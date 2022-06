Quantum lance un calculateur et un rapport de réduction des GES pour ses clients





Des solutions durables sophistiquées sont nécessaires pour relever les défis environnementaux auxquels nous sommes tous confrontés. Depuis plus de 30 ans, Quantum Lifecycle Partners joue un rôle clé dans la durabilité en veillant à ce que les appareils électroniques soient réutilisés lorsque cela est possible et recyclé de manière responsable à la fin de leur vie.

Quantum à maintenant mis au point une calculatrice et un outil de rapport qui mesurent les réductions de gaz à effet de serre (GES) obtenues par la réutilisation et le recyclage des appareils électroniques en utilisant les services de Quantum. La calculatrice est conçue pour nous aider à comprendre nos propres émissions internes de GES et l'impact positif que nos clients ont grâce à la réutilisation et au recyclage.

Comme de plus en plus d'entreprises se rendent compte de leurs performances environnementales, sociales et de gouvernance (ESG), les clients demandent ces données pour leurs propres rapports. Avec l'objectif d'être la solution complète pour nos clients en matière de gestion du cycle de vie des technologies de l'information, Quantum ne pouvait ignorer leur besoin de quantifier les impacts des GES du travail que nous faisons en leur nom.

Pour développer le calculateur, Quantum a travaillé avec une société de conseil leader dans le secteur. Le consultant a été choisi pour deux raisons : son expertise en matière d'outils de gestion durable et sa capacité à créer une méthodologie transparente de premier ordre en tant que partie externe.

L'outil fonctionne en utilisant le modèle de réduction des déchets de l'EPA américain pour les émissions de GES économisées grâce au recyclage et à la réutilisation des matières premières et des produits électroniques. Des données ont été incorporées à partir de 16 études de recherche menées par des universitaires du monde entier, qui ont permis de déterminer la durée de vie moyenne des actifs informatiques neufs et usagés. En l'absence de données sur certaines catégories d'actifs, les propres donnés de Quantum sur les taux de remise à neuf et de recyclage ont été utilisées.

Étant donné qu'il existe des moyennes pour des catégories et des groupes spécifiques d'électronique, et que le transport a été exclu car il s'agit d'une donnée inconnue majeure, le nombre de réduction de GES résultant est une meilleure estimation des émissions économisées en CO2e, la mesure standard dans les rapports d'émissions.

Quantum fournit les informations dans un rapport aux clients, avec les informations ventilées par réutilisation et recyclage. Les clients apprécient notre format car nous rendons les données faciles à comprendre.

L'outil de réduction des GES aide nos clients à prendre des décisions éclairées sur l'acquisition et l'élimination de leurs actifs informatiques. Ils peuvent utiliser ces informations pour communiquer avec leurs parties prenantes sur les impacts financiers et environnementaux positifs que leur organisation réalise en choisissant de travailler avec une société comme Quantum.

À propos de Quantum Lifecycle Partners LP

Quantum est à la fois une société d'élimination des actifs informatique et un fournisseur de services de recyclage des déchets électronique. Grâce à cette association stratégique de services, nous couvrons chaque étape du processus d'élimination des biens informatiques, de la destruction des données à la remise en état, la revente et le recyclage. Nous nous appuyons sur plus de 30 ans d'histoire d'entreprise, une présence nationale, un engagement en faveur de l'environnement et des systèmes et processus solides pour développer des solutions personnalisées pour nos clients dans tous les secteurs.

