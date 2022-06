Les derniers produits innovants à base de plante de Daiya, inspirés des fromages méditerranéens, sont maintenant disponibles : des blocs de fromage fondant uniques et des blocs de feta savoureux et conçus pour s'émietter en bouche





Du barbecue estival à la création de recettes polyvalentes toute l'année, la marque de premier plan spécialisée dans la fabrication de fromage à base de plantes inspire de nouveaux usages pour les végétaliens, les flexitariens et ceux qui cherchent simplement à découvrir quelque chose de différent.

VANCOUVER (C.-B.), le 7 juin 2022 /CNW/ - L'été approche et Daiya est prête à ravir les papilles gustatives avec le lancement de deux nouveaux produits innovants à base de plante juste à temps pour la saison des barbecues, des fêtes de famille autour de la piscine et des activités par temps chaud. Le fromage sans produits laitiers le plus reconnu au Canada a annoncé aujourd'hui le lancement du Daiya Grilling Cheeze Block, le tout premier fromage fondant à base de plantes fait d'avoine et de pois chiches, qui forme une croûte extérieure croustillante et dorée et ne fond pas lorsqu'il est grillé ou frit, et du nouveau Feta Flavour Block, qui s'effrite facilement - et merveilleusement! - à utiliser dans des recettes chaudes ou froides.

« La possibilité de se réunir de nouveau cet été en famille et entre amis autour de nos aliments préférés est l'occasion idéale de faire vivre de nouvelles expériences culinaires passionnantes aux personnes que nous aimons, et d'éveiller en nous des saveurs, nouvelles et familières, que nous apprécions, a déclaré Dan Hua, vice-président du marketing chez Daiya. Nos nouveaux blocs de fromage d'inspiration artisanale, faits d'ingrédients végétaux sains pour un goût méditerranéen authentique, inspireront de nouvelles créations savoureuses et robustes et feront en sorte que ceux qui ont des restrictions alimentaires ne manquent rien. »

Daiya - Blocs de fromage à griller

Ce fromage vraiment innovant, fait d'avoine et de pois chiches certifiés sans gluten et inspiré du fromage Halloumi traditionnel de Chypre, invite vos papilles gustatives à se lancer dans une nouvelle aventure culinaire. Ce fromage unique en son genre n'est pas préparé comme la plupart des autres fromages : le Grilling Cheeze Block de Daiya est conçu pour être grillé et frit à la poêle (ou même frit à l'air ou préparé en friture!) et conserve sa forme sans fondre. Croustillant à l'extérieur, mais crémeux à l'intérieur, ce fromage fondant unique à base de plantes présente également des notes piquantes d'herbes et d'ail et ajoutera une touche inattendue à tous vos plats préférés d'inspiration méditerranéenne. C'est non seulement le complément parfait pour les hamburgers grillés et les kebabs, mais c'est aussi un excellent complément pour les salades, les sandwichs, les roulés et les plateaux de mezze.

Feta Flavour Block de Daiya

Inspiré du fromage feta traditionnel grec, le Feta pour u Block de Daiya vous transportera dans la ville côtière ensoleillée de Santorin : salé, piquant et brillant avec une texture en bouche semi-lisse. Il est plus mince que les autres blocs à base de plantes de Daiya et s'émiette donc facilement en bouche, une expérience si satisfaisante qui correspond à la façon dont la plupart des consommateurs préfèrent consommer le feta. Parfaits pour les recettes chaudes et froides, les Feta Flavour Blocks de Daiya sont faits d'avoine certifiée sans gluten et d'une touche d'huile d'olive. Ils constituent un ajout idéal aux salades, roulés, bruschettas, pâtes, pizzas et plus encore.

Selon un récent rapport de Bloomberg Intelligence, le marché mondial des aliments à base de plantes devrait atteindre près de 162 milliards de dollars américains au cours de la prochaine décennie et pourrait représenter jusqu'à 7,7 % du marché mondial des protéines d'ici 2030. Ces prévisions de forte croissance indiquent une hausse de la demande, et Daiya demeure déterminée à offrir des produits innovants savoureux et polyvalents dans chaque catégorie qui offrent de nouvelles possibilités aux consommateurs tout en préservant la planète.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le Grilling Cheeze Block et le Feta Flavour Block de Daiya et pour les trouver dans un magasin près de chez vous, consultez le site www.daiyafoods.com .

À propos de Daiya

Daiya Foods est une entreprise fondée en 2008 née d'un amour pour la nourriture et d'une volonté d'adopter un mode de vie sain. Aujourd'hui, en tant que chef de file de l'industrie et membre fondateur de la Plant Based Foods Association des États-Unis et de la Plant Based Foods of Canada Association, Daiya demeure passionnée par les délicieux aliments sans produits laitiers, sans gluten et sans soya. Sa gamme d'aliments de première qualité à base de plantes, comme les burritos, les desserts congelés, les pizzas, les gâteaux au fromage, les tartinades crémeuses à base de plantes et les délicieuses solutions de rechange au fromage, y compris les blocs, les morceaux de fromage, les tranches et les bâtonnets, sont disponibles au rayon des produits laitiers et dans l'allée des congélateurs. Daiya a aussi une gamme de produits de longue conservation comme ses vinaigrettes Mac & Cheeze, sauce au fromage et sans produits laitiers.

La sélection de délicieux aliments à base de plantes de Daiya se trouve dans plus de 25 000 épiceries aux États-Unis, y compris Kroger, Walmart, Target, Whole Foods, Safeway et Publix, ainsi que Sprouts et la plupart des détaillants d'aliments naturels. Les produits de Daiya sont également disponibles à l'échelle internationale au Mexique, en Espagne, aux Pays-Bas, en Corée du Sud, à Hong Kong et ailleurs.

Pour en savoir plus sur Daiya, visitez www.daiyafoods.com , devenez un fan sur Facebook ou suivez-nous sur Twitter et Instagram .

