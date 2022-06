Andersen Global renforce sa plateforme africaine avec LIMA Partners





Andersen Global étend sa couverture africaine, grâce à un accord de collaboration avec le cabinet fiscal ghanéen LIMA Partners.

Implanté à Accra, la capitale du Ghana, LIMA Partners, fondé en 2014, offre ses services à des clients locaux et internationaux. Le cofondateur et associé directeur, Kwame Amporful, dirige une équipe de professionnels expérimentés, spécialisés dans les services de conseil fiscal et conformité, comptabilité et conseil, secrétariat d'entreprise et conformité réglementaire.

« Collaborer avec Andersen Global offre une opportunité de croissance qui nous permettra de renforcer notre avantage concurrentiel sur le marché, basé sur notre engagement à améliorer l'excellence et fournir à nos clients des solutions innovantes de haute qualité », a déclaré Kwame Amporful. « Les offres de services de notre cabinet continueront de dépasser les attentes des clients, s'étendant au-delà des frontières régionales, grâce aux ressources et au soutien d'une entreprise mondiale. »

« L'ajout de LIMA Partners nous procure des capacités fiscales complètes dans le pays, et les valeurs du cabinet correspondent à celles de notre organisation mondiale », a ajouté pour sa part Mark Vorsatz, président d'Andersen Global et PDG d'Andersen. « Nous sommes particulièrement favorisés par le fait de collaborer avec un cabinet appliquant les normes professionnelles les plus élevées, car elles constituent un élément important de l'expansion de nos capacités existantes en Afrique de l'Ouest. »

Andersen Global est une association internationale de cabinets membres juridiquement indépendants et distincts, composés de professionnels de la fiscalité et du droit, basés dans le monde entier. Établi en 2013 par le cabinet membre américain Andersen Tax LLC, le cabinet Andersen Global compte aujourd'hui plus de 11 000 professionnels à travers le monde, et jouit d'une présence sur plus de 360 sites, par le biais de ses cabinets membres et cabinets collaborateurs.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 7 juin 2022 à 16:20 et diffusé par :