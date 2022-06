NielsenIQ acquiert CGA pour développer des capacités de mesure sur site à la pointe du marché





NielsenIQ, la société internationale de services d'information, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de CGA, le fournisseur ultime de renseignements sur site. Ce rachat suit l'investissement réalisé en 2009 par NielsenIQ dans CGA et permettra de proposer la solution la plus innovante et la plus détaillée de renseignement et de mesure des ventes de boissons alcoolisées, dont le seul objectif sera d'aider les clients à parvenir à la croissance.

NielsenIQ et CGA vont unir leurs forces et étendre leur couverture, ce qui permettra aux clients de combler leurs angles morts et d'offrir une vue complète des mesures sur et hors site. C'est un tournant sans précédent pour le secteur des boissons alcoolisées et un cap exaltant puisque la plateforme novatrice, l'empreinte mondiale et les données fiables inégalées de NielsenIQ se trouvent associées aux capacités de suivi des ventes de premier ordre de CGA.

À l'échelle mondiale, le marché des boissons alcoolisées représente plus de 1,6 billion USD et devrait croître de 7 % au cours des cinq prochaines années. En raison de la nature fragmentée des canaux de vente, les acteurs mondiaux du marché des boissons ont besoin d'une lecture cohérente de leurs ventes multicanales pour pouvoir planifier efficacement leur avenir. Pour rendre cette croissance possible, les données et les actifs de CGA seront entièrement intégrés à la plateforme Connect de NielsenIQ pour proposer aux clients des solutions d'analyse et de précision des données qui leur permettront de rester compétitifs sur le marché. Cette capacité à visualiser et analyser rapidement les données permettra aux clients de comprendre les interactions entre leurs performances sur et hors site, d'identifier les tendances et d'obtenir une vue d'ensemble du marché.

« Jouir d'une visibilité en matière de ventes sur site est extrêmement important pour nos clients actifs sur le marché des boissons alcoolisées du fait des volumes considérables de transactions qui le caractérisent. La fermeture des bars, restaurants et clubs de nuit pendant la pandémie de COVID a révélé le taux de transférabilité de ces volumes sur les canaux sur et hors site », déclare Kim Cox, vice-présidente principale de la division Client Success de NielsenIQ. « L'intégration des données de CGA à notre plateforme Connect est essentielle pour comprendre les interactions entre les ventes sur site et hors site, analyser l'activité de nos clients sur tous les canaux et offrir un aperçu le plus complet possible des performances commerciales. »

« Les ventes sur site engrangent des performances considérables en termes de valeur des ventes, le consommateur payant un supplément pour consommer dans un cadre ou un lieu social », explique Phil Tate, PDG de CGA. « Si vous visualisez les données sur et hors site de manière compartimentée, vous vous retrouvez avec des angles morts concernant la totalité du marché, les informations client et les performances commerciales totales. »

« Grâce à cet investissement, NielsenIQ continue de s'associer avec des entreprises de premier plan qui proposent des solutions uniques pour compléter nos capacités de renseignement, d'analyse et de mesure de données à la pointe du secteur », indique Rachel White, directrice générale de NielsenIQ au Royaume-Uni et en Irlande. « Notre engagement envers l'investissement et l'innovation à l'échelle mondiale avec une couverture des canaux menant à des avancées extraordinaires va stimuler la croissance de nos clients dans le monde entier. »

À propos de NielsenIQ

NielsenIQ est une société internationale de services d'information qui offre ce qui se fait de mieux en matière de mesure des comportements du consommateur et des performances des détaillants grâce à la compréhension la plus connectée, complète et exploitable de l'évolution du consommateur omnicanal mondial. NielsenIQ est une source de confiance pour les secteurs auxquels elle offre ses services et un pionnier oeuvrant à la définition de la mesure des comportements du consommateur et des performances des détaillants du siècle prochain. Ses données, informations connectées et analyses prédictives optimisent les performances des sociétés de BCC et de commerce de détail en les rapprochant des communautés qu'elles servent et en les aidant à stimuler leur croissance.

Société de portefeuille d'Advent International, NielsenIQ évolue sur plus de 90 marchés et couvre plus de 90 % de la population mondiale. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur NielsenIQ.com.

À propos de CGA

CGA Strategy Ltd est le cabinet de recherches et de données de référence pour le marché des aliments et des boissons hors foyer. Ses spécialités sont les mesures de marché, les études de consommation et la planification des implantations. Ce qui distingue CGA est sa capacité unique à accéder aux trois types de données essentielles (offre, demande et consommateur) et de les trianguler pour définir l'image la plus complète et la plus précise possible de n'importe quel secteur hors foyer. Depuis leurs bureaux de Manchester au Royaume-Uni et de Chicago aux États-Unis, les spécialistes de CGA travaillent avec nombre des plus importantes marques mondiales de produits de consommation, dont des producteurs de boissons, des propriétaires de marques de biens de consommation, des fournisseurs et grossistes en denrées alimentaires, des acteurs du commerce de détail actifs dans les pubs, les bars et les restaurants, ainsi que des organismes gouvernementaux. Fondé en 1992, GCA a pour mission de mettre à profit ses extraordinaires volumes de données et de renseignements relatifs aux loisirs pour donner un avantage concurrentiel à ces marques et leur faire atteindre leurs objectifs plus rapidement. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.cga.co.uk.

