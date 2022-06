La SCRP s'attaque à des enjeux centraux de la démocratie, de la vérité, de la réconciliation et des relations publiques





WINNIPEG, MB, le 7 juin 2022 /CNW/ - La conférence « Droit au coeur » de la Société canadienne des relations publiques (SCRP), destinée aux professionnels des relations publiques et des communications ainsi qu'à leurs partenaires de l'industrie, s'est conclue aujourd'hui à Winnipeg. Cet événement intensif de trois jours comportait une conversation étoffée, une gamme exceptionnelle de conférenciers, ainsi qu'une réflexion mise de l'avant par la Société.

Le président du Conseil d'administration national de la SCRP, Cam McAlpine, ARP, a ouvert la journée finale en reconnaissant : « Comme groupe de professionnels, nous continuons à tisser la conversation autour d'un des thèmes centraux de la conférence, la vérité et la démocratie. Nous avons mené d'importantes discussions sur l'équité, la diversité et l'inclusion, de même que l'importance de la santé de notre organisation, de notre profession, des professionnels qui les composent et en bout de ligne, de la communauté qui nous entoure. » La communication de crise et de risque, les communications internes et la gestion du changement s'y sont aussi ajoutées.

Les professionnels des relations publiques ont pris en considération des questions importantes touchant l'équité et l'accessibilité en matière de communication et comment trouver son but au travail, en marge des thématiques de vérité et réconciliation. Le conférencier invité Dr Niigaan Sinclair a parlé du rôle important que les professionnels des communications jouent face à la vérité et la réconciliation, en partageant un plan dirigé en cinq points, composé d'étapes et d'actions que les communicateurs peuvent et sont encouragés à prendre.

Le Prix du président de la SCRP a été présenté par Cam McAlpine à Kúkpi7 Rosanne Casimir de la Première Nation TkÌ"emlups te Secwepemc, de ce qu'on connaît aujourd'hui sous le nom anglais de Kamloops, en Colombie-Britannique. C'est sa communauté qui la première a fait la lumière sur la tragédie des enfants sacrifiés dans les horreurs du système de pensionnats, ainsi que le traumatisme de cet épisode qui perdure encore de nos jours dans la communauté. Le prix est remis par le Conseil d'administration de la SCRP à une personne qui s'est impliquée exceptionnellement dans la promotion et la pratique des relations publiques afin de souligner le leadership hors du commun et l'excellence en gestion des communications.

Dire que Kukpi7 Casimir a été projetée sous les feux de la rampe au cours de l'année dernière relève de l'euphémisme. « Elle est depuis longtemps un chef de file de sa communauté et une porte-parole pour et avec son peuple. Elle possède toute une vie d'expérience, d'intégrité et de caractère acquis dans sa communauté jusqu'au moment de vérité. » Cam McAlpine a décrit comment elle nous a fait l'honneur de raconter à tout le monde son histoire de courage et de conviction, même si elle a dû pour ce faire confronter le chef d'un état et celui d'un église.

Parmi les autres lauréats de grands prix et de prix spéciaux de la SCRP, on retrouve des membres reconnus pour leur travail exemplaire.

Bruce MacLellan, ARP, a mérité le Prix commémoratif Philip A. Novikoff pour son service remarquable et exceptionnel par un membre de la SCRP qui au fil des ans, a fait progresser le statut de la profession des publiques au Canada par sa pratique professionnelle, ses relations personnelles et l'amélioration de la communauté de la SCRP.

Christine Szutaczek, ARP, a reçu le Prix commémoratif Heather Pullen pour avoir fait preuve d'engagement afin de maintenir et de faire progresser les valeurs mentionnées dans le Code de déontologie de la SCRP.

Le Prix de leadership entrepreneurial a été décerné à Pat McNamara pour avoir été entrepreneure chef de file lors du démarrage et du développement de son entreprise de consultation en relations publiques et communications, ainsi que pour la création d'emplois pour d'autres membres de l'industrie.

Finalement, la Lampe emblématique de service a été présentée à Tim Conrad, ARP, pour son service distingué et dévoué envers la SCRP. Ce prix est remis à un membre dont les activités personnelles, le leadership et le dévouement ont permis d'illustrer brillamment les principes de la Société.

Ce soir, l'événement prend fin avec la tenue du Gala des Prix d'excellence, animé par la maitresse de cérémonie Monique Lacoste, qui remettra 75 prix à des professionnels de l'industrie en récompense de leurs campagnes et programmes de leur dévouement et de leur contribution à la pratique des relations publiques.

À propos de la SCRP

Fondée en 1948, la Société canadienne des relations publiques (SCRP) est une organisation sans but lucratif composée de professionnels qui se consacrent à la pratique, la gestion ou l'enseignement des relations publiques et des communications. La mission de la SCRP, qui comprend 13 sociétés membres locales, est de bâtir une communauté nationale de gestionnaires et praticiens des relations publiques et des communications. Pour ce faire, nous misons sur le développement et la reconnaissance professionnelle, la collaboration des chefs de file, l'engagement des membres envers l'éthique et un code de déontologie, la promotion de la profession et le soutien aux membres à chaque étape de leur carrière.

