Sherri Monroe est nommée nouvelle directrice exécutive de l'Additive Manufacturer Green Trade Association





L'Additive Manufacturer Green Trade Association (AMGTA), organisation commerciale mondiale créée afin de promouvoir les avantages environnementaux de la fabrication additive (FA), a annoncé aujourd'hui avoir nommé Sherri Monroe au poste de nouvelle directrice exécutive, avec effet immédiat. La riche expérience de Mme Monroe au sein d'organisations à but non lucratif inclut les fonctions de directrice régionale du développement et de directrice exécutive de la Croix-Rouge américaine, ainsi que de responsable du marketing des programmes et de l'engagement communautaire pour l'American Cancer Society. En outre, Mme Monroe a travaillé avec succès dans le domaine de l'innovation pour plusieurs organisations à but lucratif, dernièrement en soutien de Siemens Energy à Orlando, en Floride.

« Je suis ravie de rejoindre l'AMGTA à ce moment critique de son développement » a déclaré Mme Monroe. « La fabrication additive a le potentiel de transformer la manière dont nous fabriquons de manière durable, et notre rôle à l'AMGTA consiste à libérer ce potentiel, grâce à des recherches rigoureuses ainsi qu'à la sensibilisation de l'industrie. »

« Le leadership démontré de Sherri, à la fois dans des univers à but non lucratif et à but lucratif, offre une expérience parfaite pour notre poste de directeur exécutif », a déclaré Brian Neff, président du conseil d'administration de l'AMGTA. « Je suis impatient de travailler à ses côtés, à l'heure où elle poursuit la croissance remarquable de notre organisation. »

L'AMGTA devrait annoncer pus tard cet été les conclusions de la première analyse du cycle de vie qu'elle a commandée, qui a impliqué un support de moteur d'avion.

À propos de l'AMGTA

L'AMGTA a été lancée en novembre 2019 afin de promouvoir les avantages environnementaux de la fabrication additive (FA) par rapport aux méthodes traditionnelles de fabrication. L'AMGTA est une organisation non commerciale, non affiliée, ouverte à tous les fabricants d'additifs et parties prenantes de l'industrie à travers le monde, qui satisfont certains critères relatifs à la durabilité de la production ou du processus. Pour en savoir plus, veuillez contacter Sherri Monroe, au +1 954.308.0888, ou rendez-vous sur www.amgta.org.

