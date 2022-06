Les nouvelles directives de pratique clinique de l'Association américaine d'endocrinologie clinique recommandent la technologie d'élastographie impulsionnelle à vibration contrôlée (VCTE) FibroScan® d'Echosens





Echosens, une société de haute technologie proposant le portefeuille de solutions FibroScan®, a le plaisir d'annoncer que "les directives de pratique clinique de l'Association américaine d'endocrinologie clinique (AACE) pour le diagnostic et la prise en charge de la stéatose hépatique non alcoolique dans les établissements de soins primaires et le milieu clinique de l'endocrinologie" affirment que l'élastographie transitoire est préférable pour quantifier la graisse du foie (CAP) et l'élastographie impulsionnelle à vibration contrôlée (VCTE) d'évaluation de la fibrose pour la stratification du risque. Ces directives indiquent très clairement que pour évaluer le risque de fibrose chez les personnes atteintes d'une stéatose hépatique non alcoolique (NAFLD), les médecins doivent choisir la VCTE ? illustrée par FibroScan ? comme meilleure option validée pour identifier une maladie avancée et prédire les résultats au niveau du foie.

« Cette technologie offre le moyen idéal pour identifier les patients à risque suffisamment tôt afin d'empêcher le développement d'une cirrhose et de comorbidités sur la base de dépistages avec le score FIB-4 (risque de fibrose hépatique) d'un individu », a déclaré Dominique Legros, PDG du groupe Echosens. « Cela doit être suivi par une imagerie supplémentaire des biomarqueurs plasmatiques et/ou du foie sur la base d'une stratification du risque (faible, indéterminé ou élevé) d'évolution d'une fibrose en future cirrhose, avec orientation vers un spécialiste du foie pour les personnes dans les groupes les plus à risque. »

En tant que pionnière dans le domaine de l'élastographie du foie, FibroScan est reconnue dans le monde entier comme la solution non invasive de référence pour l'évaluation de la fibrose hépatique et de la stéatose hépatique avec plus de 3 500 publications évaluées par des pairs. Cette technologie non invasive fournit rapidement, sur le lieu de soins, une évaluation quantitative de la dureté du foie et une mesure CAP (Paramètre d'atténuation contrôlée), correspondant à une fibrose hépatique et à de la graisse du foie, respectivement.

Les directives de l'AACE stipulent en outre qu'il est prudent d'envisager de répéter les examens tous les deux ans chez les personnes à faible risque, étant donné qu'une étude a montré que seule une minorité passera à un stade de fibrose supérieur dans ce laps de temps.

M. Legros a ajouté : « Le dépistage est important car une intervention précoce peut stopper ou inverser la progression de la maladie. Dans une récente étude mentionnée dans les directives, chez les personnes atteintes d'un diabète de type 2, un dépistage de la NAFLD suivi d'interventions intensives sur le mode de vie s'est révélé rentable, apportant un appui additionnel aux recommandations de dépistage. La VCTE est la méthode non invasive la plus utilisée pour la mesure de la dureté du foie et, par conséquent, pour déterminer le risque de fibrose hépatique et finalement pour exclure une cirrhose. »

Étant donné que la NAFLD est généralement asymptomatique, des examens, une surveillance et une évaluation continue de la graisse et de la dureté du foie sur le lieu de soins, telles que fournies par FibroScan, peuvent permettre d'identifier de façon plus économique les individus qui sont asymptomatiques et non diagnostiqués pour une atteinte hépatique. Elle peut également fournir des mesures pour surveiller les changements dans la graisse du foie suite à une modification du mode de vie.

Jon Gingrich, PDG d'Echosens Amérique du Nord, a ajouté : « Nous sommes enthousiasmés par les résultats de cette étude et pour le large consensus reconnaissant que le dépistage et une intervention précoce pour obésité, prédiabète, dyslipidémie et hypertension sont justifiés. La VCTE, telle que fournie par FibroScan, est économique et sûre et permet des interventions visant à empêcher des complications du diabète et des événements cardiovasculaires. »

À propos d'Echosens

Pionnier dans son domaine, Echosens a radicalement changé la pratique des bilans hépatiques avec FibroScan®, la solution non invasive pour une prise en charge complète de la santé du foie. FibroScan® est reconnue dans le monde entier et validée par plus de 3 500 publications évaluées par des pairs et plus de 160 recommandations internationales. Echosens a mis à disposition FibroScan® dans plus de 100 pays, permettant ainsi des millions d'examens du foie dans le monde. https://www.echosens.com/

