AtriCure annonce le traitement du premier patient dans le cadre de l'essai clinique HEAL-IST

AtriCure, Inc. (Nasdaq : ATRC), innovateur leader dans le domaine des thérapies et traitements chirurgicaux destinés à la fibrillation auriculaire (FA), à la prise en charge de l'appendice auriculaire gauche (AAG), ainsi qu'à la prise en charge de la douleur postopératoire, a annoncé aujourd'hui que le premier patient avait été traité dans le cadre de l'essai HEAL-ISTtm (NCT 05280093). Le premier patient a été traité par les Drs Mark LaMeir et Carlo de Asmundis à l'Hôpital universitaire de Bruxelles. L'essai HEAL-IST évaluera l'innocuité et l'efficacité de la pince Isolator® Synergytm d'AtriCure dans le cadre du traitement des patients réfractaires aux médicaments et atteints d'une tachycardie sinusale inappropriée (TSI). La tachycardie sinusale survient généralement lorsque le corps envoie des signaux pour accélérer le rythme cardiaque, par exemple lorsqu'une personne ressent du stress ou lors d'un effort physique pendant l'exercice. Lorsque cela se produit de manière inattendue ou sans raison facilement identifiable, la pathologie est appelée tachycardie sinusale inappropriée.

L'essai HEAL-IST est une étude à bras unique, prospective et multicentrique, de 142 patients, réalisée au sein de 40 centres répartis aux États-Unis et en Europe. La thérapie étudiée implique une intervention épicardique et endocarditique hybride, lors de laquelle un chirurgien cardiaque et un électrophysiologiste travaillent ensemble pour créer des lésions sur la partie droite du coeur. Le critère principal d'évaluation de l'efficacité est la disparition de la TSI, qui est définie comme une fréquence cardiaque moyenne de moins de 90 battements par minute, ou une réduction d'au moins 15 % de la fréquence cardiaque moyenne, par rapport à une référence préopératoire. Le critère principal d'évaluation de l'innocuité concerne les effets secondaires liés à l'intervention ou au dispositif, dans un délai de 30 jours après la fin de l'intervention chirurgicale.

« La TSI symptomatique est une arythmie grave, qui diminue considérablement la qualité de vie, principalement chez les jeunes adultes, et plus particulièrement, les jeunes femmes », a souligné le Dr LaMeir, professeur et responsable du service Chirurgie cardiaque, à l'Hôpital universitaire de Bruxelles, et co-investigateur principal dans le cadre de l'essai HEAL-IST. « En outre, dans la mesure où le traitement pharmacologique actuel contre les arythmies présente un effet limité à long terme, et où les directives des sociétés savantes ne conseillent pas l'ablation ou la modulation du noeud sinusal, cette étude historique sur l'ablation hybride épargnant le noeud sinusal pourrait établir une norme de soins pour ces patients. »

« Le fait que des chirurgiens cardiaques et des électrophysiologistes travaillent ensemble constitue, selon nous, un moyen sûr et hautement efficace pour traiter les arythmies complexes », a indiqué Michael Carrel, président-directeur général d'AtriCure. « L'essai HEAL-IST offre un exemple du leadership et de l'engagement d'AtriCure consistant à améliorer la vie des patients. La thérapie a le potentiel d'élargir considérablement nos marchés cibles. »

« La TSI est une maladie courante qui est souvent sous-diagnostiquée ou mal diagnostiquée », a confié pour sa part le Dr de Asmundis, professeur et directeur du service Gestion du rythme cardiaque, à l'Hôpital universitaire de Bruxelles, et co-investigateur principal dans le cadre de l'essai. « Il n'existe actuellement aucun traitement approuvé pour soigner cette maladie. L'essai HEAL-IST, fondé sur plusieurs années de recherche au sein de notre clinique, offre une chance de démontrer le succès de cette procédure. »

AtriCure, Inc. fournit des technologies innovantes destinées au traitement de la fibrillation auriculaire et d'autres pathologies connexes. La fibrillation auriculaire touche plus de 33 millions de personnes à travers le monde. Plusieurs électrophysiologistes et chirurgiens cardiothoraciques à travers le monde utilisent les technologies d'AtriCure pour le traitement de la fibrillation auriculaire, et la réduction des complications liées à la fibrillation auriculaire. Le système d'ablation, Isolator® Synergytm, d'AtriCure est le premier dispositif médical à avoir obtenu une autorisation de la FDA pour le traitement de la fibrillation auriculaire persistante. Les produits du système d'exclusion de l'appendice auriculaire gauche, AtriClip® d'AtriCure sont les dispositifs de prise en charge de l'appendice auriculaire gauche les plus vendus à travers le monde. Le traitement Hybrid AFtm d'AtriCure est une procédure mini-invasive qui offre une solution durable pour les patients souffrant d'une fibrillation auriculaire persistante de longue date. La sonde cryoICE cryoSPHERE® d'AtriCure est approuvée dans le cadre de l'ablation temporaire des nerfs périphériques pour bloquer la douleur, soulageant la douleur lors d'interventions cardiaques et thoraciques. Pour en savoir plus, rendez-vous sur AtriCure.com, ou suivez-nous sur Twitter @AtriCure.

