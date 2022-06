AVIS AUX MÉDIAS - LES MINISTRES LAMETTI ET MILLER TIENDRONT UN POINT DE PRESSE





OTTAWA, ON, le 7 juin 2022 /CNW/ - L'honorable David Lametti, C.P., c.r., ministre de la

Justice et procureur général du Canada, et l'honorable Marc Miller, C.P., c.r., ministre des Relations Couronne-Autochtones, feront une annonce concernant le soutien offert par le gouvernement du Canada pour appuyer les collectivités autochtones de tout le pays afin qu'elles puissent faire face aux séquelles permanentes des pensionnats.

Ils seront accompagnés de l'aîné Fred McGregor, de Kúkpi7 Rosanne Casimir de Tk'emlúps te Secwépemc et du chef Cadmus Delorme de la Première Nation de Cowessess.

CONFÉRENCE DE PRESSE



Date : Mercredi 8 juin 2022



Heure : 10 h (HE)



Lieu : Salle de bal Pearson

Hôtel Lord Elgin

100, rue Elgin

Ottawa (Ontario)

Les représentants des médias qui souhaitent participer par téléphone doivent s'inscrire d'avance par courriel à [email protected], en indiquant leur nom et le bureau de presse qu'ils représentent. Les détails de l'appel seront fournis aux personnes inscrites.

La traduction simultanée de la conférence de presse sera disponible pour les diffuseurs sur place.

Ordre des intervenants, titres et orthographe pour référence :

Aîné Fred McGregor

L'honorable Marc Miller , C.P., c.r., ministre des Relations Couronne-Autochtones

, C.P., c.r., ministre des Relations Couronne-Autochtones Kúkpi7 Rosanne Casimir de Tk'emlúps te Secwépemc

L'honorable David Lametti , C.P., c.r. ministre de la Justice et procureur général du Canada

, C.P., c.r. ministre de la et procureur général du Chef Cadmus Delorme de la Première Nation de Cowessess

SOURCE Department of Justice Canada

Communiqué envoyé le 7 juin 2022 à 18:40 et diffusé par :