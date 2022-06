Converge Technology Solutions Corp. au Top 500 des fournisseurs de solutions dressé par CRN pour 2022





TORONTO et GATINEAU, Québec, 07 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Converge Technology Solutions Corp. (« Converge » ou « la Société ») (TSX:CTS) (FSE:0ZB) (OTCQX:CTSDF), un fournisseur de solutions informatiques logicielles et infonuagiques, a le plaisir d'annoncer que CRN ®, une marque de The Channel Company , l'a placé sur son palmarès 2022 des 500 fournisseurs de solutions. Converge se hisse, cette année, à la 36e place, en hausse de 3 places par rapport à l'année dernière.



Le palmarès des 500 fournisseurs de solutions de CRN classe les plus grands prestataires de solutions d'Amérique du Nord en fonction de leur chiffre d'affaires et sert de référence pour reconnaître certaines des entreprises les plus prospères du secteur. Représentant un chiffre d'affaires combiné de plus de 434 milliards de dollars, l'édition 2022 témoigne de l'influence et de l'impact impressionnants de ces entreprises sur le secteur informatique actuel ainsi que sur les fournisseurs de technologies avec lesquels elles travaillent en partenariat.

« Le Top 500 des fournisseurs de solutions de CRN constitue une référence pour les meilleurs intégrateurs de technologies, fournisseurs de services stratégiques et sociétés de conseil en informatique. C'est donc une ressource inestimable pour les fournisseurs de technologies qui cherchent à s'associer aux prestataires de solutions informatiques les plus performants du moment, déclare le chef de la direction de The Channel Company, Blaine Raddon. Je félicite chacune de ces entreprises pour leur apport extraordinaire à la croissance continue et au succès du secteur de distribution de produits de technologie de l'information. »

« Converge se félicite de recevoir une telle distinction, qui plus est pour une troisième fois, et de poursuivre son ascension vers le sommet du palmarès, se réjouit le chef de la direction de Converge, Shaun Maine. Faire partie du peloton de tête des 50 meilleurs intégrateurs, fournisseurs de services et consultants en informatique d'Amérique du Nord est un grand accomplissement, et je suis fier du travail continu et des succès de l'équipe de Converge qui a rendu possible un tel résultat. »

Le palmarès 2022 des fournisseurs de solutions de CRN est disponible en ligne à l'adresse www.CRN.com/SP500 . Un extrait de ce classement sera présenté dans le numéro de juin du magazine CRN.

À propos de Converge

Converge Technology Solutions Corp. est un fournisseur de solutions informatiques logicielles et infonuagiques spécialisé dans la prestation de solutions et de services de pointe. L'approche générale de Converge en matière de solutions permet de proposer des services perfectionnés en matière d'analyse, de modernisation des applications, en infonuagique, de cybersécurité, d'infrastructure numérique et de lieu de travail numérique à des clients de divers secteurs. La société appuie ces solutions en proposant son savoir-faire en matière de conseils, de mise en oeuvre et de gestion auprès des principaux fournisseurs informatiques du marché. Cette approche à plusieurs facettes permet à Converge de répondre aux exigences commerciales et technologiques uniques de tous les clients des secteurs publics et privés. Pour en savoir plus, visitez convergetp.com

