la nature et les mesures nécessaires pour la sauvegarder. Nos experts sont répartis en six commissions consacrées à la survie des espèces, au droit de l'environnement, aux aires protégées, à la politique sociale et économique, à la gestion des écosystèmes, à l'éducation et à la communication.

Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site de l'UICN à l'adresse www.iucn.org

À propos de TECH4ALL

TECH4ALL est une initiative et un plan d'action à long terme lancés par Huawei pour promouvoir l'inclusion numérique. Son objectif premier est de veiller à ce que personne ne soit laissé pour compte dans le monde numérique. Huawei travaille avec ses clients et ses partenaires pour promouvoir l'inclusion numérique et le développement durable dans quatre domaines : l'éducation, l'environnement, la santé et le développement.

Pour plus de renseignements, veuillez visiter TECH4ALL en ligne à l'adresse https://www.huawei.com/en/tech4all et suivez-nous sur : https://twitter.com/HUAWEI_TECH4ALL

