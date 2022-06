Empire devient copropriétaire de Scène+ et dévoile une stratégie de fidélisation renouvelée





Empire est maintenant copropriétaire de Scène+ , aux côtés de la Banque Scotia et de Cineplex.

, aux côtés de la Banque Scotia et de Cineplex. Le déploiement de Scène+ dans les bannières Empire commencera par les magasins des provinces de l'Atlantique en août 2022, puis se poursuivra dans le reste du Canada jusqu'au début de 2023.

STELLARTON, NS, le 7 juin 2022 /CNW/ - Empire Company Limited (« Empire » ou la « Société ») (TSX : EMP.A) a dévoilé aujourd'hui une nouvelle stratégie de fidélisation visant à ravir et à récompenser les clients et à établir des liens avec eux grâce à Scène+, l'un des principaux programmes de récompense et de fidélisation au Canada. Empire est devenue copropriétaire de Scène+, aux côtés de la Banque Scotia et de Cineplex. Ensemble, ces marques canadiennes emblématiques centrées sur la clientèle transformeront le programme Scène+ en un chef de file en matière de fidélisation au pays.

Scène+ compte aujourd'hui plus de 10 millions de membres et offre de superbes occasions d'accumuler et d'échanger des points auprès d'un large éventail de partenaires. Les membres peuvent accumuler des points en faisant des transactions bancaires avec la Banque Scotia, en allant aux cinémas et aux salles de spectacle Cineplex, en visitant plus de 700 restaurants Recipe au Canada, y compris Swiss Chalet, Harvey's et Montana's, et en profitant d'expériences extraordinaires comme la planification de voyages avec Expedia. Les partenaires d'échange comprennent également des détaillants comme Apple et Best Buy.

« L'évolution de notre offre de fidélisation est l'un des derniers éléments de notre stratégie de transformation chez Empire, a déclaré Michael Medline, président et chef de la direction. Il s'agit d'une étape importante de notre processus de fidélisation et d'expérience client. Scène+ est un excellent exemple des changements auxquels nous pouvons maintenant procéder grâce aux solides fondations que nous avons mises en place chez Empire. En jumelant Scène+ aux investissements que nous avons réalisés en technologie, en données et en personnalisation, l'expérience client dans nos magasins atteindra de nouveaux sommets. Scène+ est en voie de devenir un programme de fidélisation de classe mondiale au Canada. Nous sommes ravis de pouvoir offrir à nos clients d'intéressantes occasions d'être récompensés au moment, à l'endroit et de la façon de leur choix. »

« Des études approfondies menées auprès des membres Scène+ et de clients nous montrent que l'épicerie est un élément important de toute offre de fidélisation. Nous sommes ravis qu'Empire se joigne à Scène+. Ensemble, nous offrirons aux Canadiens une offre de fidélisation novatrice propulsée par certaines des marques les plus fortes et les plus appréciées au pays, explique Tracey Pearce, présidente de Scène+. Scène+ prévoit continuer d'ajouter au programme des marques de détail et de consommation de premier plan afin de rendre les offres, les possibilités de collecte et l'expérience globale de ses membres encore plus intéressantes pour les Canadiens. »

Empire déploiera graduellement Scène+ dans ses bannières Sobeys, Safeway, Foodland, IGA, FreshCo et Chalo! Freshco, Voilà par Sobeys/Safeway/IGA, Needs, Thrifty Foods, Les Marchés Tradition, Rachelle Béry et les pharmacies Lawtons, ainsi que dans ses magasins de vins et spiritueux dans l'Ouest canadien.

Durant la période de transition, les membres AIR MILES continueront d'accumuler et d'échanger leurs points dans les magasins Empire jusqu'à ce que le nouveau programme Scène+ soit offert dans leur région. Empire s'engage à continuer d'offrir à ses clients de la qualité et des occasions promotionnelles par le biais du programme AIR MILES dans le cadre de cette transition.

Dès la première année d'exploitation du programme, il est prévu que Scène+ fasse augmenter les ventes et le bénéfice d'Empire.

Pour en savoir plus sur le programme Scène+, visitez la page : programme de fidélisation Scène+.

RENSEIGNEMENTS PROSPECTIFS

Le présent document renferme des énoncés prospectifs qui sont présentés dans le but d'aider le lecteur à mettre en contexte la situation financière de la Société et à comprendre les prévisions de la direction concernant les priorités, les objectifs et les plans stratégiques de la Société. Ces énoncés prospectifs peuvent ne pas être appropriés à d'autres fins. Les énoncés prospectifs se reconnaissent à l'utilisation de mots ou d'expressions tels que « s'attendre à », « anticiper », « croire », « estimer », « avoir l'intention de », « pouvoir », « planifier », « projeter », « prévoir » et d'autres expressions semblables ainsi que leur forme négative.

Ces énoncés prospectifs comprennent, sans s'y limiter, les attentes de la Société selon lesquelles le nouveau programme de fidélisation augmentera les ventes et le bénéfice au cours de sa première année d'adoption, ainsi que le calendrier de mise en oeuvre prévu, l'avenir du programme Scène+ et les avantages pour les clients.

En raison de leur nature, les énoncés prospectifs exigent que la Société pose des hypothèses et sont assujettis à des incertitudes et à des risques intrinsèques, ainsi qu'à d'autres facteurs qui pourraient causer un écart significatif entre les résultats réels et les énoncés prospectifs. Pour obtenir un supplément d'information sur les risques, les incertitudes et les hypothèses pouvant avoir une incidence sur les énoncés prospectifs de la Société, veuillez vous reporter aux documents déposés par la Société auprès des commissions des valeurs mobilières du Canada, et notamment à la rubrique « Gestion du risque » du rapport de gestion annuel 2021 de la Société.

Bien que la Société soit d'avis que les prédictions, les prévisions, les attentes ou les conclusions indiquées dans les énoncés prospectifs sont raisonnables, elle ne peut donner aucune garantie quant à leur exactitude. Les lecteurs sont avisés de bien examiner les risques, les incertitudes et les hypothèses lorsqu'ils évaluent les énoncés prospectifs et de ne pas se fier outre mesure à ces renseignements. Les énoncés prospectifs contenus dans ce document reflètent les attentes actuelles de la Société, sous réserve de modifications. La Société ne s'engage pas à mettre à jour les énoncés prospectifs qui pourraient être diffusés par la Société ou au nom de celle-ci, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent.

À PROPOS D'EMPIRE

Empire Company Limited (TSX : EMP.A) est une entreprise canadienne dont le siège social est situé à Stellarton, en Nouvelle-Écosse. Ses principales activités sont la vente au détail de produits alimentaires par sa filiale en propriété exclusive, Sobeys inc., et les activités immobilières connexes. Empire et ses filiales, marchands affiliés et franchisés, dont les ventes annuelles s'établissent à environ 28,9 G$ et qui comptent pour 16,4 G$ d'actifs, emploient environ 134 000 personnes.

À PROPOS DE SCÈNE+

Scène+MC est le programme de fidélisation axé sur le style de vie le plus populaire au Canada, qui offre aux membres une nouvelle perspective. Scène+ offre à ses membres des récompenses à leur façon, leur permettant d'accumuler et d'échanger des points Scène+ contre des divertissements, des voyages, des achats, des repas et des services bancaires. Les membres peuvent également accroître leur capacité d'accumuler des points grâce à sept cartes de crédit et de débit de la Banque Scotia. Scène est le partenaire national de fidélisation de la NBA® au Canada.

