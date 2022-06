Chevron Phillips Chemical s'apprête à bâtir une nouvelle unité de PAO à faible viscosité en Belgique, afin de répondre à la demande mondiale croissante





Chevron Phillips Chemical (« CPChem ») a annoncé aujourd'hui ses projets d'expansion de son segment polyalphaoléfines (PAO), grâce à la construction d'une nouvelle unité à Beringen, en Belgique. Une fois les permis locaux approuvés, cet investissement significatif permettra de multiplier par deux la capacité de production de PAO de la société en Belgique (pour atteindre 120 000 MT) dès le lancement prévu en 2024.

Depuis plus de 40 ans, CPChem se démarque en tant que leader dans le domaine du développement de PAO de haute qualité, qui sont commercialisés sous la marque Synfluid®. Les PAO sont des produits chimiques spécialement conçus à base d'alpha-oléfines. Ils sont utilisés dans de nombreux produits synthétiques tels que les lubrifiants, les graisses et les fluides, et sont devenus les composants essentiels d'applications telles que l'automobile, l'industrie, les cosmétiques, les technologies et l'utilisation militaire.

« Notre usine de Beringen produit depuis longtemps des PAO de manière sécurisée et fiable, et dessert nos clients avec excellence », a déclaré Mitch Eichelberger, vice-président exécutif des polymères et des produits spécialisés. « La construction d'une nouvelle unité à proximité de nos actifs existants nous permettra de bénéficier d'une solide expertise locale, et de tirer parti de la position centrale de la Belgique pour répondre aux besoins de nos clients à travers le monde. »

Les PAO Synfluid® offrent des solides avantages grâce à leurs propriétés uniques, et soutiennent l'engagement de l'entreprise consistant à accélérer le changement pour un avenir durable. Les PAO contribuent à réduire la consommation énergétique grâce à une lubrification efficace ; en diminuant la friction, ils permettent de réduire la consommation de carburant et les émissions. La demande croissante de PAO est alimentée par la performance de ces molécules à des températures extrêmes, ainsi que par de nouvelles applications telles que les véhicules électriques et les véhicules économes en carburant, ainsi que les fluides caloporteurs.

« L'augmentation de la production obtenue grâce à ce nouvel investissement se révélera indispensable pour soutenir la demande croissante, à une période de grande innovation dans plusieurs secteurs qui nécessitent les PAO », a déclaré Antoine Janssens, directeur général des régions Europe et Afrique.

Idéalement située au coeur de l'Europe, la nouvelle unité de PAO bénéficiera d'avantages significatifs en matière d'infrastructure, de disponibilité des matières premières et d'expertise opérationnelle. CPChem exploite d'ores et déjà des unités de PAO à Beringen, en Belgique, ainsi qu'à Baytown, au Texas. Grâce à ce nouvel investissement, la société renforce son engagement consistant à devenir le fournisseur de choix pour sa clientèle mondiale en pleine expansion.

À propos de Chevron Phillips Chemical

Chevron Phillips Chemical est l'un des premiers producteurs au monde d'oléfines et de polyoléfines et un fournisseur leader de produits aromatiques, d'alpha-oléfines, de styréniques, de spécialités chimiques, de tuyauterie en plastique et de résines polymères. Chevron Phillips Chemical et ses filiales détiennent près de 18 milliards USD d'actifs et emploient environ 5 000 personnes dans 31 sites de fabrication et de recherche répartis dans six pays. Basée à The Woodlands, au Texas, Chevron Phillips Chemical est détenue à parts égales par Chevron Corporation U.S.A. Inc. et Phillips 66 Company. Pour en savoir plus sur Chevron Phillips Chemical, veuillez consulter le site www.cpchem.com. Suivez-nous également sur Twitter : @chevronphillips.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 7 juin 2022 à 22:30 et diffusé par :