Claude Gagnon annonce son départ à la retraite; Grégoire Baillargeon est nommé président, BMO Groupe financier, Québec





MONTRÉAL, le 7 juin 2022 /CNW/ - BMO Groupe financier a annoncé aujourd'hui que Claude Gagnon, président, Opérations, BMO Groupe financier, Québec, a l'intention de prendre sa retraite le 31 octobre. De plus, Grégoire Baillargeon, actuellement directeur général et cochef, BMO Marchés des capitaux, Québec, deviendra président, BMO Groupe financier, Québec le 1er novembre 2022.

« Je tiens à souligner la contribution exceptionnelle de Claude Gagnon à la Banque au cours des 47 dernières années, a déclaré Darryl White, chef de la direction, BMO Groupe financier. Claude a renforcé la position de leader de la Banque au Québec et veillé à ce que nous puissions atteindre des sommets encore plus élevés à long terme. Il nous manquera grandement. »

« Je remercie mes nombreux collègues avec qui j'ai accompli tant de choses au cours de mon mandat à BMO, a affirmé M. Gagnon. Ce fut un véritable honneur de pouvoir perpétuer l'héritage de feu Jacques Ménard et de faire partie d'une équipe aussi accomplie.

« Je suis particulièrement fier des progrès que nous avons réalisés pour soutenir les communautés autochtones, et surtout des liens que nous avons tissés avec des leaders autochtones en partenariat avec des chambres de commerce partout au Québec pour soutenir le développement économique régional, a ajouté M. Gagnon. L'une de mes plus grandes sources de fierté est d'avoir pu aider BMO à incarner sa raison d'être, Avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires. »

Au cours de sa longue carrière, M. Gagnon a occupé plusieurs postes clés dans les secteurs des services bancaires aux particuliers et de la gestion bancaire privée. Il a dirigé des équipes de vente, des services financiers et des activités de placement, ainsi que le développement des affaires, ayant supervisé une grande équipe de spécialistes des placements et mis en oeuvre des stratégies de croissance des affaires au sein de ce vaste réseau de distribution.

M. Baillargeon s'est joint à BMO il y a plus de 17 ans et possède une feuille de route impressionnante, une vision axée sur les clients et des compétences en leadership organisationnel qui lui seront très utiles pour avoir un impact économique et social au Québec dans le cadre de ses fonctions. M. Baillargeon assumera également le rôle de vice-président du conseil; il collaborera avec les Marchés des capitaux pour entretenir et établir des relations approfondies avec les clients, et soutiendra la croissance et le développement de toutes les activités de la Banque à l'échelle de la province.

« Grégoire est un leader dynamique et passionné. L'impressionnante expérience qu'il a acquise en menant nos activités de banque d'affaires au Québec promet de l'aider à réussir dans ses nouvelles fonctions, a souligné M. White. Non seulement Grégoire est un conseiller de confiance pour nos entreprises clientes dans un large éventail de secteurs économiques, il est aussi engagé dans des causes sociales qui visent à lutter contre l'inégalité des chances et à éliminer les obstacles à une inclusion économique complète. J'ai entièrement confiance en lui et en sa capacité à veiller à la réussite continue de la Banque avec notre équipe de direction au Québec. »

« Je suis ravi et honoré d'avoir l'occasion de mener BMO vers de nouveaux sommets dans la province et je tiens à remercier Claude pour son leadership et son soutien des plus remarquables, a déclaré Grégoire Baillargeon. J'ai hâte de travailler en étroite collaboration avec nos leaders et nos équipes exceptionnels de tous les secteurs d'activité afin de poursuivre sur notre lancée et favoriser la réussite de nos clients et parties prenantes au Québec. »

Pour accéder aux photos et aux notices biographiques de M. Gagnon et de M. Baillargeon, cliquez ici.

À propos de BMO Groupe financier

Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés ? la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 1 040 milliards de dollars au 30 avril 2022 et d'un effectif mobilisé et diversifié, BMO offre à plus de 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires par l'entremise de trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

SOURCE BMO Groupe Financier

Communiqué envoyé le 7 juin 2022 à 13:05 et diffusé par :