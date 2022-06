Québec Vert - Un pas dans la bonne direction





SAINT-HYACINTHE, QC, le 7 juin 2022 /CNW Telbec/ -?Québec Vert accueille favorablement le dépôt de la Politique nationale d'architecture et d'aménagement du territoire (PNAAT) qui reconnaît que l'aménagement du territoire est un outil important pour préserver, protéger et améliorer la qualité de l'environnement et des milieux de vie. Toutefois, bien que le dépôt de la PNAAT soit un pas dans la bonne direction, son plan de mise en oeuvre est attendu avec impatience.

Québec Vert salue la volonté du gouvernement de protéger et de mettre en valeur les territoires agricoles et les milieux naturels. Nonobstant l'importance de leur préservation, la végétalisation du cadre bâti, via l'utilisation des phytotechnologies et du verdissement (infrastructures végétalisées), est tout aussi essentielle à l'atteinte des objectifs de la politique et nécessite également une planification intégrée et concertée de la part des instances décisionnelles. À titre d'exemple, les infrastructures végétalisées permettent de stocker des gaz à effet de serre et d'améliorer significativement la gestion des eaux pluviales. Elles sont primordiales dans la lutte aux îlots de chaleur et la prévention de divers troubles de santé physique et mentale. Elles permettent également de prévenir l'érosion des berges tout en favorisant la biodiversité et la qualité de l'eau.

À titre de porte-parole de la communauté du végétal et du paysage, Québec Vert a participé au processus de consultation en déposant un mémoire dans lequel se trouvent plusieurs propositions concrètes ayant trait à la végétalisation massive et systématique du territoire, à la promotion et la protection de la biodiversité, à la qualité, la durabilité et la multifonctionnalité des aménagements ainsi qu'à l'achat de ressources locales. Les propositions présentées dans le mémoire pourraient certainement contribuer à la mise en oeuvre de la politique.

Par conséquent, Québec Vert offre son entière collaboration au gouvernement pour la suite des choses. Selon Luce Daigneault, directrice générale de Québec Vert, « la vision présentée par le gouvernement est ambitieuse et encourageante pour l'avenir. Il importe toutefois de se doter de moyens significatifs pour l'atteindre. Pour nous, l'implantation massive d'infrastructures végétalisées à l'échelle nationale est essentielle pour créer des milieux de vie de qualité, résilients et adaptés aux changements climatiques tout en améliorant la qualité de l'environnement. En ce sens, nous sommes prêts à mettre notre expertise au service du gouvernement afin de doter le Québec d'un plan de mise en oeuvre qui soit à la hauteur de la vision présentée hier ».

À propos de Québec Vert

Québec Vert est une fédération composée de 12 associations d'entreprises et de professionnels oeuvrant en horticulture ornementale, nourricière et environnementale. Porte-parole de la communauté du végétal et du paysage, sa mission est de représenter et de promouvoir le secteur de l'horticulture ornementale, nourricière et environnementale et en favoriser la croissance dans une perspective de développement durable.

