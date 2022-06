Célébration du transfert des services de santé environnementale et publique aux services de santé de la région tribale de Fort Frances





FORT FRANCES, TERRITOIRE DU TRAITÉ NO 3, ON, le 7 juin 2022 /CNW/ - Services aux Autochtones Canada et les services de santé de la région tribale de Fort Frances soulignent la Semaine de l'environnement en célébrant la prise en charge par les services de santé de la région tribale de Fort Frances de la prestation des services de santé environnementale et publique dans les communautés qu'ils desservent.

Le transfert des services de santé environnementale et publique remet le pouvoir décisionnel entre les mains des gouvernements et des organisations autochtones, qui peuvent ensuite faire leurs propres choix quant à la façon d'offrir des programmes et des services dans leurs communautés. Les services de santé de la région tribale de Fort Frances ont assumé la responsabilité de la salubrité des aliments, de la salubrité de l'eau potable, du logement sain, de l'inspection des installations publiques, de la gestion des déchets et des eaux usées, du contrôle des maladies transmissibles et de la préparation et de l'intervention en cas d'urgence pour les communautés suivantes :

Mishkosiminziibiing First Nation

Couchiching First Nation

Chima'aganing First Nation

Mitaanjigamiing First Nation

Zhingwaako Zaaga' Igan First Nation

Naicatchewenin First Nation

Ojibways of Onigaming First Nation

Nigigoonsiminikaaning First Nation

Manidoo Baa Witi Gong First Nation

Anishinaabeg of Naongashiing

Services aux Autochtones Canada appuie les programmes de renforcement des capacités pour permettre aux communautés d'adapter leurs plans à leur culture et à leurs traditions. SAC continuera de fournir un financement de base par l'entremise de ses programmes de protection de la santé aux services de santé de la région tribale de Fort Frances afin de soutenir les coûts permanents de la prestation de services aux Premières Nations, tout en maintenant le soutien en santé publique au besoin.

Citations

« Ce transfert des services de santé environnementale et publique donne services de santé de la région tribale de Fort Frances la souplesse nécessaire pour établir des priorités en matière de programmes fondées sur leurs sept (7) valeurs fondamentales pour Mino ayawin (bonne santé) dans les 10 communautés des Premières Nations qu'ils desservent. L'élaboration, la prestation et le contrôle des services dirigés par les Autochtones sont essentiels pour obtenir de meilleurs résultats au sein ddes communautés des Premières Nations, et ce transfert de services est un exemple de leadership que d'autres peuvent maintenant suivre. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre des Services aux Autochtones

« La santé environnementale joue un rôle important dans tous les aspects du bien-être. Nous reconnaissons depuis longtemps les liens existant entre la santé de l'environnement et la santé de notre peuple, et qui sont profondément enracinés dans les traditions et les pratiques culturelles des Anishinaabe, ainsi que les responsabilités et les relations avec la terre. Grâce aux conseils de nos nations anishinaabe et de Services aux Autochtones Canada et du partenariat entre eux, nous nous sommes engagés à mettre en oeuvre un programme de santé publique environnementale dirigé par les Autochtones dans le cadre du Traité no 3 du Sud qui répond aux besoins uniques de chaque communauté et qui contribue à notre vision de Mino ayawin à vie. »

Kayla Caul-Chartier

Président-directeur général

Services de santé de la région tribale de Fort Frances

