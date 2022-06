La Banque Scotia et Cineplex accueillent Empire à titre de copropriétaire du programme de fidélisation Scène+





Le nouveau partenariat Scène+ marque le début d'une ère nouvelle pour les programmes de fidélisation et de récompenses au Canada.

TORONTO, le 7 juin 2022 /CNW/ - La Banque Scotia et Cineplex sont heureuses d'accueillir Empire Company Limited à titre de copropriétaire de Scène+, l'un des principaux programmes de fidélisation au Canada. Scène+ offre à plus de 10 millions de membres la possibilité d'accumuler des points et de les échanger facilement contre des récompenses, comme des crédits sur leur compte, des films, des divertissements, des repas, des voyages, des articles et, bientôt, des achats à l'épicerie.

L'intégration d'Empire au programme Scène+ dans les prochains mois créera un programme de récompenses d'une souplesse inégalée dont les Canadiens pourront profiter en accumulant des points sur presque tous leurs achats courants, qu'ils pourront ensuite échanger contre des récompenses à leur goût. À compter du mois d'août 2022, Empire lancera le programme Scène+ dans les provinces de l'Atlantique, puis progressivement dans le reste du Canada jusqu'au début de 2023, dans l'ensemble de ses filiales dont Sobeys, Safeway, Foodland, IGA, FreshCo, Chalo! FreshCo, Voilà par Sobeys/Safeway/IGA, Needs, Thrifty Foods, Les Marchés Tradition, Rachelle Béry et Lawtons Drugs. Empire prévoit éventuellement offrir le programme dans ses magasins d'alcool dans l'Ouest canadien.

« Nous sommes heureux d'accueillir Empire à titre de copropriétaire du programme Scène+, car les clients de la Banque Scotia auront davantage d'occasions d'accumuler des points sur presque tous leurs achats courants et de les échanger contre des récompenses, affirme Brian Porter, président et chef de la direction de la Banque Scotia. Le programme réunira désormais trois des marques les plus emblématiques et les plus reconnues au pays, et nous sommes fiers de cette collaboration qui permettra à nos clients de profiter d'un programme d'une souplesse et d'une valeur inégalées, et qui transformera certainement le marché des programmes de fidélisation à l'échelle du Canada. »

« Nous sommes enchantés d'accueillir Empire au sein de la famille Scène+, soutient Ellis Jacob, président et chef de la direction de Cineplex. Nous sommes le fier cofondateur du programme Scène+ et nous avons toujours su qu'il avait le potentiel d'offrir encore plus de valeur à un plus grand nombre de Canadiens, partout au pays. L'annonce d'aujourd'hui nous permet de concrétiser cette vision. L'alliance stratégique entre Cineplex, la Banque Scotia et Empire créé d'importantes occasions d'offrir encore plus de valeur aux millions de membres du programme Scène+ et permet à nos équipes d'attirer plus de Canadiens que jamais auparavant. »

Depuis son lancement en décembre 2021, Scène+ réunit les programmes Points-bonis Scotia et SCÈNE, deux des programmes de fidélisation les plus populaires au Canada. Fondé par Cineplex et la Banque Scotia en 2007, le programme s'est depuis associé à Expedia Group et Rakuten et compte désormais un réseau de partenaires et de marques qui croît sans cesse et qui offre aux Canadiens des centaines de façons d'accumuler et d'échanger des points auprès des détaillants les plus importants au pays.

