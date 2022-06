Cloudinary lance le programme Solutions Partner pour accélérer le succès des partenaires de service





Cloudinary, la société cloud d'expérience multimédia qui alimente de nombreuses grandes marques mondiales, a annoncé aujourd'hui un nouveau programme destiné aux Solutions Partners (Partenaires de solutions). Conçu pour permettre aux Solutions Partners de développer plus facilement leurs activités avec Cloudinary et d'offrir des expériences visuelles meilleures et plus rapides à leurs clients, le programme inclut plusieurs fonctionnalités clés, notamment des parcours d'intégration et de formation intuitifs, des opportunités de co-marketing et de service à fort impact, et un nouveau Partner Portal (Portail des partenaires) facilitant l'accès aux outils de vente et de marketing.

Le réseau de partenaires de Cloudinary permet aux entreprises d'améliorer leur engagement avec les médias numériques et est constitué de dizaines de partenaires de solutions de premier plan, parmi lesquels AKQA, Capgemini, Classmethod, Publicis Sapient, R/GA, Tata Consulting Services et Wunderman Thompson. Dans le cadre du nouveau programme, les Solutions Partners de Cloudinary disposeront de tout ce dont ils ont besoin pour créer et offrir des expériences multimédias visuelles optimales en ligne à leurs clients de tous les secteurs, et ce pour tout un ensemble de besoins technologiques critiques pour l'entreprise tels que la vidéo, l'automatisation créative, la performance Web et la gestion des ressources numériques.

« Nous nous appuyons sur Cloudinary pour offrir des expériences visuelles qui améliorent l'engagement pour nos clients », a déclaré Jon Panella, vice-président du groupe Global Commerce Practice chez Publicis Sapient. « La combinaison de la plateforme de gestion des médias de classe mondiale de Cloudinary associée à notre expertise en matière de conseil et d'intégration apporte à nos clients une valeur et un retour sur investissement significatifs. »

« Avec un écosystème qui comprend près de 10 000 clients et plus d'un million d'utilisateurs, nos partenaires représentent depuis toujours un pilier essentiel de notre stratégie de commercialisation et de croissance », a confié pour sa part Kobi Schwarts, vice-président de la division Channel Sales and Partner Enablement chez Cloudinary. « Nous sommes ravis de déployer notre nouveau Partner Program dont le but est de veiller à ce que nos partenaires disposent de tout ce dont ils ont besoin pour réussir. »

Ce nouveau programme propose les fonctionnalités clés suivantes :

Offres multi-niveaux et commissions plus élevées : Un nouveau système à plusieurs niveaux pour les partenaires Club, Bronze, Argent et Or offre des paramètres de réussite clairs, des taux de commission plus élevés et des accélérateurs de fidélisation des clients.

Un nouveau système à plusieurs niveaux pour les partenaires Club, Bronze, Argent et Or offre des paramètres de réussite clairs, des taux de commission plus élevés et des accélérateurs de fidélisation des clients. Notoriété de la marque et opportunités de co-marketing : Tous les Solutions Partners bénéficieront d'une notoriété supplémentaire de leur marque et d'opportunités de co-marketing.

Tous les Solutions Partners bénéficieront d'une notoriété supplémentaire de leur marque et d'opportunités de co-marketing. Formation et badges de compétences : De nouvelles formations à la demande et en direct destinées aux partenaires permettront à ces derniers de réussir plus facilement avec Cloudinary et de mieux comprendre comment ses solutions s'intègrent dans n'importe quelle pile technologique.

De nouvelles formations à la demande et en direct destinées aux partenaires permettront à ces derniers de réussir plus facilement avec Cloudinary et de mieux comprendre comment ses solutions s'intègrent dans n'importe quelle pile technologique. Portail des partenaires : Afin de faciliter une meilleure expérience utilisateur, le nouveau portail permettra d'approfondir les activités de prospection ainsi que les activités liées aux clients, et d'accéder facilement à des supports de vente et de marketing pouvant s'adapter à différentes marques.

Afin de faciliter une meilleure expérience utilisateur, le nouveau portail permettra d'approfondir les activités de prospection ainsi que les activités liées aux clients, et d'accéder facilement à des supports de vente et de marketing pouvant s'adapter à différentes marques. Nouvelles opportunités de service : Cloudinary offre des opportunités de service supplémentaires aux partenaires ayant reçu une formation en fonction de leur niveau et de leur expertise verticale

Pour plus d'informations sur le nouveau programme et sur la façon de rejoindre le réseau de partenaires de Cloudinary, veuillez consulter le blog d'aujourd'hui consacré au lancement et nous retrouver à l'adresse https://cloudinary.com/partners.

À propos de Cloudinary

La mission de Cloudinary consiste à permettre aux entreprises d'offrir des expériences visuelles qui inspirent et qui rassemblent en libérant le plein potentiel de leurs médias. Avec 60 milliards d'actifs sous gestion, et près de 10 000 clients à travers le monde, Cloudinary se distingue comme la référence du secteur pour les développeurs, créateurs et spécialistes du marketing, souhaitant gérer, transformer et publier des images et des vidéos en ligne. C'est ainsi que plusieurs marques de premier plan, parmi lesquelles Atlassian, Bleacher Report, Bombas, Grubhub, Hinge, NBC, Mediavine, Minted, Peloton, Petco et Tesla, bénéficient d'une importante valeur d'affaires en utilisant Cloudinary, avec notamment des délais de commercialisation plus courts, une plus grande satisfaction des utilisateurs, et des taux supérieurs d'engagement et de conversion. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.cloudinary.com.

