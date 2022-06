L'équipe Aviva se mobilise partout au Canada pour la Journée d'Aviva pour le climat





TORONTO, le 7 juin 2022 /CNW/ - Les collègues d'Aviva Canada se mobilisent partout au pays pour souligner la toute première Journée d'Aviva pour le climat.

Parallèlement à une autre grande première pour Aviva - la diffusion de son Rapport sur la durabilité 2021 - le personnel de l'entreprise se mobilise pour participer, en grands groupes, à la première Journée d'Aviva pour le climat, en s'investissant dans des actions concrètes en faveur du climat, comme la plantation d'arbres et le nettoyage de berges, pour une première fois depuis la pandémie.

Les changements climatiques sont un enjeu prioritaire pour Aviva, qui a été la première grande compagnie d'assurance au monde à se donner l'objectif de devenir zéro émission nette d'ici 2040. Dans la foulée, elle s'est associée au Fonds mondial pour la nature (WWF) au Royaume-Uni et au Canada, avec l'ambition d'enrayer la perte de la biodiversité, une conséquence directe des dérèglements climatiques, de restaurer la nature et de bâtir des collectivités plus résilientes.

À l'occasion de la Journée d'Aviva pour le climat 2022, plus de 1 000 employés d'Aviva de partout au Canada s'impliqueront au sein de leur communauté dans des projets de toutes sortes en faveur du climat, comme la plantation d'arbres et de plantes indigènes, la récupération de meubles et le nettoyage de berges. Notre personnel pourra également en apprendre plus sur différents sujets concernant la durabilité, comme les méthodes de traitement des déchets organiques et les bienfaits de la présence des abeilles dans l'écosystème.

Selon Jason Storah, chef de la direction d'Aviva Canada :

« Cette journée est un appel à se rassembler pour exercer une influence collective. À Aviva Canada, nous menons des actions pour lutter contre les dérèglements climatiques, rendre les collectivités plus solides et intégrer le principe de la durabilité dans tout ce que nous faisons. Les choses ne changent pas en un jour, et il y a encore tellement à faire. Mais la nouvelle journée annuelle d'Aviva pour le climat nous donnera à tous la chance de célébrer ces efforts importants que nous déployons ensemble pour aider à combattre la crise climatique dans les collectivités au sein desquelles Aviva est présente. »

