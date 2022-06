GlobalLogic obtient la certification « Argent » d'EcoVadis, pour son développement durable





GlobalLogic Inc., société du Groupe Hitachi et leader en matière d'ingénierie numérique, a annoncé aujourd'hui que ses efforts mondiaux en matière de développement durable avaient conduit EcoVadis à lui décerner la certification « Argent ». En comparaison avec d'autres entreprises de services technologiques, GlobalLogic se situe dans le 27e centile supérieur. Cet accomplissement témoigne de l'engagement de GlobalLogic dans le cadre de ses initiatives environnementales, sociales et de gouvernance (ESG), et du soutien qu'elle apporte aux clients dans la poursuite de leurs objectifs de durabilité.

GlobalLogic promeut une culture fondée sur les principes de développement durable : Environnement, capital social, responsabilité sociale d'entreprise (RSE) ; et diversité, équité et inclusion (DEI). En outre, le rôle de l'ingénierie numérique évolue aujourd'hui rapidement pour permettre aux organisations de rendre les expériences numériques durables, équitables et inclusives. Les technologies logicielles alimenteront les solutions de nouvelle génération, qui créeront de nouvelles opportunités d'affaires, tout en favorisant le bien collectif pour la planète et l'humanité. Pour y parvenir, EcoVadis constitue une étape importante dans la codification de la position et des pratiques liées au développement durable, chez GlobalLogic.

« En tant que partenaire de confiance pour nombre des plus grandes sociétés au monde, nous faisons partie de leur écosystème. Par extension, leurs objectifs ambitieux autour du développement durable, liés à leurs produits et services, deviennent également les nôtres », a déclaré Joshua Abramson, directeur du Développement durable, chez GlobalLogic. « La certification "Argent" décernée par EcoVadis marque une étape importante dans le cadre de notre effort soutenu visant à fournir un travail durable qui bénéficie à nos clients tout comme à la société. Nous continuerons de mettre en oeuvre des pratiques qui renforcent ces objectifs. »

Depuis l'acquisition de GlobalLogic par Hitachi Ltd., la société a rejoint l'une des initiatives de développement durable, les plus abouties, parmi les grandes entreprises mondiales. Hitachi considère comme primordiaux les Objectifs de développement durable, fixés par l'ONU, vers la réalisation d'une société durable, et l'amélioration de la qualité de vie des individus.

EcoVadis est l'un des prestataires les plus fiables au monde en matière de notation du développement durable en entreprise, ce qui en fait le groupe indépendant le plus apte à évaluer les performances de GlobalLogic dans ce domaine. Son étude évalue avec précision les initiatives de développement durable, dans quatre catégories : environnement, travail et droits de l'Homme, éthique, et approvisionnement durable. EcoVadis exige que lui soient fournis des documents détaillés, et des éléments de preuves quant à tous les critères examinés.

