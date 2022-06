Arrondissement de Montréal Nord - Faits saillants du conseil d'arrondissement du 6 juin 2022





MONTRÉAL-NORD, le 7 juin 2022 /CNW Telbec/ - Voici un résumé des principales décisions prises par les membres du conseil d'arrondissement de Montréal Nord lors de la séance du lundi 6 juin. Cette séance du conseil a été tenue au pavillon du parc Henri-Bourassa.

Au cours de cette séance, les membres du conseil ont reçu quatre agents du poste de quartier #39 qui ont récemment pris leur retraite : Nancy Wiseman, Pierre Allard, Karl Tremblay et Yan Léveillé. Ils ont rendu hommage à ces agents pour leur engagement indéfectible à faire de Montréal-Nord un endroit où il fait bon vivre pour toutes et tous.

Une exposition sur le site du Bouquiniste

Le conseil d'arrondissement a accordé hier un contrat de services d'un montant de 27 594 $, taxes incluses, au Partenariat du Quartier des spectacles, pour la réalisation et la mise en place de l'exposition "Un Coeur nomade".

Cette exposition sur Dany Laferrière aura lieu sur le site du Bouquiniste (boul. Henri-Bourassa, près de Saint-Michel), au cours de la période estivale.

Subvention à la Table de quartier

Une contribution financière de 40 000 $ a été accordée à la Table de quartier de Montréal-Nord, pour l'année 2022, pour le financement du projet Actions de soutien aux locataires du Nord-Est. Ce projet s'inscrit dans le cadre de la démarche de revitalisation urbaine intégrée (RUI) du secteur Nord-Est de l'arrondissement.

Embellissement du boulevard Pie-IX

Le tronçon du boulevard Pie-IX, entre les rues Martial et Monselet bénéficiera cette année d'une opération d'embellissement.

Un contrat de 1,2 M$ a été adjugé hier à 2633-2312 Québec Inc. (Arthier) pour l'aménagement de la place Saint-Rémi, à l'intersection de la rue Monselet. Cet aménagement a pour but de faire bénéficier la population Nord-Montréalaise d'un nouvel espace de rassemblement extérieur et de faire rayonner l'arrondissement, notamment pour ses attraits culturels et institutionnels. Le concept d'aménagement propose la réalisation d'une agora verdoyante et écologique à l'abri de l'ambiance routière du boulevard Pie-IX, d'une esplanade et d'une scène pouvant accueillir un petit orchestre de chambre, d'un portail officiel pour la salle de spectacle intérieure et d'un espace ludique pour les cours de musique en plein air.

Un second contrat de 140 155,50 $ a été accordé à Clôtures Daviault pour la construction d'une clôture en métal mitoyenne en bordure du boulevard Pie-IX, au sud du restaurant Dick Ann's. Cette construction est le premier pas en vue de l'aménagement d'espaces publics.

Contrôle de l'herbe à poux

Au cours de la séance d'hier, les membres du conseil d'arrondissement ont adopté une déclaration d'engagement envers le contrôle de l'herbe à poux sur le territoire de l'arrondissement de Montréal-Nord, conformément à l'entente signée avec le Ministère de la Santé et des Services sociaux dans le cadre du Plan pour une économie verte 2030.

Importants travaux sur la rue Lapierre

Les membres du conseil ont autorisé une dépense totale de 146 949,35 à Énergir pour des travaux de déplacement d'une conduite de gaz, située en arrière du trottoir ouest de la rue Lapierre, entre la rue Pascal et le boulevard Maurice-Duplessis.

