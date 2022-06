L'ARABIE SAOUDITE LANCE L'UN DES PLUS GROS INVESTISSEMENTS AU MONDE DANS LA PROCHAINE GÉNÉRATION DE PROFESSIONNELS DU TOURISME





L'Arabie saoudite va investir 100 millions de dollars dans la formation de plus de 100 000 jeunes au tourisme

Des « pionniers du tourisme » pour former des stagiaires à tous les niveaux de carrière

Le programme est soutenu par les meilleures écoles de formation touristique mondiales

JEDDAH, 7 juin 2022 /PRNewswire/ -- Le ministère saoudien du Tourisme a lancé aujourd'hui un nouveau programme visant à doter 100 000 jeunes Saoudiens des compétences clés en matière d'hôtellerie nécessaires pour poursuivre une carrière dans l'industrie touristique florissante du Royaume.

Lancé par Son Excellence Ahmed Al Khateeb, ministre du Tourisme de l'Arabie saoudite lors de la 116e session du Conseil exécutif de l'Organisation mondiale du tourisme à Djeddah, « Tourism Trailblazers » fournira une expérience mondiale approfondie aux futurs dirigeants de l'industrie du tourisme.

Le programme vise à former 100 000 Saoudiens en 2022. La campagne a débuté fin 2020 avec le lancement d'une nouvelle stratégie de développement du capital humain dans l'industrie touristique en plein essor du Royaume, qui vise à attirer davantage de ressortissants saoudiens dans le secteur.

Son Excellence Ahmed Al Khateeb, ministre du Tourisme de l'Arabie saoudite, a déclaré : « Il est vital que nous investissions dans nos jeunes maintenant. La création d'une main-d'oeuvre qualifiée dotée du talent et de l'ambition nécessaires pour soutenir et stimuler le secteur du tourisme à l'échelle régionale et mondiale est essentielle à la réalisation de la Vision 2030. Ce programme démontre notre engagement à autonomiser les jeunes en leur fournissant les compétences, le soutien et les possibilités nécessaires pour façonner l'avenir de l'industrie du tourisme.

Selon Son Excellence, le programme a trois objectifs principaux qui visent à nourrir, développer et soutenir les talents dans l'industrie. Il vise à diffuser une culture de professionnalisme, à aider les professionnels naissants à acquérir les connaissances et les qualifications nécessaires pour percer dans l'industrie et à soutenir leur succès en perfectionnant leurs compétences. Le programme aidera les stagiaires à obtenir des emplois dans le secteur, y compris des opportunités saisonnières, à temps partiel ou à temps plein dans tout le Royaume.

Son Excellence a en outre souligné que cette initiative et d'autres sont orientées vers la réalisation des objectifs de la Stratégie nationale du tourisme et de la Vision saoudienne 2030, y compris la création d'un million de nouveaux emplois dans le tourisme d'ici 2030.

Mohammed Bushnag, vice-ministre du Capital humain, a déclaré : « Un investissement financier de cette envergure montre notre détermination à doter nos jeunes des outils dont ils ont besoin pour réussir. Les trois quarts des ressortissants saoudiens considèrent désormais l'industrie du tourisme comme une option de carrière viable. Soutenir les rêves de nos pionniers du tourisme et permettre leur formation continue dans les meilleures écoles du monde est essentiel alors que nous continuons à émerger en tant qu'acteur mondial dans le secteur. »

Les participants au programme bénéficieront de bourses de formation dans des institutions mondiales de premier plan en France, en Espagne, en Suisse, au Royaume-Uni, en Australie et en Italie. Les candidatures seront acceptées non seulement des nouveaux diplômés, mais aussi des Saoudiens qui travaillent déjà dans l'industrie et de ceux qui aspirent à commencer une carrière dans les domaines du tourisme, de l'hôtellerie, de la gastronomie, des services et de la vente.

Son Excellence a ajouté que les programmes hautement spécialisés permettront aux stagiaires boursiers d'acquérir les compétences et les qualifications requises pour entrer en toute confiance sur le marché du travail.

NOTES AUX RÉDACTEURS EN CHEF

À propos du ministère du Tourisme d'Arabie saoudite

Le ministère saoudien du Tourisme dirige l'écosystème du tourisme saoudien, avec le soutien de l'Autorité saoudienne du tourisme et du Fonds de développement du tourisme. Le ministère définit la stratégie du secteur du tourisme du Royaume et est responsable de l'élaboration des politiques et des réglementations, du développement du capital humain, de la collecte de statistiques et de l'attraction des investissements.

Il travaille en partenariat avec l'Autorité saoudienne du tourisme, qui promeut l'Arabie saoudite en tant que destination touristique mondiale, et le Fonds de développement du tourisme, qui exécute la stratégie d'investissement du ministère en finançant le développement du secteur.

Dirigé par Son Excellence Ahmed Al Khateeb, le ministère a été fondé en février 2020, à la suite de l'ouverture de l'Arabie saoudite aux touristes de loisirs internationaux pour la première fois de son histoire en 2019. L'Arabie saoudite vise à accueillir 100 millions de visites touristiques d'ici 2030, ce qui portera la contribution du secteur au PIB de 3% à 10%.

À propos de l'Organisation mondiale du tourisme des Nations Unies

L'Organisation mondiale du tourisme (OMT) est l'organisme des Nations Unies chargé de promouvoir un tourisme responsable, durable et universellement accessible.

En tant qu'organisation internationale de premier plan dans le domaine du tourisme, l'OMT promeut le tourisme en tant que moteur de la croissance économique, du développement inclusif et de la durabilité environnementale et offre un leadership et un soutien au secteur pour faire progresser les connaissances et les politiques touristiques dans le monde entier.

