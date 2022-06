Staples Canada/Bureau en Gros fait l'acquisition des marchands canadiens Fournitures de bureau Denis et Supreme Basics.





RICHMOND HILL, ON, le 7 juin 2022 /CNW/ - Staples Canada ULC, L'Entreprise du travail et de l'apprentissage, par l'entremise de sa division interentreprises Staples Professionnel inc., annonce l'acquisition de deux marchands canadiens de fournitures de bureau, Fournitures de bureau Denis et Supreme Basics.

Fondée en 1972, l'entreprise Fournitures de bureau Denis offre ses services à la clientèle commerciale du Québec, de l'Ontario et des provinces de l'Atlantique en s'appuyant sur son réseau de magasins, de salles d'exposition et de centres de traitement des commandes. Supreme Basics propose des fournitures de bureau spécialisées et des produits éducatifs à sa clientèle commerciale des Prairies et de l'Ontario. Les deux entreprises se distinguent par leur engagement exceptionnel envers le service à la clientèle.

« Nous sommes heureux de nous associer à Denis et à Supreme pour réunir trois marques canadiennes exceptionnelles afin d'amplifier la façon dont nous soutenons les entreprises partout au pays », a déclaré David Boone, président-directeur général de Staples Canada/Bureau en Gros. « En travaillant ensemble, nous renforcerons et élargirons notre éventail de produits et de services, tout en continuant d'offrir le service à la clientèle exceptionnel qui fait la renommée de nos marques. »

Ces acquisitions font partie d'une stratégie permanente visant l'amélioration continue du soutien offert aux entreprises d'un océan à l'autre. Elles permettront à Staples/Bureau en Gros d'élargir son offre de produits et de services dans les secteurs de l'impression et du marketing, de la technologie, des produits d'entretien et de l'ameublement commercial aux clients de Fournitures de bureau Denis et de Supreme Basics. Les clients de Staples Professionnel profiteront d'une sélection élargie de produits éducatifs et juridiques de Denis et Supreme.

« Nous sommes ravis d'offrir un assortiment de produits et de services inégalés à nos clients pour les aider à magasiner chez nous quand, comment et où ils le souhaitent », a déclaré Michelle Micuda, présidente de Staples Professionnel. « Ce partenariat confirme notre engagement envers nos clients, soit de leur fournir l'expertise approfondie et le service à la clientèle exceptionnel auxquels ils s'attendent. »

L'acquisition permettra également d'élargir la chaîne d'approvisionnement pour les trois marques grâce à un réseau étendu de livraison et d'installation de mobilier pour atteindre efficacement un plus grand nombre de clients.

« Il s'agit d'une excellente occasion pour nos équipes d'offrir plus de produits et de services à nos précieux clients, tout en créant des conditions gagnantes qui assureront la réussite de nos employés », a déclaré Jean-Guy Robillard, vice-président, Opérations, Fournitures de bureau Denis. « Nos clients profiteront du soutien et des ressources supplémentaires que nos capacités combinées leur proposeront. »

À propos de Staples/Bureau en Gros

Staples/Bureau en Gros est l'Entreprise du travail et de l'apprentissage. En mettant l'accent sur la collectivité, l'inspiration et les services, l'entreprise est déterminée à jouer le rôle de partenaire dynamique et inspirant pour tous les clients qui visitent ses 300 magasins et le site bureauengros.com. L'entreprise possède deux sous-marques qui soutiennent ses clients commerciaux, Bureau en Gros Privilège pour les petites entreprises et Staples Professionnel pour les moyennes et grandes entreprises, ainsi que six studios de travail partagé à Toronto, Kelowna, Oakville et Ottawa sous la bannière Staples Studio. Staples/Bureau en Gros est fière de travailler en partenariat avec le Centre MAP dans le cadre de sa campagne À chance égale, qui vise à s'attaquer aux inégalités dans les collectivités partout au Canada et à créer un avenir équitable pour tous. Visitez bureauengros.com pour en savoir plus ou suivez @BureauenGros @StaplesCanada sur Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn.

À propos de Fournitures de bureau Denis

Fondée en 1972, l'entreprise familiale Fournitures de bureau Denis est fière d'être le plus grand fournisseur indépendant de fournitures et d'ameublement de bureau au Canada. Grâce à son pouvoir d'achat, Denis offre les meilleurs prix sur le marché à ses entreprises clientes, qui bénéficient également d'une structure « triangle de service » personnalisée composée d'un représentant compétent du service à la clientèle, d'un directeur de comptes d'entreprise expérimenté et d'un chauffeur-livreur dévoué. Pour en savoir plus sur les Fournitures de bureau Denis, visitez denis.ca.

À propos de Supreme Basics

Supreme Basics est une entreprise familiale qui sert fièrement sa clientèle de l'Alberta, de la Saskatchewan, du Manitoba et de l'Ontario depuis 1974. L'entreprise est devenue un chef de file de l'industrie en matière de fournitures et d'ameublement de bureau, ainsi que de produits d'apprentissage, de produits juridiques et de distribution en gros. Supreme Basics s'appuie sur son engagement envers l'intégrité, le respect et la confiance pour offrir le meilleur service à ses clients. Ces valeurs permettent à Supreme Basics de maintenir sa vision d'être l'entreprise de choix pour ses clients et ses employés. Pour en savoir plus sur Supreme Basics, visitez supremebasics.com.

