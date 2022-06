DÉBUT DES TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DU TERMINUS CONTRECOEUR





MONTRÉAL, le 7 juin 2022 /CNW Telbec/ - Exo est heureux d'annoncer le début des travaux en vue d'aménager de manière permanente le terminus Contrecoeur. L'ouverture progressive du nouveau terminus est prévue au courant de l'automne 2022.

Le projet, évalué à 6,5 millions $, consiste à agrandir les installations dans le but de permettre la bonification de l'offre de services dans le secteur. Les départs et arrivées des lignes 707, 709 et 710 se feront notamment au nouveau terminus Contrecoeur.

À terme, le nouveau terminus Contrecoeur proposera aux usagers d'exo des installations d'accueil modernes, accessibles et intégrées à leur environnement. La boucle d'autobus temporaire existante, en gravier, sera entièrement pavée et munie de deux quais d'embarquement. Une marquise pour protéger les clients des intempéries ainsi qu'un abri vélo seront également installés.

Le projet comprend l'aménagement d'un stationnement incitatif de 60 cases entièrement asphalté. Exo améliorera également l'accessibilité de ses installations en ajoutant un débarcadère pour le transport adapté et deux places de stationnement pour personnes à mobilité réduite. Les travaux prévoient aussi le réaménagement d'un parc canin appartenant à la Ville de Contrecoeur.

Le projet s'inscrit dans les objectifs de développement durable d'exo, exprimées dans son récent Plan d'action en la matière. Une attention particulière a été portée à la performance environnementale et à l'intégration des installations à leur milieu. Une stratégie de plantation et d'entretien des végétaux a notamment été adoptée afin de créer un espace qui minimise les ilots de chaleur. Le projet, développé en étroite collaboration avec la municipalité, bénéficiera également aux citoyens de Contrecoeur, qui pourront profiter d'un parc canin amélioré et d'un accès à la piste multifonctionnelle.

«?Nous sommes très fiers d'entamer les travaux d'aménagement du terminus Contrecoeur. Il s'agit d'un projet intégré à son environnement et écoresponsable qui améliorera l'expérience de nos clients en leur offrant des installations conviviales de grande qualité?», souligne Gilline Pageau, directrice exécutive - Bureau de projets d'exo.

«?Je me réjouis du début des travaux d'aménagement du terminus qui, à terme, permettront à la Ville de Contrecoeur de devenir un pôle de déplacement dans le secteur, et à ses résidents de bénéficier d'une infrastructure de qualité en harmonie avec leur milieu. C'est un déploiement du transport structurant pour les usagers et pour développer notre ville au rythme de sa croissance?», affirme Maud Allaire, mairesse de Contrecoeur.

