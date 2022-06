Railsbank devient Railsr et entend s'approprier la couche financière de l'internet





Le pionnier de la fintech va au-delà de la fintech et s'engage pour un avenir où toute marque ou entreprise fonctionnant sur Railsr peut tirer stratégiquement parti des expériences de finance intégrée pour devenir l'avenir du crédit à la consommation

Railsr lance une offre de récompenses et annonce des partenariats avec AWS et Salesfo

LONDRES, 7 juin 2022 /PRNewswire/ -- La plateforme d'expériences de finance intégrée de premier plan, Railsbank, a changé de nom pour devenir Railsr, et a lancé une offre de récompenses, ce qui signifie qu'elle est prête à créer et à offrir la prochaine évolution de l'expérience financière des consommateurs.

Expériences de finance intégrée

Railsr est la première plateforme mondiale clé en main qui va au-delà de la fintech pour permettre à toute marque ou entreprise, par exemple dans le domaine du sport, de la vente au détail, du voyage et du commerce électronique, d'utiliser les expériences de finance intégrée comme un outil stratégique pour améliorer ses relations avec les clients, ses revenus, les récompenses et la pertinence.

La plateforme Railsr dispose de toutes les technologies, capacités de produits, opérations et licences réglementaires nécessaires pour permettre aux marques de créer et d'intégrer des expériences financières, rapidement et de manière transparente, et au moment opportun, dans leur parcours client actuel, là où cela a le plus d'impact.

Railsr compte désormais plus de 250 clients business-to-business (B2B) et 5,5 millions de comptes, les clients actuels étant notamment Foris, Paceline, Plum, Wirex et Wagestream - le tout premier client signé en 2018. Parmi les partenaires stratégiques figurent désormais AWS, Salesforce, Visa, Mastercard et Plaid.

Depuis sa création en 2016, la société a levé plus de 100 millions de dollars en financement par capitaux propres et bénéficie du soutien d'investisseurs de premier plan, dont Visa. En outre, la société est désormais une plateforme mondiale au service de clients mondiaux et régionaux qui possède des bureaux au Royaume-Uni (siège), en Europe, dans la région APAC et aux États-Unis.

Perturbation positive

Le moment est venu de passer à l'étape suivante de l'aventure Railsr, car les tendances critiques du marché convergent : accélération de la transformation numérique, augmentation de la demande des consommateurs en matière d'expériences et évolution en cours au-delà de la banque en tant que service (BaaS) vers des expériences de finance intégrée plus profondes, un marché estimé à environ 800 milliards de dollars de revenus à l'échelle mondiale.

Au cours des six dernières années, Railsr a résolument construit une plateforme, basée sur un ensemble de produits financiers intégrés, qui permet à toute marque ou entreprise de faire de la finance une expérience phénoménale dans son parcours client actuel. Outre les services bancaires, les portefeuilles, le crédit, les cartes et les données, Railsr a maintenant lancé une offre de récompenses, qui complète son ensemble de produits financiers - ce qui en fait la première pile de fournisseurs unique et clé en main sur le marché de l'expérience de finance intégrée.

Le cofondateur et PDG Nigel Verdon a déclaré : « Dans notre monde en évolution rapide caractérisé par des expériences clients extraordinaires, le secteur de la finance n'a pas réussi à évoluer. Nous sommes des « natifs de l'expérience » qui prônent une pensée différente pour créer une perturbation positive. En tant que première plateforme mondiale d'expériences de finance intégrée, le fonctionnement sur Railsr aide les marques à placer les clients au coeur de leur activité en faisant de la finance un outil d'engagement essentiel qui génère des revenus et approfondit les relations. Nous avons changé de nom pour devenir Railsr, et nous faisons de la finance une expérience phénoménale. »

« Le monde a atteint un point d'inflexion. Une période de transformation numérique radicale. Le fonctionnement sur Railsr aide nos clients à stimuler les relations, les revenus, les récompenses et la pertinence vis-à-vis de leurs clients. Nous sommes là pour les accompagner à chaque étape de leur parcours de l'expérience de finance intégrée, du prototypage au lancement et, finalement, à l'expansion à l'échelle mondiale. »

Opportunité et étude de marché

Selon l'expert du secteur Simon Torrence, la valeur de l'économie de la finance intégrée - assurance, prêts et paiements intégrés - à croissance rapide, s'élèvera à 7 200 milliards de dollars de capitalisation boursière en 2030, soit deux fois la valeur actuelle des 30 premières banques et compagnies d'assurance dans le monde.

Récemment, Railsr s'est associé au World Retail Congress pour la publication d'un rapport sur les comportements et habitudes d'achat de quatre segments de consommateurs distincts ayant émergé après le confinement : les arrivants numériques, les adeptes, les consommateurs éthiques et les amateurs de sensations fortes. Selon ce rapport, les détaillants doivent être prêts à offrir des expériences de consommation à ces groupes clés. Le rapport a également fait état de changements importants dans les attitudes des consommateurs, comme en témoigne le fait que 73 % de la croissance des recherches d'achat sur Google au Royaume-Uni provient de termes nouveaux ou rarement recherchés.

Une étude commandée par Railsr a révélé une augmentation de la demande des consommateurs pour de nouvelles expériences financières améliorées et de meilleures récompenses. L'étude a révélé que 39 % des consommateurs souhaitent accéder à des services financiers tels que le crédit, les prêts ou les investissements auprès de marques qu'ils aiment et auxquelles ils font confiance ; ce pourcentage passe à 51 % chez les 18-24 ans. Parallèlement, 41 % seraient intéressés par une carte de crédit offrant un accès anticipé à des billets, des offres exclusives ou d'autres récompenses de grande valeur de leur marque de luxe préférée.

Développements récents

La société a annoncé plusieurs mesures stratégiques visant à soutenir la croissance et à renforcer l'expertise dans le secteur de la vente au détail et du sport, notamment la nomination de l'ancien capitaine de l'équipe d'Angleterre de rugby et actuel mentor de l'équipe d'Angleterre de rugby, Will Carling, OBE, et de l'ancien conseiller du conseil de la Formule 1, Jon Hall.

À propos de Railsr

Dans notre monde en évolution rapide caractérisé par des expériences clients extraordinaires, le secteur de la finance n'a pas réussi à évoluer. Nous prônons une pensée différente. En tant que première plateforme mondiale d'expériences de finance intégrée, nous aidons les marques à placer les clients au coeur de leur activité en faisant de la finance un outil d'engagement essentiel qui génère des revenus et approfondit les relations.

