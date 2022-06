Départ de la directrice générale





OTTAWA, ON, le 7 juin 2022 /CNW/ - La présidente du conseil d'administration du Musée des beaux-arts du Canada, Françoise Lyon, a annoncé aujourd'hui la démission de Sasha Suda, Ph. D. directrice générale du Musée. Mme Suda assumera de nouvelles fonctions cet automne aux États-Unis.

« Le conseil a embauché Sasha en 2019 avec un mandat très clair, et elle a atteint ces objectifs », a déclaré Lyon. « Sous notre direction, elle a dirigé la création du tout premier plan stratégique du Musée des beaux-arts du Canada, a incarné la réconciliation, la justice, l'équité, la diversité, l'inclusion et l'accessibilité, et a revitalisé la marque institutionnelle. »

Au cours de son mandat, Sasha Suda, de manière inclusive, a mené une transformation du Musée des beaux-arts du Canada - en travaillant d'arrache-pied avec les équipes du Musée pour établir une nouvelle raison d'être et une nouvelle vision et mission pour l'organisation. Elle a recruté les meilleurs talents pour diriger le Musée dans cette nouvelle direction. De plus, elle a su ancrer cette transformation en renouant les relations du Musée avec les aînés Algonquins afin de définir un avenir commun pour l'institution.

«?Diriger le Musée des beaux-arts du Canada a été l'occasion d'une vie?», a déclaré Sasha Suda. «?Ce fut un privilège de mener l'équipe du MBAC et donner un sens aux arts visuels pour les Canadiens d'un océan à l'autre.

«?Nous sommes désolés de voir Sasha partir?», a déclaré Lyon. «?Le conseil d'administration se concentrera désormais sur le recrutement d'un nouveau directeur général qui continuera de faire avancer notre transformation culturelle, d'engager notre communauté de donateurs et de bâtir nos précieux partenariats.?»

Un directeur général par intérim sera nommé bientôt.

SOURCE Musée des beaux-arts du Canada

Communiqué envoyé le 7 juin 2022 à 17:30 et diffusé par :