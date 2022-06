L'ARABIE SAOUDITE ACCUEILLE LA RÉUNION DE L'ONU SUR LA REPRISE DU TOURISME ET CONVIENT DE MESURES POUR RENFORCER LE SECTEUR DE LA RÉSILIENCE, DE LA DURABILITÉ ET DE LA PROSPÉRITÉ





L'Arabie saoudite accueille la plus grande réunion du Conseil exécutif de l'OMT depuis la pandémie

Le Secrétaire général et les ministres de l'OMT saluent l'accent mis par l'Arabie saoudite sur le tourisme

L'ordre du jour de l'OMT se concentre sur les principaux problèmes mondiaux du tourisme

DJEDDAH, Arabie Saoudite, 7 juin 2022 /PRNewswire/ -- L'Arabie saoudite a accueilli aujourd'hui l'ouverture officielle de la 116e réunion du Conseil exécutif de l'OMT, un puissant véhicule qui rassemble les leaders mondiaux du tourisme pour façonner l'avenir du secteur.

En tant que Premier Vice-Président du Conseil exécutif de l'OMT, Son Excellence Ahmed Al Khateeb a discuté avec les dirigeants mondiaux de la manière dont le tourisme doit être un élément clé d'un monde plus fort et plus durable et a appelé à une plus grande collaboration pour accélérer la reprise du secteur.

Son Excellence Ahmed Al Khateeb, ministre du Tourisme de l'Arabie saoudite, a commenté : « Le tourisme est un moteur essentiel de croissance, d'opportunités et de développement et aujourd'hui, nous sommes à la croisée des chemins mondiaux. Notre secteur pourrait créer 58 millions d'emplois en 2022, pour atteindre plus de 330 millions, soit seulement 1 % de moins que les niveaux d'avant la pandémie. Cela ne peut être réalisé qu'avec un leadership fort, une vision claire et des ressources.

« Le redémarrage du tourisme dans de nombreux pays du monde offre une occasion unique de repenser la gouvernance du tourisme, les communications et au-delà. Nous avons une occasion incroyable de tracer une nouvelle voie à suivre, de créer un avenir solide pour le secteur mondial du tourisme, et nous devons la saisir. »

Adoptant l'ordre du jour de la Réunion, les États Membres se sont félicités du rapport sur les tendances actuelles du tourisme international fourni par le Secrétaire général de l'OMT, Zurab Pololikashvili, parallèlement aux rapports et outils de suivi de l'OMT élaborés depuis l'apparition de la COVID-19.

Le Secrétaire général de l'OMT, Son Excellence Zurab Pololikashvili, et Son Excellence Siandou Fofana, Ministre du tourisme de Côte d'Ivoire et Président du Conseil exécutif de l'OMT, ont déclaré : « Il est de notre responsabilité commune de façonner un secteur du tourisme plus durable. Nous devons repenser le développement du tourisme, réinventer les destinations et les entreprises touristiques et reconstruire l'ensemble de l'écosystème touristique. C'est au 116e Conseil exécutif de l'OMT que nous nous réunissons pour faire les premiers pas vers cet objectif ambitieux mais vital. Merci, Arabie saoudite, de nous avoir permis de nous rencontrer en personne et de lancer ce voyage. »

La réunion de deux jours, qui s'est tenue dans la ville historique de Djeddah, est la plus grande réunion en personne du Conseil exécutif tenue depuis le début de la pandémie. Visant à favoriser une forte coordination entre les États membres pour stimuler la reprise du tourisme mondial, la réunion a démontré la détermination du Conseil exécutif à adopter une approche commune.

Son Excellence a été rejointe à Djeddah par des ministres et des représentants de 35 États membres du Conseil exécutif, ainsi que par des dirigeants mondiaux du tourisme et des décideurs du secteur privé.

Ministère du Tourisme d'Arabie Saoudite

Le ministère saoudien du Tourisme dirige l'écosystème du tourisme saoudien, avec le soutien de l'Autorité saoudienne du tourisme et du Fonds de développement du tourisme.

Le ministère définit la stratégie du secteur du tourisme du Royaume et est responsable de l'élaboration des politiques et des réglementations, du développement du capital humain, de la collecte de statistiques et de l'attraction des investissements. Il travaille en partenariat avec l'Autorité saoudienne du tourisme, qui promeut l'Arabie saoudite en tant que destination touristique mondiale, et le Fonds de développement du tourisme, qui exécute la stratégie d'investissement du ministère en finançant le développement du secteur.

Dirigé par Son Excellence Ahmed Al Khateeb, le ministère a été fondé en février 2020, à la suite de l'ouverture de l'Arabie saoudite aux touristes de loisirs internationaux pour la première fois de son histoire en 2019. L'Arabie saoudite vise à accueillir 100 millions de visites touristiques d'ici 2030, ce qui portera la contribution du secteur au PIB de 3% à 10%.

À propos de l'Organisation mondiale du tourisme des Nations Unies

L'Organisation mondiale du tourisme (OMT) est l'organisme des Nations Unies chargé de promouvoir un tourisme responsable, durable et universellement accessible.

En tant qu'organisation internationale de premier plan dans le domaine du tourisme, l'OMT promeut le tourisme en tant que moteur de la croissance économique, du développement inclusif et de la durabilité environnementale et offre un leadership et un soutien au secteur pour faire progresser les connaissances et les politiques touristiques dans le monde entier.

